Encontraron un cuerpo en una alcantarilla de las vías férreas de Montevideo: presentaba "avanzado estado de descomposición"

La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en una alcantarilla ubicada en la zona de Millán y continuación Bicuyo, en Montevideo, según informaron fuentes de la Jefatura de Policía capitalina.

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El hecho fue reportado el martes a través de un llamado al Centro de Comando Unificado, lo que motivó la concurrencia de efectivos policiales al lugar.

De acuerdo a la información primaria, el cuerpo —correspondiente a un hombre — fue encontrado en una cámara subterránea en avanzado estado de descomposición . El hallazgo fue realizado por trabajadores que llevaban adelante tareas de mantenimiento en el tendido de cableado de las vías férreas.

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Según detallaron, los operarios descendieron para verificar una obstrucción en el sistema cuando detectaron la presencia del cuerpo.

Al lugar acudió una emergencia médica, que constató el fallecimiento.

En la escena trabajaron efectivos de la Seccional 18, la Unidad de Respuesta y Patrullaje de Zona III, personal de Investigaciones, el Departamento de Homicidios y Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.

El caso quedó en manos de la Fiscalía competente, que investiga las circunstancias del hecho.