Da Silveira sobre paros en educación: "Hay quienes prefieren el diálogo y quienes no"

El ministro de Educación designado, Pablo da Silveira, se refirió este viernes al conflicto de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y el primer paro que realizará el jueves 12 de marzo en todo el país (acompañando la medida de la filial de Montevideo, ADES) en rechazo al proyecto de ley de urgente consideración.

“Hay quienes prefieren el camino del diálogo, de tratar de entender por qué estamos proponiendo algunas cosas y hay quienes no”, afirmó el próximo jerarca en rueda de prensa efectuada en la sede de Todos.

El sindicato se declaró en conflicto contra la normativa por entender que varios de los artículos incluidos modifican a la ley vigente de educación. Los docentes están particularmente en contra de cuatro medidas de la ley que podrían tener "consecuencias nefastas" para la enseñanza, aseguró a El Observador el presidente de la Fenapes, José Olivera. Las críticas son a los cambios propuestos del Sistema Nacional de Educación Pública, la pérdida de autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC); la eliminación de los Consejos de enseñanza (Primaria, Secundaria y UTU); y la "flexibilización laboral" propuesta.

Respecto a esas afirmaciones, Da Silveira acotó en la rueda de prensa: “Nosotros creemos que lo que se está configurando en el país es una oposición entre los que queremos cambios en educación, quienes entendemos que las cosas no pueden seguir como están porque los resultados no son buenos –esa ha sido la posición que primó en los votantes–, y quienes evidentemente no están a favor de que cambien las cosas”,

El ministro designado contó que el jueves asistió a una reunión con representantes de la Asamblea Técnico Docente de Formación en Educación. “Estuvimos de acuerdo en algunas cosas, estuvimos en desacuerdo en otras, como pasa siempre en los asuntos humanos. Pero en un clima enormemente constructivo”, señaló.

En cuanto a la decisión que tomó ADES sobre realizar un paro pocos días después del comienzo de clases Da Silveira observó: “Somos un gobierno que respeta la libertad, que respeta los derechos sindicales.Hacemos un llamado a la sensibilidad social. Pero bueno, cada uno decidirá lo que tiene que decidir”.

Consultado sobre la polémica que se generó por el tono en que será cantado el himno nacional este domingo en la asunción de Luis Lacalle Pou, el ministro designado aseguró que le gusta que se generen ese tipo de discusiones. “Me encanta que los uruguayos estemos discutiendo en torno a cosas como Si bemol y que haya que tratar de informarse un poco”, opinó y siguió: “qué lindo que en la tapa de los diarios haya un tema estrictamente cultural y musical, me encanta”.