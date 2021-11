"Con todo el daño que hice ya me voy contento": los chats de un homicida de los adolescentes de la Teja

Peleas por una chica y un cruce en un partido de fútbol fueron los motivos por los que dos jóvenes decidieron matar a Nahuel Miranda –jugador de las inferiores de Progreso– y Rodrigo García, dos adolescentes de 16 años que salían de una fiesta de 15 en La Teja. El juez Alejandro Asteggiante condenó al autor a 27 años de prisión y al coautor a 17 años.

La sentencia recopila mensajes de Instagram entre el coautor y su novia. "Del día que mataron al gil ese duermo de día nomás, imaginate", le expresa en uno de ellos. En cuanto a la cronología de los hechos, él le cuenta: "Fuimos p'al evento ahí y después me vine, me puse a hacer videollamadas ahí. Y ta, después corte que los gurises vinieron a pedirme un fierro, les di el fierro y ta, resultó eso (...) Claro, yo le quería encajar al Nahuel Miranda igual, los gurises al final mataron al otro. Ta bien igual, ya ta, no hay vuelta atrás ahora. Ahora hay que fumar un porro por ellos y festejar (...) Si, tranquila, igual en breve me van a caducar. A la brevedad nomás, yo ni me estreso. Con todo el daño que hice ya... me voy contento, jaja".

Además, en otro fragmento, él le comenta que en la televisión habían informado que el crimen "fue por una piba" y agrega: "No sé, dicen, yo que sé". Allí su novia le da un detalle de lo que había informado la prensa y rebate que ella no estaba presente en el lugar.

Según el fallo, la novia del coautor le había dicho que García la "atomizaba" por Instagram y Miranda y él esa noche habían estado bailando con la novia del menor de edad. Además, la madre del coautor informó que su hijo había tenido un problema con Miranda en un partido de fútbol.

Según consta en la sentencia judicial a la que accedió El Observador, a las 6:40 de la madrugada, el autor del crimen, de 21 años, y su primo menor de edad que no fue inculpado por este crimen, comenzaron a seguir al grupo de seis amigos en el que se encontraban Miranda y García. Un testigo declaró que pensó que iban robarles, pero cuando otro testigo preguntó si los conocían, Miranda respondió: "Tranquilo que yo los conozco".

Según relata este testigo, García se acercó a buscar una botella de whisky que tenía detrás de un árbol pero a mitad de cuadra les dijeron "esperen, esperen" y se acercaron a los dos hoy fallecidos. Le dijeron "¿vos quién sos?, y el respondió, “Yo, el Totito de La Teja”, y le disparó un proyectil que impactó en el párpado derecho. Luego le dispararon a Miranda que se había dado vuelta para correr. Esto ocurrió en la esquina de Gobernador del Pino y Aurora, a dos cuadras de la casa en donde se realizó la fiesta.

El coautor entregó el arma sabiendo que con ella iban a "encajar" a Miranda. La pistola calibre 38 nunca fue ubicada, pero consultada la novia del coautor sobre si su pareja tenía un arma, la mujer lo confirmó: "Sí una vez … entró de afuera y me pidió que le sacara una foto".

Para lograr la condena, la Fiscalía presentó declaraciones de los funcionarios policiales del caso, declaraciones de testigos intimidados de identidad reservada, fotografías e imágenes de cámaras del lugar del hecho, la declaración del médico forense y audios.