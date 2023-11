Heber reconoció que renunció por la "crisis política"; Maciel defendió que no hizo "nada mal" y que lo demostrará en la Justicia

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el subsecretario Guillermo Maciel, quienes presentaron su renuncia al presidente Luis Lacalle Pou tras la divulgación de audios sobre el caso Marset, brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer su posición tras la crisis política desatada.

El subsecretario Guillermo Maciel, tras una breve introducción del ministro, fue el primero en tomar la palabra para hacer sus descargos. Pidió disculpas por "leer" una declaración.

"Estoy con la conciencia tranquila de haberme desempañado con lealtad, honestidad, responsabilidad y siempre ajustado a derecho. No hice nada mal. No hice nada mal. Y lo demostraré en Fiscalía", afirmó.

"Frente a los hechos políticos que determinan mi renuncia, me veo en la obligación de señalar algunos puntos que ampliaré en Fiscalía. Acá nuevamente pido disculpas porque estoy como imputado, sujeto a la reserva la cual me impide detallar algunos aspectos que luego lamentablemente como se filtran, seguramente todos ustedes se enteren. Uno va, declara y a los cinco minutos, o antes de que uno declare, está publicado en la prensa", criticó.

Inés Guimaraens

Maciel mostró los chats con Ache "protocolizados"

Luego dijo que pasaría "a los hechos" y dijo que la "primera y única vez" que le transmitió a la entonces subsecretaria Carolina Ache que la dirección de drogas preguntaba por Sebastián Marset fue el 3 de noviembre de 2021.

"Sin embargo, llama la atención y no he visto que lo hayan levantado, que el mismo 21 de setiembre de 2021, dos meses antes, en las comunicaciones de la directora de Asuntos Consulares de Cancillería, Pauline Davies, esta le escribe por Whatsapp al embajador (Álvaro) Ceriani señalando que la consulta era por un narco detenido allá. Un narco detenido allá. Ya sabía entonces que se trataba de un narco, yo no lo sabía, las autoridades políticas tampoco. Seguramente Ache tampoco. Esa información no la proveí yo. Cómo se explica, se revelará en Fiscalía", consideró.

Luego habló sobre las "conversaciones informales" que mantuvo con Ache y que la Justicia requirió, luego de un pedido de acceso a la información pública por parte del Frente Amplio.

"La intimación es a la Cancillería. Se intima a presentar las comunicaciones. No a mí persona ni al Ministerio del Interior. Nadie me requirió judicialmente que aportara ninguna información. Cancillería cumplió con lo solicitado y presentó los chats el día 28", afirmó.

Sobre esto último, señaló que "se habla mucho de los chats" y que mostró que él los tiene todos "protocolizados". "Todos los chats protocolizados por escribano público. ¿De dónde? De mi celular", dijo visiblemente enojado y sacando el celular de su bolsillo.

"Yo jamás me reuní con el doctor (Alejandro) Balbi bajo ninguna circunstancia. Ni conversé ni me comuniqué con él sobre este caso. Yo nunca dejé de informar al ministro Heber por ser mi superior inmediato y por ser mi obligación mantenerlo informado. El motivo de la reunión en Presidencia como señaló el presidente de la República y ratifico fue conversar sobre la pertinencia legal de presentar conversaciones privadas e informales. Y ahí se abre un abanico jurídico de discusión donde la Cancillería podía haber apelado", apuntó.

En otro momento de su declaración, Maciel se mostró disgustado por el hecho de que se hubiese mencionado –por parte de Ache en Fiscalía– que escribió un mensaje a la entonces subsecretaria desde el celular de su hija. "Yo soy el que hace política, el que pone la cara, el que está acostumbrado a estas cosas. No hace dos días que estoy en esto. Pero con la familia no. Hay límites que no se pueden cruzar y acá se cruzaron. Y no lo admito. Y lo voy a aclarar en la Fiscalía. Hay límites que en el Uruguay que yo quiero no se cruzan. Y acá se cruzaron", dijo.

Maciel dijo que fue agraviado de forma "injusta" y "despectiva". "El excanciller me trata de 'tarado' y de 'anormal' por blanquear los chats. Y la ex vicecanciller me acusa de estar 'volanteándolos'. Ache reconoce que yo puse los chats arriba de la mesa en la preparación de la interpelación. Es cierto, bueno fuera que los ocultara. Dicen que los volantee. Se reconoce que no los oculté. Me hago una pregunta: ¿soy tarado por mostrarlos y no ocultarlos? Creo claramente que no soy tarado por ocultarlos", afirmó.

Tras hacer su declaración, Maciel fue consultado sobre quién había dado la orden de no entregar los chats, pero entonces dijo que no respondería preguntas y que todo lo dejaría en claro en Fiscalía.

Heber: "No tengo nada que agregar"

Inés Guimaraens

Heber reconoció que renuncia por la "crisis política" desatada

Sobre el caso Marset y la crisis política que se desató tras la revelación de audios por parte de Ache, Heber dijo que no haría más comentarios.

"Yo también estoy indagado por la Justicia. Hice ya mis declaraciones a la salida del juzgado. Dije lo mismo que en el Parlamento. No tengo nada que agregar. Sí decirles varias cosas más. En la carta de renuncia hablo de la doble confianza que recibí del presidente de la República", afirmó Heber.

El ministro se refirió así a la designación inicial en marzo de 2020 como ministro de Transporte y Obras Públicas y luego, un año y tres meses después, como ministro del Interior. Tras hacer esa apreciación, inició una rendición de cuentas sobre lo hecho tanto en Transporte como en Interior.

Luego el ministro fue consultado sobre por qué había renunciado si estaba conforme con su actuación. "Acá está la carta de renuncia que le presento al presidente, primero agradeciéndole la doble confianza. Después digo claramente que en función de las circunstancias políticas, no de gestión, presento la renuncia a los efectos de dejar la más amplia decisión que tiene que tener un presidente en un régimen democrático", respondió.

"Hay una crisis política y por eso estoy renunciando", expresó también el ministro.