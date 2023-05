Leonella Acosta, la escribana que es de oro en pelota vasca y orgullo de Mariscala

Leonella Acosta es escribana y trabaja de lunes a viernes en una automotora en la Ciudad Vieja, pero su gran pasión es la pelota vasca. La semana pasada se consagró campeona panamericana en Lima en la modalidad de frontball y clasificó a Uruguay para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Acosta tiene 34 años y empezó jugando en su natal Mariscala, departamento de Lavalleja, en una cancha de frontón. Primero empezó a jugar con un grupo de amigas y después se entreveró de igual a igual con los hombres.

Cuando se instaló en Montevideo para hacer su carrera, fue al club Banco República para seguir jugando y ese fue su trampolín a la selección uruguaya.

La medalla de oro, orgullo de familiares y amigos

Empezó jugando en la modalidad trinquete, pero la medalla de oro lograda en la modalidad de frontball el año pasado en Chile hizo que se dedicara en exclusivo a esa prueba.

El frontball es una modalidad individual y se juega con la mano. "Es relativamente nueva, se creó en 2008 y requiere muy buen estado físico porque la paleta es tu cuerpo y el espacio a cubrir es mayor", explica a Referí Acosta.

A mano abierta jugaba el primer campeón mundial que tuvo Uruguay en pelota vasca, Andrés Iraizoz, más conocido como Andruco. Sin embargo, la pelota del frontball no es de cuero sino de goma. "Es esponjosa y blandita. No duele ni se te corta la mano. Yo uso guantes para jugar porque ya me acostumbré, pero entreno con la mano".

Acosta entrena actualmente en la Asociación Cristiana de Jóvenes y también en una cancha que se construyó recientemente en el viejo mercado modelo y que es de madera, tal como se jugará en los Juegos Panamericanos de Santiago.

"En Lima jugamos en cemento y la madera hace más lento el juego. Voy a ir a pelear por una medalla", se adelanta a decir.

En acción en Lima, donde conquistó el oro

Cuando analiza su actuación en el Campeonato Panamericano, la deportista dice que su psicóloga María Eugenia Berneche fue clave en el triunfo. "Llevamos trabajando juntas hace un buen tiempo y en los torneos hacemos videollamadas".

Todo ese trabajo psicológico fue clave cuando después de perder el primer partido, en tres sets, con la chilena Zita Solas, quedó un set abajo en el segundo partido con la cubana Yalieska Leoncio. Sin mañana, la uruguaya sacó a relucir su mejor juego y dio vuelta ese partido para luego vencer a la guatemalteca Joana Blas y así meterse en las semifinales.

Normalmente, en pelota vasca, los grupos suelen otorgar dos plazas para las siguientes instancias, que son duelos a eliminación.

Eso no le pasó a Acosta cuando el año pasado disputó el Mundial de Biarritz. Terminó segunda en el grupo pero la cantidad de competidoras llevó a la organización a determinar que solo las primeras de cada grupo avanzaran a semifinales. La uruguaya fue segunda en su serie y terminó sexta en la clasificación general, en una excelente actuación.

A su fortaleza psicológica, Acosta le sumó en Lima una notable condición física.

"Eso fue también fue clave para la final. Creo que la chilena llegó confiada porque me había ganado, pero físicamente estuve muy fuerte", expresó.

Sabe que en Santiago, Solas será locataria. También sabe que estará la mexicana Paola Reyes, que fue campeona mundial en Biarritz. Pero Acosta se tiene fe.

Foto: Leonardo Carreño.

Leonella Acosta mostró con orgullo su conquista

"Lamentablemente la Federación nos comunicó que no tendremos presupuesto para hacer viajes a disputar torneos de preparación, así que tendremos que prepararnos solo acá", dijo.

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Acosta estaba clasificada, pero una reducción de cupos la dejó increíblemente afuera.

"Estuve tres años jugando a la modalidad frontón peruano, me fue muy bien, clasifiqué a Lima, pero al final no pude ir". El frontball ahora le dará revancha.

Con su gente en Mariscala

"El trabajo me demanda muchas horas, trabajo todos los días de 9 a 18 horas y los fines de semana me voy a Mariscala". Allí la recibió todo el pueblo el sábado para rendirle homebaje a su reciente conquista.

"Siempre le dejé el espacio para el deporte en mi vida. Incluso en la recta final de la carrera, que fue muy demandante. Una vez, cuando hacía frontón peruano y me tocó viajar mucho, perdí una técnica de la carrera porque la profesora me dijo que tenía muchas faltas. Tuve que ir a sustitutivo, pero la terminé salvando". Cosas que pasan en el deporte uruguayo...

Rival País Fase Resultado Zita Solas Chile Grupo 10-5, 4-10, 2-5 Yalieska Leoncio Cuba Grupo 8-10, 10-6, 5-2 Joana Blas Guatemala Grupo 10-1, 10-1 Milagros Corrales Argentina Semifinal 10-6, 5-10, 5-3 Zita Solas Chile Final 10-4, 8-10, 5-3

Además del oro de Acosta, Uruguay tuvo una excelente actuación en el Campeonato Panamericano clasificando a los Juegos Panamericanos en cinco de las seis modalidades en las que se presentó en Lima.

Uruguay fue bronce en pelota de goma trinquete, tanto en la rama masculina como femenina, demostrando su tradicional poderío en la disciplina.

Los únicos que no pudieron clasificar fueron Braian Ramírez y Lucas Rivas, por un solo puesto.

Deportistas Modalidad Medalla/Puesto Rama Leonella Acosta Frontball Oro Femenino Sofia Vicente, Agustina Cuestas, Macarena Morell y Matilde Acosta Pelota de goma trinquete Bronce Femenino Manuel Pelua, Andrés Pintos, Joaquín Coyant y Santiago Vidart Pelota de goma trinquete Bronce Masculino Macarena Morell y Matilde Acosta Frontón 30 metros Cuarto Femenino Roger Castillo y Martín Izaguirre Frontball Quinto Masculino Braian Ramírez y Lucas Rivas Frontón 30 metros Quinto Masculino

El medallero general. El oro de Acosta dejó a la celeste en el tercer escalafón de la clasificación por países en Lima.

País Oro Plata Bronce Total Argentina 3 2 1 6 Cuba 3 0 0 3 Uruguay 1 0 2 3 Chile 0 2 1 3 Bolivia 0 1 1 2 Perú 0 1 1 2 Brasil 0 0 1 1 Venezuela 0 0 1 1 Costa Rica 0 0 0 0 El Salvador 0 0 0 0 Guatemala 0 0 0 0 Estados Unidos 0 0 0 0

A honrar una tradición

Uruguay tiene una medalla de oro, cinco de plata y dos de bronce en su historial de Juegos Panamericanos. Solo el ciclismo (18), el yachting (10) y el atletismo (9) ganaron más preseas en estos eventos multideportivos.