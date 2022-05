¿Cuánto le pueden costar a Peñarol los incidentes que produjeron sus hinchas ante Colón?

Los graves incidentes que se produjeron a los 13 minutos del segundo tiempo del partido en que Peñarol derrotó a Colón de Santa Fe por la última fecha del grupo G de la Copa Libertadores de América este miércoles en el Estadio Campeón del Siglo y que derivaron en la interrupción del encuentro durante media hora, llevará a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) seguramente aplique una severa multa a los carboneros.

La violencia se desató cuando parciales mirasoles cruzaron primero desde la Tribuna Cataldi a la Damiani y de esta a la Guelfi con total impunidad y cruzando a través de portones que se abrían sin problemas.

Al llegar a la Tribuna Guelfi, en la que además de parciales de Peñarol, estaban los 2 mil seguidores de Colón de Santa Fe que habían llegado hasta el Estadio Campeón del Siglo, se produjeron incidentes con lanzamientos de todo tipo de proyectiles.

Leonardo Carreño

Viatri y Aguirregaray se toman del alambrado tratando de apaciguar los ánimos de los hinchas en los incidentes

Esto llevó a que el árbitro brasileño Anderson Daronco suspendiera transitoriamente el compromiso por media hora.

Incluso los parciales argentinos prendieron bengalas en ese lapso.

Peñarol ya dejó de percibir US$ 1.050.000 por no haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que se suma a que, como quedó último en el grupo, tampoco accedió a la Copa Sudamericana.

Leonardo Carreño

Jugadores de Peñarol y Colón intentaron parar los incidentes, pero el partido estuvo suspendido durante 30 minutos

Por lo tanto, tampoco cobrará US$ 500.000 que hubiera logrado de haber sido tercero y haber jugado el segundo torneo en importancia que tiene el fútbol continental en lo que refiere a clubes.

Pero más allá de este golpe económico, la multa que llegará de Conmebol por estos incidentes, seguramente será muy onerosa.

Cabe recordar que, por los incidentes que la parcialidad de Colón de Santa Fe tuvo en el debut copero ante la de Peñarol -que seguramente provocó esta especie de revancha en el Estadio Campeón del Siglo-, la Conmebol multó al club argentino con US$ 98.000 y la clausura de la Tribuna Sur del Estadio Brigadier López, más conocido como el Cementerio de los Elefantes, por tres partidos.

Leonardo Carreño

El juez Anderson Daronco, jugadores de Peñarol y Colón, y los veedores de Conmebol, observan atentamente los incidentes entre las hinchadas de ambos clubes

En ese encuentro, hubo un hincha de Peñarol que estaba en uno de los palcos del citado escenario, que terminó con una herida de bala.

En ese caso, la multa se dividió en tres: US$ 80.000, US$ 15.000 por intentar invadir el campo de juego y US$ 3.000 por intentar invadir el campo de juego.

Los US$ 80.000 se debieron a la "infracción al artículo 10.1 incisos a), b) y d) del Código Disciplinario de la Conmebol, en concordancia del artículo 9 del mismo cuerpo legal".

Leonardo Carreño

Kevin Dawson y Lucas Viatri de Peñarol, y jugadores de Colón de Santa Fe, trataron de que se terminaran los incidentes entre ambas hinchadas

¿Qué dice ese articulo en esos incisos? El artículo 10 está titulado "Orden y seguridad en los partidos" y allí se expresa lo siguiente: "1. Las Asociaciones Miembro y los clubes que jueguen como locales deberán: a) Evaluar el nivel de riesgo que planteen los encuentros e indicar a los órganos de la Conmebol aquellos que entrañen un riesgo especialmente alto; b) Cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes (reglamentación de la Conmebol, legislación nacional, convenios internacionales) y tomar todas aquellas medidas de seguridad que requieran las circunstancias que se den en el estadio y en sus inmediaciones antes, durante y después del partido; c) Informar a las autoridades locales y colaborar con ellas de forma activa y eficaz; d) Garantizar el orden en los estadios y en sus inmediaciones, así como la correcta organización de los partidos".

En esto mismo se puede basar la Conmebol para multar a Peñarol con un monto muy importante.

Más allá de ello, los fallos son apelables y allí, una vez más, los delegados del club carbonero deberán trabajar a destajo.