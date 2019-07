Crisis entre Estados Unidos e Irán: ¿qué es el uranio enriquecido y por qué preocupa que Teherán sobrepase ciertos límites en su fabricación?

Getty Images A EE.UU. le preocupa que Irán consiga fabricar un arma nuclear.

El embajador de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Majid Takht-Ravanchi, dijo que su país seguirá sobrepasando los límites que se le habían impuesto sobre el enriquecimiento de uranio a menos que Europa aumente sus esfuerzos por compensarles las pérdidas económicas que las sanciones estadounidenses están acarreando a Teherán.

Pese a ello, de momento Irán no se retirará del pacto nuclear que firmó con varias potencias mundiales en 2015, según le dijo Takht-Ravanchi a la BBC.

Esta situación está siendo monitoreada de cerca por la agencia que vela por el buen uso de la energía nuclear a nivel global, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Al enriquecer uranio a niveles más altos, Irán está violando los compromisos que había asumido en el pacto.

AFP El presidente Hassan Rouhani dice que Irán está llevando a cabo represalias contra las sanciones de Estados Unidos.

Según este acuerdo, Irán había accedido a limitar sus actividades nucleares más delicadas y a permitir la entrada de inspectores internacionales a cambio de que se le retiraran sanciones económicas que perjudicaban su desarrollo.

Pero, ¿por qué importan los límites sobre el enriquecimiento de uranio?

¿Qué es el uranio enriquecido?

El uranio enriquecido se produce al agregar el gas hexafluoruro de uranio a las centrifugadoras para separar el isótopo más adecuado para la fisión nuclear, llamado U-235.

El uranio poco enriquecido, que normalmente tiene una concentración de U-235 de entre 3% y 5%, se puede usar para producir combustible para plantas de energía nuclear comerciales.

El uranio altamente enriquecido tiene una concentración de por lo menos 20% y se usa en reactores de investigación. El uranio que se usa en armas nucleares está enriquecido, como mínimo, al 90%.

Getty Images La reserva de uranio poco enriquecida de Irán se limitó a 300 kilos por 15 años en el acuerdo nuclear.

Según el acuerdo nuclear, Irán puede enriquecer uranio solo hasta el 3,67%, no debe almacenarlo en una cantidad superior a los 300 kilos ni tener operativas más de 5.060 centrifugadoras.

Otra parte del acuerdo ordena a Irán no acumular más de 130 toneladas de agua pesada, que contiene átomos de hidrógeno más pesados ​​que el agua ordinaria, ni rediseñar su reactor nuclear de agua pesada en Arak.

El combustible usado por un reactor de agua pesada contiene plutonio, que se puede usar en bombas nucleares.

¿Qué ha hecho Irán?

El OIEA confirmó el 1 de julio que Irán había violado el límite de sobre sus reservas de uranio enriquecido.

El 7 de julio, Irán anunció que había reanudado el enriquecimiento de uranio por encima del 3,67% de concentración "según nuestras necesidades".

Un portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, dijo que inicialmente enriquecerían uranio hasta un 5% para poder proporcionar combustible a la central eléctrica de Bushehr.

Kamalvandi añadió que, "en estos momentos", no necesitaban producir uranio enriquecido al 20% para alimentar el reactor de investigación de Teherán.

¿Por qué importa esto?

Getty Images Irán tiene permitido tener 5.060 centrifugadoras de enriquecimiento de uranio operativas en Natanz.

Los expertos de la Asociación de Control de Armas, un grupo activista con sede en Estados Unidos, dijeron que el incumplimiento del límite de almacenamiento de 300 kilos no planteaba un riesgo de proliferación a corto plazo.

Señalaron que Irán necesitaría aproximadamente 1.050 kilos de uranio enriquecido al 3,67% para poder producir suficiente material susceptible de ser usado para fabricar una bomba nuclear.

Pero los expertos advirtieron que si Irán reanuda el enriquecimiento a niveles más altos, eso supondría un riesgo de proliferación más grave y acortaría el tiempo de ruptura (la estimación del tiempo que le tomaría a Irán producir el combustible nuclear necesario para fabricar una bomba).

Esto se debe a que pasar del estado natural del uranio, una concentración de 0,7% de U-235, a un 20% supone alrededor del 90% del esfuerzo total requerido para obtener el material necesario para un arma nuclear.

Antes de que se implementara el acuerdo nuclear en 2016, Irán tenía una cantidad suficiente de uranio enriquecido al 20% y un número de centrifugadoras tal que su tiempo de ruptura estimado se situaba entre los dos y los tres meses.

El acuerdo aumentó este tiempo de ruptura a por lo menos un año. Pero cualquier retroceso de Irán en sus compromisos con respecto al enriquecimiento de uranio acortaría este periodo.

AFP Inspectores del OIEA velan por el cumplimiento del acuerdo.

Los pasos que Irán ha tomado podrían llevarlo a una posición de "violación material" del acuerdo nuclear, lo que permitiría al resto de firmantes del pacto "volver a aplicar" las sanciones de la ONU y de la UE que habían sido retiradas.

Ningún miembro del Consejo de Seguridad de la ONU podría vetar una medida así.

¿Por qué Irán dejó de cumplir sus compromisos?

La economía iraní se ha desplomado desde que el presidente Donald Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear en mayo de 2018 y comenzara a restablecer las sanciones. El mandatario dijo que el acuerdo era defectuoso y que quería obligar al gobierno de Irán a renegociar los términos del mismo, algo que este país se negó a hacer.

Las otras partes del acuerdo -Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia- criticaron la decisión del Trump y dijeron que mantenían su compromiso con el acuerdo.

AFP Las exportaciones de petróleo de Irán, la principal fuente de ingresos del gobierno, se han reducido a la mitad.

En mayo de 2019, la Casa Blanca aumentó la presión sobre Irán al poner fin a las exenciones de las sanciones secundarias para los países que todavía compraban petróleo iraní.

También puso fin a las exenciones para los países que participaban en acuerdos por los que Irán intercambiaba su excedente de uranio poco enriquecido por concentrado de mineral no enriquecido conocido como "torta amarilla" y vendía su excedente de agua pesada. Tales transferencias habían permitido a Irán continuar con la producción de ambos materiales sin exceder los límites de almacenamiento.

Getty Images La torta amarilla se usa para preparar, en fábricas nucleares especializadas, el combustible de los reactores nucleares, en los cuales se procesa y purifica para obtener dióxido de uranio (UO2).

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, posteriormente dijo que iba a llevar a cabo represalias contra las sanciones de EE.UU. suspendiendo su compromiso de cumplir con los límites sobre las reservas.

Las autoridades iraníes señalaron que el artículo 36 del acuerdo nuclear permite a una de las partes "dejar de cumplir sus compromisos ... en todo o en parte" en caso de "incumplimiento significativo" por parte del resto de firmantes. Dijeron que Estados Unidos violó el acuerdo hace un año y que los países europeos no habían logrado proveer los beneficios económicos que habían prometido.

La Unión Europea ha establecido un mecanismo para facilitar el comercio, conocido como Instex, que esencialmente permite el intercambio de bienes entre compañías iraníes y extranjeras sin transacciones financieras directas. Comenzó a funcionar el 29 de junio, pero Irán dijo que no satisfacía sus necesidades.

¿Quiere Irán una bomba nuclear?

AFP La decisión de Donald Trump de poner fin a las exenciones de sanciones para los importadores de petróleo iraní provocó protestas.

Irán insiste en que nunca ha tratado de desarrollar un arma nuclear.

La comunidad internacional no le cree y usa como base las pruebas recopiladas por el OIEA que sugieren que, hasta 2003, Irán realizó "una serie de actividades relacionadas con el desarrollo de un dispositivo explosivo nuclear".

Algunas de esas actividades continuaron hasta 2009, según el OIEA.

El año pasado, Israel mostró lo que, según dijo, eran archivos iraníes que obtuvo clandestinamente y que según este país probaban que Teherán había continuado después de 2015 con sus investigaciones sobre cómo fabricar armas nucleares, aunque Irán tachó esta acusación de "ridícula".

En enero, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, sin embargo, afirmó que Irán "no está realizando actualmente las actividades clave de desarrollo de armas nucleares que consideramos necesarias para producir un dispositivo nuclear".

