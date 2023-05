“Creía que era cantante, tenía barriga”: lo que dijo un DT sobre un uruguayo que hoy es top en Europa

El entrenador español José Bordalás, que dirigió a Getafe y que nuevamente regresó al equipo la semana pasada para intentar salvarlo del descenso, contó una anécdota de uno de los jugadores uruguayos que le tocó tener en su plantel azul en sus anteriores ciclos.

“Recuerdo cuando llegó, yo no lo conocí, pensaba que no era futbolista porque vino con sobrepeso”, dijo el DT sobre Mathías Olivera, el ex Nacional que hoy es figura en Nápoli y fue mundialista en Qatar 2022.

Cuando llegó a Getafe

“Yo luego lo he hablado con él y nos reíamos”, agregó en declaraciones a Relevo de España.

Luego, el DT contó su primera impresión al ver al lateral. “Creía que era un cantante de una orquesta, porque vino de rojo, con sobrepeso. Yo digo, ‘pero tiene barriga este chico’”.

JEWEL SAMAD / AFP

En Qatar 2022

Y dio su explicación del sobrepeso de Olivera en aquel momento y cuestionó los cuidados de futblistas que juegan en Uruguay. “Porque viene de otra liga, no tenía cultura de lo que es cuidarse, de la alimentación y lo demás”.

Bordalás destacó el trabajo que hizo Olivera, su transformación física, y el momento que vivie hoy, donde está cerca de ser campeón con Nápoli en Italia.

EFE

Olivera en Nápoli

“Al final con su voluntad y con la ayuda de todos nosotros pues miralo, ahora es un chico que está jugando en el Npaoli, está a un nivel altísimo, está jugando todo, y yo me alegro muchísimo porque es un chaval que se lo merece”, señaló.