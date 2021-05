Coronavirus: la portada de The New York Times que destaca a Uruguay por liderar en casos nuevos cada 100 mil habitantes

"Uruguay, que actualmente tiene los casos per cápita más altos del mundo, está sumando casi 3.000 casos por día, una cifra asombrosa en un país de solo 3,5 millones de personas", señaló la nota de portada del diario estadounidense The New York Times de este domingo.

Un mapa mundial de calor mostró la distribución de casos nuevos de covid-19 cada 100 mil personas. Según los datos del periódico, Uruguay registró un promedio diario de 84 casos nuevos cada 100 mil personas la semana anterior. Mientras tanto, Argentina tuvo 51 casos, Suecia, Turquía y Croacia 49. El sitio de estadísticas Our World in Data también coincidió con este ranking, con datos medidos cada millón de habitantes. En América Latina ningún país –excepto Uruguay y Argentina– superó los 40 contagios cada 100 mil habitantes en la última semana –. Sin embargo "además de Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Argentina y Colombia se encuentran entre las 20 principales naciones del mundo en muertes por covid per cápita hasta el jueves", consignó The New York Times. A nivel mundial, Uruguay está segundo en las estadísticas de países que tuvieron más muertes cada 100 mil habitantes, solo por detrás de Hungría. En la última semana, hubo 1,71 muertes cada 100 mil habitantes, mientras que en Brasil el indicador fue de 1,2 y en Argentina de 0,91. Sin embargo, en la región la estadística de muertes diarias cada millón de habitantes la lidera Uruguay en la semana de entre el 25 de marzo y el 1 de mayo, según el sitio Our World in Data. La variante P1 proveniente de Manaos, en Brasil, precipitó los contagios en la región y Uruguay, que comparte frontera seca con ese país, no estuvo ajeno al impacto. La cepa, que es 2,8 veces más contagiosa circula en todos los departamentos y se halló en el 85% de las muestras que secuenció el Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) que secuencia el genoma del virus. El investigador uruguayo, que vive en Brasil y forma parte del Instituto Oswaldo Cruz –Fiocruz–, Gonzalo Bello, explicó este viernes en una actividad en el marco del "Diálogo por la vida" que a Brasil le llevó diez meses llegar a 200 mil muertes por covid-19, entre el 12 de marzo de 2020, día en el que se registró la primera y el 7 de enero de 2021. Pero, entre enero y abril de 2021, en tan solo cuatro meses, Brasil registró la misma cantidad de muertes que demoró en diez meses. "Lo que a otras variantes les llevó diez meses en 2020, a la P1 le llevó cuatro", dijo y aclaró que no es posible afirmar que "todas las muertes son por P1, pero mayoritariamente sí", aunque aún no se concluyó si esta nueva variante es más letal, "pero sí se transmite más rápido y lleva a una sobrecarga del sistema de salud que termina aumentando el número de fallecidos", señaló Bello. Durante todo el 2020, en Uruguay murió en el entorno del 1% del total de pacientes diagnosticados con covid-19. En 2021, en cambio, el porcentaje alcanza valores cercanos al 2% en abril. Según el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) los incrementos "hacen temer el efecto de variantes nuevas del virus o de la saturación sanitaria propiamente dicha", causas que según el área de Modelos y Ciencia de Datos "no pueden descartarse". Actualmente en el entorno del 65% de los egresos de CTI responden a fallecimientos, y el restante 35% es por altas. En marzo la diferencia entre ambas proporciones había sido menor, de un 52% contra un 48% respectivamente, según datos procesados por El Observador.