Corinthians al Parque tras denunciar un acto de racismo en Nacional: mirá lo que pasó en la cancha

Corinthians y Santa Fe definirán este domingo en el Gran Parque Central, a la hora 20:00, la final de la Copa Libertadores femenina.

El equipo brasileño llegará al feudo de Nacional tras vapulear 8-0 justamente a las tricolores en semifinales, el miércoles, en el estadio Manuel Ferreira de Asunción.

Durante el partido, cuando Corinthians anotó el sexto gol, por intermedio de su capitana Adriana, de penal, se produjo un altercado entre las jugadoras.

En el mismo, Vic Albuquerque le protestaba a algunas jugadoras de Nacional y las cámaras la captaron llorando.

¿Llorando y con bronca en un 6-0? Las razones se conocieron apenas terminado el partido. Albuquerque comentó que una jugadora de Nacional llamó "macaca" (un insulto racista y denigrante) a Adriana. El hecho, por el momento, no generó un expediente disciplinario por parte de Conmebol y es analizado puertas adentro de Nacional pero también generó un profundo impacto en Brasil.

El partido siguió y Corinthians anotó dos goles más. Primero a través de Juliete y el último por medio de Grazi.

Esta festejó junto a una compañera con el puño del brazo derecho en alto y apretado, un símbolo de lucha contra el racismo.

El mismo gesto fue realizado desde el banco de suplentes por el cuerpo técnico comandado por Arthur Elías quien tras el episodio decidió sustituir tanto a Vic Albuquerque como a Adriana.

El banco de suplentes también hizo el gesto

En la conferencia de prensa post partido, el programa radial Por Decir Algo subió al grupo de WhatsApp de periodistas una pregunta al respecto: "Luego del penal el partido quedó desvirtuado por el insulto racista que indican las jugadoras de Corinthians. ¿Qué se habló en el vestuario y cómo se trata el tema en el grupo?" La pregunta no fue de las elegidas para preguntarle al entrenador tricolor tras la goleada.

A nivel de campo, la capitana de Nacional Valeria Colman, reconoció en sus declaraciones que el hecho insultante existió: "Pedimos disculpas si alguna jugadora se sintió ofendida, no era nuestra intención".

Adriana, por su parte, confesó que no escuchó el insulto, pero igual deploró el hecho: "Creo que es una causa por la cual hay gente que trabaja para que no ocurra. No escuché lo que me dijo, pero quien lo escuchó se sintió mal. Después que mis compañeras me contaron me sentí muy mal, nunca pasé por esto que trabajamos para que no pase. En una competición como esta escuchar eso de una jugadora dolió. Que respete nuestro trabajo y que tenga conciencia de lo que hizo porque nosotros trabajamos para estar en la final y ser campeonas. Que no pase nunca más con nadie porque es horrible".

Pasaron 24 horas del hecho y Nacional no se pronunció sobre el mismo así como tampoco lo hizo Conmebol.

La cuenta oficial de la selección femenina de Brasil también condenó el hecho.