Hugo Díaz: "El norte de nuestra gestión será recuperar la identidad de Defensor Sporting"

Hugo Díaz es socio de Defensor desde enero de 1967 y se acercó a la directiva en hace seis años. Estuvo en la comisión de básquetbol durante dos años y en los últimos cuatro como integrante de la directiva central de Defensor Sporting. En las pasadas elecciones participó en la lista 1 que lideró Jorge Casales y este viernes va por la presidencia al frente de la lista 1310.

¿Porqué se postula a la presidencia de Defensor Sporting?

El sector que integro trabajó mucho para obtener una lista de unidad, no para ir en una lista propia, sino que buscamos que hubiera un candidato que lograra el mayor consenso dentro del club. Eso se trabajó por parte de distintos comités, pero se concretó. Entonces buscamos la expresión electoral del espacio que nos representara. Yo integro el comité 'Todos por Defensor Sporting' que somos más de extracción defensorista, algunos como yo éramos de Defensor y de Sporting, y tenemos una alianza electoral con el comité 'Parque Rodó' que es mayoritariamente gente vinculada con el Sporting. Tenemos gente de todas las edades, en la lista hay mucha juventud, de hecho el 3, 4, 5 y 6 de la lista son profesionales que oscilan entre los 30 y 40 años. Creemos que es un buen equipo de gobierno para las necesidades actuales de Defensor Sporting, más allá de que nadie tiene todas las respuestas y de que ojalá después de este viernes estemos todos abiertos a buscar los acuerdos en la gestión porque Defensor Sporting tiene una situación complicada para enfrentar. Que haya unidad en la gestión ya que no se pudo conseguir en lo electoral, y por lo menos que en lo cotidiano se pueda amalgamar un conjunto de gente de los distintos sectores; hay gente valiosa en todos. Hay muchísimo para hacer, para trabajar, estamos notoriamente en una crisis deportiva, tenemos una situación financiera muy delicada y hay que trabajar para unir, para sumar, no perder tiempo en discusiones que no conduzcan a nada.

Lista 1310

¿Cuáles son los motivos por los que se llegó a la actual situación deportiva, descendiendo después de 54 años?

En materia de conducción deportiva hubo medidas que fueron erróneas. Se apostó a un equipo con demasiada gente externa. No los puedo responsabilizar a ellos, pero tuvimos un cuadro que no tenía la identidad histórica de Defensor, que siempre ha tenido un perfil de apostar a jugadores de la cantera. En esta temporada que descendimos hubo muy pocos, eso también tiene un reflejo en lo económico. Se hizo una innumerable cantidad de contrataciones que no redundaron en un beneficio deportivo. En algún momento las decisiones sobre los técnicos se demoraron, las recomendaciones por parte de una comisión técnica que se contrató para incidir en el fútbol fueron erróneas, recomendó jugadores y técnicos no estuvieron a la altura de las expectativas.

"En algunos temas los cuatro candidatos opinamos parecido, en otros no. Lo importante es que el socio se informe y el viernes participe"

¿Cuál es el plan deportivo que piensa llevar adelante si es electo presidente?

El plan deportivo ya lo estamos llevando adelante porque por ser directivo actual trabajé en la formación del plantel para este año. El objetivo fundamental es el ascenso inmediato. Para Defensor Sporting tanto en lo institucional, económico y deportivo, es un objetivo insoslayable. Creo que se armó un equipo con pocas contrataciones pero buenas, muy competitivo, y después el apoyo irrestricto a la formación de jugadores de la cantera, la recuperación de la identidad, del sentimiento de pertenencia, de la formación de personas. Jugadores que tengan durante su formación como objetivo principal, tanto en lo futbolístico como en lo físico, ser un jugador de Primera división. Recuperar aquello que tenía Defensor de ponerles profesores para apoyo en sus estudios en secundaria, recuperación de esa cantera que hizo que en los últimos 15 años Defensor Sporting haya sido el equipo que más juveniles ha tenido en las selecciones uruguayas; para nosotros es el norte de nuestra gestión.

¿Qué propuestas tiene a nivel institucional?

Creemos que debe haber algunos cambios que ya se empezaron con esta directiva donde no integro la mayoría. Se debe seguir un criterio de profesionalización de la gestión, tiene que haber absoluta cristalinidad de los manejos, no solo de los fondos, sino de toda la información que el socio tiene que tener, y de participación. Tiene que haber distintas formas de comunicación a los socios, acceso a través de la página web a las actas de directiva, o un resumen de las mismas, pero que en lo institucional exista un compromiso del socio con Defensor y de Defensor con el socio, que es el verdadero dueño. También es un tema institucional la recuperación del peso político de Defensor en la Asociación; durante mucho tiempo Defensor fue un referente ético en la AUF y con el paso del tiempo se fue perdiendo. Eso pasa por fortalecer la delegación que va a ir a la AUF, aunque ahora estemos en la B. Cabe recordar que fue el primer cuadro que cuestionó a Figueredo, después pasaron los años y las cosas terminaron como terminaron, pero el primero que levantó la voz, la mantuvo y pagó el precio por eso, fue Defensor Sporting.

Camilo Dos Santos

Después de dos años de malos resultados, Defensor Sporting bajó a Segunda división

¿Se puede revertir la situación económica del club, que según los socios es complicada?

Es muy complicada, vidriosa, por varios motivos. Primero porque hay una pandemia que nos restó ingresos en lo social. Después porque no jugamos copas dos años, hemos tenido muy pocas transferencias, eso tiene directa vinculación con una política de no haber priorizado las formativas. La situación financiera es uno de los temas más vidriosos que tiene el club. Hay que reperfilar algunas deudas, tomar medidas que equilibren el presupuesto y apostar de acá al año que viene a recuperar la presencia en Primera división. Quedarnos en la B es lo más caro de todo, los jugadores de las formativas pierden cotización si son de Segunda y no de Primera, pierden motivación de jugar en Defensor, con lo que entiendo que hay varias medidas que habrá que tomar, que no es algo que se revierte inmediatamente, pero de acá a un par de años se podrá por lo menos haber cambiado lo más grueso.

¿Algo más para comentarle a los votantes?

Para nosotros es prioritario culminar los procesos de obras, tanto del Complejo Arsuaga como las que se están haciendo en el terreno de 21 de Setiembre, que van a terminar con el gimnasio de competencia donde jugará el básquetbol. Para nosotros tiene un importante aporte en el sentimiento de pertenencia a la institución y también en lo económico, porque nos va a permitir absorber hasta 2.000 socios nuevos. Antes de la pandemia Defensor estaba topeado por capacidad de vestuarios, de piscina y gimnasio y no se podía producir más, salvo generando un decaimiento de los servicios, algo que se prefería no hacer.