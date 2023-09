Damiani: "Mientras no esté gagá, seré candidato en Peñarol, pero no quiero bajar al barro a desacreditar gente"

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, habló este domingo sobre su posibilidad o no de ser candidato o no a las elecciones del club en noviembre próximo, a la vez que tocó varios tópicos.

"Mientras no esté gagá, seguramente en todas las elecciones siempre voy a ser un candidato mientras esté lúcido y activo", dijo Damiani en el programa "Punto Penal" de canal 10, aunque no admitió si será o no candidato en noviembre.

Y añadió: "Se trata de si estoy dispuesto a bajar a un barro en una campaña electoral en la cual tenga que desacreditar a gente de Peñarol, pero en cierta manera, cuando pasan cosas, pienso: ¿Estoy para esto?"

Según Damiani, "el club necesita un cambio de política de enfrentamientos, no hablo de personas"

Damiani habló de que habría que bajar al barro y no está dispuesto a eso

El expresidente indicó: "Entregué un club mucho mejor del que recibí. La conducción de Barrera, Catino, Evaristo González, le dejó US$ 14 millones para cobrar y casi US$ 50 millones de jugadores a esta administración (de Ignacio Ruglio), entonces no podés no hacerte cargo de las cosas".

"La política que se aplica es que le tengo que echar la culpa a todo, por si no me salen las cosas", expresó hablando de Ruglio, aunque sin nombrarlo.

Las nuevas luces del Estadio Campeón del Siglo

Como informó Referí, existe molestia en varios dirigentes de Peñarol por las nuevas luces que se colocaron en la Tribuna Damiani del Estadio Campeón del Siglo.

"Me han llamado de todos lados. Cuando hicimos el estadio, nos inspiramos en las torres del Estadio Olímpico de Múnich y ahora veo algo rarísimo con las luces nuevas. (El estadio) costó US$ 39 millones, hoy costaría 70 y se deben 14. Para hacer lo que se hizo ahora, hubiéramos hecho un estadio de tribunas prefabricadas. Eso es lo que no entiendo".

Cuando le explicaron que Ruglio sostuvo que es algo provisorio el hecho de colocar esas dos torres que "afean" de alguna forma al estadio, indicó: "¿También opina de ingeniería? Si me hubieran propuesto eso, ni en pedo hubiera aceptado".

"Me pasaron cosas y no sé si tengo ganas de agredir a gente. Es peligroso decir a veces lo que uno piensa. Pero a esta altura, no me importa lo políticamente correcto", sostuvo Damiani.

Damiani volvió a decir que Peñarol se "Nacionalizó"

Para el expresidente hay gente "muy valiosa. Catino fue un factótum de la transformación de las formativas junto a Welker, Tealdi es un canciller, Errico que tiene más boliche y vestuario que nadie, Ruibal es un prohombre de este país, un tipo probado, de trayectoria, Walter Pereyra. Tenés a Evaristo (González) que de la nada hizo el único supermercado puramente nacional. Empezó con un local de 29 metros cuadrados. Toda esa gente probada, le puede sumar. Juan Salgado, mi amigo, maneja Cutcsa y La Española. ¿Cómo Peñarol se puede permitir no sumar a esos talentos probados?".

"Nacional está desesperado y Peñarol compra y compra. De repente encontraron petróleo en Los Aromos. Con los activos que se dejaron, se desarmó todo eso. ¿Por qué se desarmó todo eso?", se preguntó.

Para Damiani, "se iban a traer a tres jugadores por períodos de pases y no fue así, no sé cuántos se trajeron. No se puede estar continuamente criticando a un sistema y por eso Peñarol no está en la AUF. Peñarol cuando criticó, lo hizo desde dentro de la AUF.

También habló del paro de futbolistas que actualmente tiene al fútbol sin competencia.

"El tema de la huelga es muy complicado. Hicimos una inversión, estamos para salir campeones, pero el fútbol está parado y el club pelea en todos los frentes. Es una huelga rara: yo hoy no le descontaría el sueldo a los jugadores porque ellos están en el medio de todo".

Y recordó que "hace muchos años que advertí que a Peñarol lo estaban “Nacionalizando'”.

También se mostró molesto por el hecho de que en Peñarol, según él, se metió la política partidaria.

Damiani no definió aún si se presenta o no a las elecciones de Peñarol

"No se puede meter la política partidaria. Se metió el tema de los desaparecidos, me parece muy noble, pero, ¿por qué se tiene que meter ese tema en un club de fútbol?".

Damiani sostuvo que quiere "unidad de gente que piense lo mismo en el club. No podría ir en una misma lista con Ruglio".

"Si yo tengo probabilidades ciertas de ganar las elecciones en Peñarol y me bajo, también doy un mensaje. A mí no me importa bajarme", añadió.

A su vez, indicó que "hace años que en Peñarol estamos todos peleados. En Nacional eso no pasa".

Damiani también habló del delegado aurinegro en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gonzalo Moratorio, mano derecha de Ruglio desde hace años: "Los cancilleres y embajadores no entran pateando puertas", dijo.

La campaña internacional de Peñarol, para Damiani, "fue una vergüenza".