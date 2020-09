Cosse sobre gastos de Antel en publicidad: "Estoy orgullosa" y "no me arrepiento de nada"

La candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Carolina Cosse, afirmó que está "orgullosa" del trabajo que llevó adelante en Antel y dijo no arrepentirse de "nada", al ser consultada en una conferencia de prensa por los gastos del ente por concepto de publicidad mientras la ingeniera fue presidenta (2010-2015), que El Observador dio a conocer este jueves.

El directorio de Antel destinó en "publicidad y propaganda" entre 2005 y 2019 US$ 194 millones (unos $ 4,6 mil millones). En ese período, fue durante los años en los que lideró Cosse que se gastó más, con cifras que alcanzan US$ 91 millones, casi el doble que el período anterior de María Simon (US$ 48 millones).

Consultada al respecto, la expresidenta del Antel dijo que se tratan de "fake news". No obstante, los datos publicados por El Observador surgen de un pedido de acceso a la información realizado a Antel y están certificados por la consultora privada Pricewaterhouse Coopers.

"Me extraña que lo califiquen como un gasto, generó mucho más dinero", afirmó la candidata frenteamplista, luego de reunirse con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

La exministra de Industria también dijo que de la inversión total en publicidad el 25% de lo generado se destinó a los medios públicos. "¿Ustedes se imaginan a una empresa como Coca-Cola que no invierta en publicidad? ¿Qué son? ¿Tontos? Invierten en publicidad porque quieren vender más. Antel también, tiene una marca consolidada", subrayó.

"Hace unos años yo decía Antel y se pensaba en telefonía fija. Ahora digo Antel y se piensa en internet, fibra óptica, el (Plan) Ceibal, el Data Center, el Antel Arena... Así que estoy absolutamente tranquila con esa inversión. Fue lo adecuado, porque además nos hizo generar mucho más dinero y nos permitió cambiar el modelo de negocios”.

Según la candidata, la "inversión" de Antel en publicidad generó que la empresa obtuviera "US$ 4.600 en cinco años y que aportara a Rentas Generales entre US$ 1.000 millones y US$ 2.500 millones". "O sea que al Estado volvió, así nomás, US$ 3.400 millones. Equivale a 2.266 escuelas de tiempo completo o a 85 hospitales. Así que fue una excelente inversión", agregó.

La candidata también cuestionó este jueves al gobierno. "Otra vez más tenemos –no sé por qué– quién sabe qué agentes y sectores del gobierno interfiriendo y falseando la verdad para intervenir en la campaña electoral", insistió Cosse, quien dijo este miércoles en otra actividad política que la auditoría externa que encargó el gobierno de la coalición sobre el Antel Arena es un "papelón" y una "vergüenza".

Cosse volvió este jueves sobre la misma idea y dijo que el Poder Ejecutivo está "interviniendo en la campaña electoral desesperadamente". "Capaz que quieren impedir que sea la intendenta de Montevideo. Capaz que lo logran, lo que no van a impedir es que el pueblo uruguayo siga estando orgulloso de Antel", afirmó.