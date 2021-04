Daniel Acuña: "Procuramos un cambio real para volver a ser el club que nos merecemos"

Daniel Acuña formó su agrupación en 2013 y ese año en las elecciones de Defensor Sporting integró la lista única de Daniel Jablonka. Luego participó con su propia lista en las elecciones de 2015 y 2017 (en las que volvió a ganar Jablonka) y en 2019 donde el vencedor fue Ney Castillo. Este año vuelve a postularse al frente de "Encuentro 1989" para competir con otros tres candidatos.

¿Por qué se postula nuevamente para presidente de Defensor Sporting?

Porque tenemos un equipo muy bueno, con mucha experiencia y con renovación. Mucha juventud dentro del equipo y hemos sido la coherencia en todos estos años. Procuramos un cambio real para volver a ser el club que nos merecemos, el club que fuimos. Volver a poner a Defensor Sporting en el sitial que nunca debió perder. En los últimos años hubo un deterioro, por eso surgimos como agrupación en el 2013, porque veíamos que el club venía decayendo en muchos aspectos y lamentablemente esto se reflejó incluso deportivamente con el desastre de haber tenido que bajar a la B.

La lista de Daniel Acuña

¿No tuvo posibilidades de cambiar la historia desde la directiva?

Nosotros siempre fuimos oposición responsable, colaborando en todo lo que entendíamos que teníamos que colaborar, pero también siendo firmes en cuanto a oponernos a las cuestiones que entendíamos que no eran las mejores para el club. Una serie de errores llevaron a que no se pudo revertir la situación. Por ejemplo, la secretaría técnica. Nosotros nos opusimos por la característica que tenía esta secretaría técnica, creíamos que no era la adecuada, dirigida por argentinos que no estaban al tanto de lo que es el fútbol uruguayo, que es muy especial, y a tiempo dijimos cuando se designó a Orfila que ahí el candidato era Eduardo Acevedo. En ese momento creo que se podía haber cambiado el rumbo y los resultados deportivos hubieran sido otros y no estaríamos en esta situación que nos tiene a todos shockeados de estar en la B.

"Nos cuesta mucho como hinchas asimilar ese golpe. Tenemos que trabajar para volver a no solo a la A, sino para recuperar la identidad de Defensor Sporting"

¿Cuál es su plan deportivo?

Entendemos que la política deportiva de los últimos años fue un error. La nuestra apunta a promover a los jugadores que formamos porque hacemos una inversión en ellos durante muchos años, invertimos en la formación de juveniles y es un proyecto que entendemos que es imprescindible. Pero tiene que ir acompasado también a nivel de Primera, porque hay que darle lugar a nuestros juveniles y no contratar a 18 jugadores como se hizo, taponeando a nuestros jugadores, si bien la contratación de algunos jugadores siempre es necesaria por lo que puedan aportar en la cancha y también ayudar a mejorar a los juveniles. Eso implicaría un resultado deportivo exitoso y va de la mano del tema económico porque las transferencias de los jugadores y las clasificaciones a las copas son formas de obtener recursos.

¿A nivel institución cuál es su propuesta?

Al inicio de nuestro gobierno vamos a convocar a una asamblea extraordinaria de socios, que es el órgano máximo de nuestra institución, para dar cuenta de la situación en que recibimos el club. La situación económica y financiera es crítica, en este sentido tenemos un plan que vamos a llevar a cabo con nuestro equipo económico, Ramiro Roldós, Carlos Souto, gente de experiencia no solo en la plaza financiera, sino también como directivos del club. De lo que se trata el viernes es de votar continuismo o cambio, nosotros representamos el cambio. El oficialismo se ha dividido ya en las elecciones anteriores y ahora también está fraccionado, y nosotros somos los que representamos el cambio real que necesita el club para mejorar.

"Tenemos un equipo muy sólido, muy competente, con mucha experiencia de trabajo en todos estos años y es la mejor propuesta para Defensor y representa un cambio que es imprescindible".

¿Es muy crítica la situación económica y financiera?

Complicada, pero vamos a afrontarlo. La semana pasada se dio cuenta del balance con un déficit de US$ 4 millones, así que vamos a tener que trabajar mucho para revertir esta situación que va de la mano con la política deportiva.

¿Algo más que desee agregar?

Un tema muy importante que hemos pregonado desde el principio, desde que nos constituimos en 2013, es el tema de la transparencia. También la participación, el profesionalismo y la institucionalidad. Nosotros creemos que la transparencia es un tema vital y vamos a tomar todas las medidas que conduzcan a ser un club absolutamente transparente porque el club es de los socios.