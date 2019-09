Consejeros de Medicina deciden si reeligen a grado 5 sancionado por plagio

El Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) decidirá este miércoles si reelige o no al grado 5 Óscar Jacobo, titular de la cátedra de Cirugía Plástica, que fue sancionado por el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay por plagiar y faltar “a la verdad en la presentación de sus méritos” para el cargo de catedrático, según resolvió el 28 de junio. El amonestado apeló ese fallo pero el Tribunal de Alzada ratificó la sanción en agosto.

A pesar del fallo, la mayoría de los consejeros de los distintos órdenes, en conversación con El Observador, plantearon dudas en relación a la postura que van a tomar este miércoles. “Estamos evaluando varios aspectos de la reelección. Intentaremos tomar una decisión. Preferiría no opinar más hasta poderlo discutir con el resto de los consejeros”, dijo Juan Riva, miembro del orden docente.

En el mismo sentido, Raquel Ballesté, también del orden docente, aseguró no tener una posición formada al respecto y puso en duda que la decisión final se tome este miércoles. “Se va a discutir el tema y se va a hacer el análisis. No sé si se va a votar o no se va a votar mañana. El tema está en el orden del día del Consejo de la Facultad, se va a discutir”, sostuvo.

“Nosotros lo vamos a discutir mañana, vamos a ver todo lo que hay sobre la mesa y lo vamos a definir, no de forma personal sino de forma colectiva. Independientemente de lo que cada uno pueda tener como posición personal, nosotros vamos a tomar la decisión en conjunto”, agregó.

Humberto Prinzo, otro consejero docente, se manifestó en la misma sintonía, remarcó el hecho de que la decisión se puede postergar y calificó al debate como "un tema muy delicado”. A su vez, informó que no va a participar en la reunión y dejará su lugar a la tercera persona de su lista. "Hay mucha incertidumbre", lanzó.

Según supo El Observador, los dos consejeros de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) se reunieron en la noche de este martes para definir una postura. Ambos evitaron hacer declaraciones.

Otras voces, sin embargo, no dejaron lugar a las dudas. Ese es el caso de Yamandú Bermúdez, que representa al orden de egresados. "La cosa es muy clara. Nosotros tenemos un Colegio Médico donde los temas son tratados y resueltos. Hay definiciones muy claras que, a través dos tribunales, Jacobo ha sido observado. El consejo de la facultad debe tomar como referencia esa resolución y creo que no debe haber más elementos de discusión", dijo.

“Pensamos que el resto va a tomar la misma decisión. Los fallos son muy claros. Esto no necesita mayor discusión”, agregó.

Carta

En una carta publicada en Búsqueda el jueves 5 de setiembre, docentes y exdocentes de la cátedra de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética contaron la historia de la polémica y expresaron su deseo de que los consejeros votaran el rechazo a la reelección.

"Estamos todos atentos a la decisión de los consejeros de Facultad de Medicina y sus agrupaciones políticas en la decisión que adoptarán frente a la disyuntiva señalada. Y cuando hablamos de todos no sólo somos los firmantes de esta carta, somos todos los que ya formamos parte de Facultad de Medicina en todas las cátedras y los estudiantes e incluso los que aún no están con nosotros. Efectivamente, también somos los que están por ingresar y que con mucha atención seguimos este punto de inflexión, de los que dirigen nuestra casa de estudios, cuyo desenlace define rumbos y prestigios, haciéndonos las siguientes preguntas: ¿Es ésta una facultad en la que no importa falsear méritos en los concursos y ocultar méritos de colegas?; si es así, ¿cuál es el criterio de selección de sus autoridades?, ¿cuáles son los valores en los que se formarán los estudiantes y docentes de todas las cátedras?", cuestionaron.

Estos docentes entienden que, si se decide reelegir a Jacobo como grado 5, se ignoraría "el prestigio de los tribunales del Colegio Médico" y el "valor ordenador de la justicia deontológica" que los médicos organizaron como uno de los "principios rectores" de su práctica profesional. "No podemos imaginarnos qué valor moral o de otra naturaleza pueda contrapesar estos principios que tiene un consenso unánime en nuestra profesión", sentenciaron.

Fallo

El Colegio Médico amonestó a Jacobo por dos irregularidades: por un lado, simular méritos con los que no contaba al presentarse al llamado a aspirantes para el grado 5. Por el otro, ocultar intencionalmente el trabajo académico de su antecesor en el cargo (Héctor Juri), con quién había trabajado en colaboración en una investigación en publicaciones académicas.