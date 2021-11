Cruce de acusaciones entre el senador Da Silva y la Foica: "Estrategia perversa" y "odio y poca empatía"

El senador y productor agropecuario Sebastián Da Silva y dirigentes de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) protagonizaron un fuerte cruce en la red social Twitter, superado el conflicto entre el sindicato y el sector empresarial, tras la firma este lunes de un convenio entre las partes en el marco de los Consejos de Salarios.

Por un lado, el sindicato expuso en esa red social que el legislador tiene "odio y poca empatía" con los trabajadores.

En ese mismo ámbito, Da Silva aseguró que defiende a los productores rurales "rehenes de paros inéditos e ilegales".

Poco antes del acuerdo entre trabajadores y empresarios, en la semana pasada, hubo tres días consecutivos con paros de 24 horas anunciados con poca antelación, sobre la medianoche de cada jornada previa.

En diálogo con El Observador, Da Silva sostuvo que los paros se dieron por una “estrategia perversa del PIT-CNT”.

La discusión en redes comenzó cuando desde la cuenta de Twitter de la gremial se compartió un comentario dirigido a Da Silva: “En nombre de Foica a nuestro increíble secretario de propaganda, al señor Sebastián Da Silva gracias por su odio y poca empatía demostrada al obrero, que generó una gran difusión a nuestro conflicto”, expresaron. “Se le terminó el minuto de fama senador, vete a dormir, terminado el conflicto, vencimos”, indica el mensaje firmado por el presidente de la gremial, Martín Cardozo.

Da Silva respondió que la difusión del conflicto fue proporcional “al daño que le hicieron a la cadena”.

Da Silva: conflicto costó US$ 20 millones

El legislador detalló a El Observador que para él “representar a los rehenes de este conflicto es una obligación”, y que se ha expresado sobre el tema porque “es evidente que el sistema político no tiene tanta conciencia agropecuaria”, por lo que no se mide “el daño que se le hizo a la producción nacional”.

“En un conflicto que costó cerca de US$ 20 millones, ellos ven la victoria porque les dieron $ 20.000 en tres cuotas”, mencionó, y añadió: "Si pensaban que en el Parlamento no iba a haber una voz que se levantara en defensa de los productores rurales, no me conocen".

"Es un irresponsable político"

El dirigente de la Foica, Luis Muñoz, comentó a El Observador: “Da Silva es un irrespetuoso del movimiento sindical y siempre opina desde la realidad sin conocer el conflicto”, y subrayó que la gremial negoció durante cuatro meses en el marco del conflicto, por lo que “toda la industria sabía que iba a haber medidas”.

El trabajador denunció que el senador ha hecho apreciaciones sobre los trabajadores "como si fueran delincuentes, y eso no es real".

"Defendemos el salario y eso trae consecuencias para todos lados, pero él (Da Silva), haciendo gala de lo que es, un irresponsable político, cuestiona a los trabajadores sin ningún argumento”, sostuvo.

Una de las cosas que el legislador ha denunciado en redes sociales son las pérdidas económicas que han tenido los productores, como la disminución de kilos en los animales o de precio del ganado, explicó.

"Conflicto premeditado"

Da Silva añadió que “el conflicto fue premeditado para hacer un gran daño a la producción nacional y lo lograron. Esto es producto de una estrategia muy perversa del PIT-CNT. La industria tuvo su distorsión y el que tiene un perjuicio real al bolsillo es el productor rural en el peor momento del año, cuando tiene que enfrentar aguinaldos, licencias y el cuatrimestre del BPS (Banco de Previsión Social) de enero”.

Por su parte, el dirigente de la Foica aceptó que como productor rural Da Silva se puede sentir molesto con respecto a las afecciones que sufrieron los ganaderos, pero resaltó que desde la gremial no hay una intención de ir contra los productores.

“Nuestro paro no es contra nadie, es para defender el salario de los trabajadores. No es intención de la Foica perjudicar a nadie, al defender nuestros derechos vamos contra la industria, pero tratamos de no entrar en discusiones políticas porque no somos políticos”, concluyó.