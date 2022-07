Corredor de bolsa compró por "error de tipeo" bono del Tesoro por US$ 160 millones

Un corredor de bolsa compró por error una compra de un bono del Tesoro de EEUU por un monto de US$ 160 millones cuando en realidad pretendía adquirir US$ 160 mil. La empresa vendió luego la misma suma que había adquirido y asumió con fondos propios la pérdida de US$ 75 mil que le ocasionó esa transacción fallida.

En un hecho relevante reportado ante Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU), los directores de Gastón Bengoechea Corredor de Bolsa, Eduardo Piqueras y Fabricio Pascuali, informaron que el pasado 7 de junio por un "error en tipeo" se efectuó una compra de bonos del Tesoro de EEUU por un valor nominal de US$ 160 millones a un precio de mercado de 95,09375, "cuando en realidad debió ser una compra de valores nominales por US$ 160 mil de dicho instrumento". "Luego de tomar conocimiento del error, desde la mesa de operaciones de Gastón Bengoechea & Cía. se solicitó la cancelación de dicha orden, pero no se pudo cancelar por parte del broker Banco New York Mellon", explicó el corredor ante el BCU. Añadió que para "contrarrestar" la operación, se realizó una venta de bonos del Tesoro por la misma cifra (US$ 160 millones) a un precio de mercado de 95,046875. "El neto de estas dos operaciones generó una pérdida de US$ 75 mil, la cual es reconocida por nuestra entidad y asumida con fondos propios de la institución. La operación al cliente fue realizada según instrucción impartida, sin generarle ningún perjuicio a este en su operativa", aseguró la firma. Por otro lado, "como forma de mitigar estos posibles errores, Gastón Bengoechea & Cía. solicitó a su custodio y contraparte Banco New York Mellon implementar topes y alertas con montos superiores al US$ 1 millón".