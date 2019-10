Conocé los resultados de las nuevas encuestas de Radar y Factum

A 18 días de las elecciones nacionales, las consultoras de opinión pública Factum y Radar presentaron sus encuestas de intención de voto de cara a las elecciones nacionales que se realizarán el próximo 27 de octubre.

Según Factum el Frente Amplio (FA) desciende un punto y el Partido Nacional (PN) sube un punto, con la coalición de izquierdas liderando y los blancos en una consolidada segunda posición. El Partido Colorado (PC) continúa la tendencia a la baja, mientras que el partido que Cabildo Abierto se comporta de forma opuesta.

La empresa presentó este miércoles en TV Ciudad su última encuesta, que se realizó entre el 2 y el 8 de octubre. Según los resultados, el FA pasó de 39% a 38%, el PN de 26% al 27%, el PC de 18% a 16% y Cabildo Abierto de 8% a 10%. Los datos son comparados con la última medición de la empresa, realizada entre agosto y setiembre de este año.

Seguido de Cabildo Abierto en materia de intención de voto está el Partido de la Gente (2%), el Partido Independiente (2%), el Partido Ecologista Radical e Intransigente (2%), Unidad Popular (1%) y el Partido Verde Animalista (1%). El resto lo completan 2% que corresponde a votos en blanco, anulados u otros.

Diego Battiste

A esta misma altura pero en 2014, la coalición de izquierdas registraba una intención de voto diez puntos por encima de la actual (48%), mientras que los blancos registraban 31% y los colorados 13%.

La tendencia a la baja de Ernesto Talvi y el leve crecimiento de Luis Lacalle Pou también se evidencian en la medición de Radar. Sin embargo, para esa consultora, el oficialismo sube dos puntos y Cabildo Abierto baja medio punto. De esa manera, el sondeo presenta al FA con 41%, a los blancos con 22,6%, a los colorados con 16% y a Cabildo Abierto con 11,5%.

Dentro de los partidos con menor intención de voto, aparece liderando el PERI con 1,2%, seguido por el Partido Independiente (1%), Unidad Popular (0,9%) y el Partido Verde Animalista (0,8%). El Partido de la Gente alcanza el 0,7% y el aglomerado "otros partidos" marca medio punto porcentual. Según esta encuesta, los indecisos llegan al 2,2% y el porcentaje de votantes en blanco/anulado es de 1,7%.

El análisis de Factum afirma que "prácticamente no hay dudas" de que la Presidencia se definirá en un balotaje, al que probablemente pasarán el candidato oficialista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou. También se confirmaría, con esta última medición, que ningún partido tendrá mayorías parlamentarias y que la coalición de izquierdas sería la más votada, aunque por debajo de lo obtenido en 2014.

El tamaño muestral de la encuesta realizada por Factum es de 1004 casos, entre consultados por teléfono fijo y celular, con un margen de error de +/- 1,6% en el nivel de confianza de un sigma y de 3,2% en el de dos. La de Radar, por su parte, es en base a una muestra de 2.500 personas que realizaron la encuesta autoadministrada de manera online.

Reforma

Radar, en su informe, agregó la intención de voto relativa al plebiscito que busca reformar la constitución impulsado por el senador Jorge Larrañaga y su campaña Vivir sin miedo. Según la medición, un 43% votaría a favor de la reforma constitucional, un 46% votaría en contra, y un 10% no sabe aún qué votará. Con estos resultados, si el plebiscito fuera el próximo domingo, la reforma no sería aprobada ya que necesita al menos el 50% + 1 de los votos válidos.

Para la consultora, el 89% de quienes votarían al Frente Amplio no votará la reforma y solo un 5% afirma que la votará. En cambio, un 83% de los votantes del Partido Nacional afirma que votará por SI y solo un 8% que votará en contra. Los votantes del Partido Colorado están más divididos: 60% votará la reforma y 23% no la votará (17% no sabe y es muy difícil estimar si finalmente pondrán la papeleta del SI en el sobre). Los votantes de Cabildo Abierto respaldan masivamente el plebiscito, por más que el propio Guido Manini afirmó estar en contra de la reforma.