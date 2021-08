Cuáles son las verdaderas razones por las que Tabárez no conovocó a Cavani

La decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de no utilizar a Edinson Cavani en la fecha de Eliminatorias de setiembre se explica en cómo evaluó el cuerpo técnico de la selección el momento el futbolista, cómo llegó a estos últimos días de agosto y en qué momento puede aprovechar de mejor forma Uruguay al delantero.

El tema fue procesado durante la semana pasada, luego de la polémica que se instaló por la decisión de la Premier League de impedir que los futbolistas viajaran a las Eliminatorias de Sudamérica, y adoptada el fin de semana, antes del partido que jugó Cavani y tras de una charla que el entrenador mantuvo con el futbolista.

¿Cuáles son los elementos que Tabárez puso en la mesa?

-Cavani dispuso de una licencia más extensa que el resto de los jugadores de Manchester United, por su participación en la Copa América y llegó a la ciudad en la que está radicado en la primera semana de agosto. El primer día que se mostró en sus redes entrenando en su casa en Manchester fue el 6 de agosto. El delantero tuvo un mes de descanso.

Instagram

Su primer día de entrenamiento en Manchester el 6 de agosto

-Como en el caso de todos los que ingresan a Inglaterra, de países que están incluidos en la lista roja por el estado sanitario según la evaluación que realiza el gobierno británcio, Cavani realizó una cuarentena que le impidió integrarse a los entrenamientos de su equipo hasta el 20 de agosto. Durante ese período entrenó en su domicilio.

-Recién hace 10 días que el salteño empezó a trabajar con sus compañeros.

-Cavani se perdió los cuatro amistosos previos de Manchester United y las dos primeras fechas de la Premier, el 14 de agosto en el 4-1 ante Leeds, cuando aún estaba en cuarentena, y el empate 2-2 ante Southampton, del 22 de agosto, cuando llevaba dos días de trabajo con su equipo, pero el entrenador entendió que aún no estaba en condiciones de jugar.

Cavani con la 7 de Manchester United

-Debutó este domingo ante Wolverhampton, que los rojos vencieron 1-0, e ingresó para jugar los últimos 37 minutos. Todavía no es titular en el equipo.

-En caso de viajar a Montevideo para estos partidos de Eliminatorias, como estaba previsto que ocurriera a pesar de la negativa de la Premier, hubiese regresado a Manchester entre el viernes 10 y sábado 11 de setiembre y hubiese iniciado la cuarentena que le impediría entrenar con su equipo hasta el 20 o 21 de setiembre. Para ese entonces se habría perdido cuatro partidos por estar aislado: el 11 ante Newcaste por la Premier, el 14 frente a Young Boys por la Champions, el 19 ante West Ham por la Premier y el 20 ante West Ham por la Copa de la Liga. Su regreso al equipo tampoco se produciría en forma inmediata, porque necesita 10 días para volver a estar en condiciones de jugar. Así ocurrió entre el 20 de agosto, día que volvió a entrenar, y el 29 cuando se produjo su debut en la temporada 2021-2022. En ese caso se perdería los partidos del 25 de setiembre ante Aston Villa, por la Premier, y eventualmente el del día 29 ante Villarreal por la Champions. Hubiera jugado el 2 de octubre ante Everton por Premier y al día siguiente se embarcaría a Montevideo para los partidos de las Eliminatorias previstos en octubre para los días jueves 7, domingo 10 y jueves 14 ante Colombia, Argentina y Brasil, respectivamente, para empezar otro ciclo de cuarentena y readaptación. O sea que si jugara las dos fechas de Eliminatorias, recién volvería a tener actividad el 4 de noviembre, es decir que en tres meses apenas habría jugado tres partidos con su club, con 20 días de cuarentena y 2 viajes de larga distancia en el medio. Y con una doble fecha de eliminatorías aún por jugar.

-En caso de haber viajado a Uruguay se iba a perder todo el rodaje que empezaba a ganar desde que el 20 de agosto volvió a entrenar con su club sin limitaciones, tras la cuarentena.

-Si Tabárez lo hubiera tenido en el plantel para los partidos ante Perú, Bolivia y Ecuador, en octubre y noviembre el jugador no estaría en sus mejores condiciones futbolísticas, habría perdido la titularidad en Manchester United porque no puede jugar partido por cuarentenas preventivas y plazos establecidos por el técnico de su club para volver a considerarlo para jugar.

AFP

Cavani en la Copa América de Brasil

Con todos estos elementos sobre la mesa, Tabárez habló con Cavani y el entrenador adoptó la decisión de quitarlo de la convocatoria que había confirmado el viernes e intentar lograr la mejor producción del delantero para los cinco partidos que Uruguay jugará en el clasificatorio Mundialista en octubre (tres partidos) y noviembre (dos).

Estos detalles los explicará el entrenador en la conferencia de prensa que brindará este lunes a la hora 19.

Paralelamente, el técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, y la Premier League hicieron su juego mediático para impedir que los futbolistas de Sudamérica viajaran a las selecciones de sus países.

Según pudo saber Referí, el análisis que hizo el cuerpo técnico de Tabárez está por fuera de las manifestaciones públicas, aunque mantienen la misma lógica y puntos contacto para lograr el mejor rendimiento del jugador a mediano y largo plazo.

"Es un hecho que si (después de jugar con sus selecciones) tienen que estar 10 días en un hotel en cuarentena sin posibilidad de entrenar, sin posibilidad de mantener su forma física, entonces necesitarán otros 10 o 14 días para volver a estar en forma y luego volver a volar para jugar con sus combinados en octubre", explicó el técnico de Manchester United según publicó el diario inglés The Mirror.

Cavani se perdió cuatro de los seis partidos de Eliminatorias

El delantero se perdió cuatro de las seis fechas del clasificatorio debido a que en octubre de 2020 no fue considerado por Tabárez, porque aún no tenía equipo, volvió en marzo y en junio cumplió dos fechas de suspensión por su expulsión ante Brasil.

Darwin Núñez, Suárez, Bentancur y Cavani celebran uno de los goles ante Colombia en noviembre 2020

El 18 de setiembre del año pasado el entrenador realizó la reserva para el estreno de las Eliminatorias para Catar 2022, Cavani no tenía equipo. Unos días después firmó contrato con Manchester United, pero no fue considerado debido a la larga inactividad que arrastraba.

Cavani volvió para los partidos de noviembre, ante Colombia y Brasil. En su primer encuentro con la celestes después de un año (el anterior partido lo había jugado en noviembre de 2019) regresó con un gol a los 5 minutos, que abrió el camino para el triunfo de los celestes ante los cafeteros por 3-0 en Barranquilla. Cinco días después también jugó ante Brasil.

El día que Tabárez dejó ir a Cavani a dormir a su casa

Cavani, el tercer futbolista con más partidos disputados en la historia de la selección, con 123 igual que Fernando Muslera y Luis Suárez, lleva 53 goles y es el segundo máximo anotador de la historia.

Entre las historias del salteño y Tabárez, hay una que quedó guardada en secreto durante mucho tiempo hasta que el jugador la hizo salir a luz.

El 6 de octubre de 2017, previo al último partido de Uruguay por las Eliminatorias para Rusia 2018, Cavani llegó con un planteamiento personal que Tabárez contempló. Del tema solo sabían Cavani, Tabárez, el capitán Diego Godín y los integrantes del cuerpo técnico.

EFE

Godín y Cavani

Los detalles fueron publicados en Maestro, el legado de Tabárez, y narrado por el entrenador en la presentación del libro en abril de 2018.

“Antes del partido con Bolivia, luego de jugar con Venezuela, Cavani pidió hablar conmigo, vino a mi habitación. Él nunca hablaba de su familia y de cómo extrañaba cuando venía a Montevideo y me dijo que quería estar con ellos. Nosotros estábamos concentrados. '¿Lo hablaste con alguien?', le pregunté. 'Sí, con Godín y me dijo que hablara con el Maestro'. Cambiamos impresiones hasta que le dije: 'Vos querés que yo te deje ir a tu casa'. Me quedó mirándome diciéndome que 'sí' con los ojos pero no se animaba a decírmelo. Lo hablé con mis compañeros del cuerpo técnico, lo llamé y le dije: 'Andá a tu casa, mañana antes de las 3 de la tarde tenés que estar pronto para entrenar", explicó el entrenador.

"Al otro día estaba en los pasillos de acceso a los vestuarios y aparece a las tres menos diez. Le digo '¿Y?', y me responde: 'Espectacular'. Jugó el partido y clasificamos. No lo sabía más que Godín, Cavani y el cuerpo técnico. Él explica por qué lo contó en el libro. Eso, según mi modesta explicación es darle paso al sentido común y a la confianza que nos tenemos todos en el grupo", valoró Tabárez.