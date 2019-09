Astori le respondió a Talvi: "Lo veo muy nervioso, seguramente por las encuestas"

El ministro de Economía Danilo Astori le respondió al candidato colorado Ernesto Talvi, quien en la noche del domingo lo volvió a desafiar a concretar un debate público.

Talvi expresó que estaba esperando una respuesta del líder de Asamblea Uruguay, que en setiembre había dicho que estaba "a la orden" para debatir. "Danilo, usted me desafió a debatir y yo acepté. Estoy esperando aún su respuesta para fijar fecha", escribió en Twitter el candidato presidencial. Y agregó: "Tenemos cadena nacional asegurada. Usted desea el debate tanto como yo. Me pregunto ¿será qué el MPP y el Partido Comunista no le dan permiso?", escribió el líder colorado en Twitter.

Entrevistado por Telemundo, Astori cuestionó a Talvi. "Esa no es una manera respetuosa de convocar a un debate", dijo el ministro. "Lo veo muy ansioso, muy ansioso, muy nervioso, seguramente por el resultado de las encuestas, poniendo el acento en que estaría a nuestra disposición una gran cadena nacional, lo cual me hace pensar que más que interesado en el debate está interesado en tener una figuración pública que hoy no tiene”, agregó.

Astori había dicho a principios de setiembre en Radio República que aceptaría un debate con el presidenciable colorado tras criticarlo por su visión sobre la crisis que atraviesa Argentina y la advertencia que ésta representa para Uruguay. Horas más tarde, Talvi dijo que estaban negociando fechas. "No es candidato pero le sobra estatura presidencial. Pena que el FA no se dio cuenta. Estamos negociando fechas. Astori prefiere más adelante, nosotros la semana que viene", señaló.

Este martes tendrá lugar un debate en horario central de televisión entre Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional). El candidato colorado no fue convocado para esa instancia y mostró su enojo por haber sido excluido.