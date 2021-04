Diego Franzini: "Si no hay unidad de todo el club, será muy difícil salir de esta situación"

A los 34 años de edad, Diego Franzini es la cuarta generación de una familia ilustre en Defensor Sporting. Conoce el club desde niño cuando iba acompañando a su padre César, quien estuvo 30 años en distintos cargos. Cuando Diego cumplió los 17, fue nombrado delegado de Formativas, tarea que realizó durante más de dos años. Integró después distintas comisiones y entre 2015 y 2019 fue delegado de Primera en la AUF, justo en el álgido período de la intervención de FIFA. En las elecciones de este viernes, se postula a presidente violeta.

Lista 76

¿Por qué se postula para presidir a Defensor Sporting?

Si bien surgió con convicción y el apoyo de mi grupo, es algo que se termina dando porque no se logró el objetivo primordial que era lograr unidad en el club. Ser candidato no surge como una única opción. Con un grupo de personas, muchas de ellas son las que integran nuestro comité, con más gente nueva y apolítica con respecto al club, habíamos intentado formalizarnos para las elecciones pasadas como comité independiente y joven, pero no prosperó por distintas situaciones y divisiones políticas que lamentablemente siguen existiendo en el club. Este año lo pudimos hacer y empezamos a trabajar en conjunto con Dante Prato, en la búsqueda de unir a todas las partes con Dante como candidato de consenso. La realidad es que la situación del club, si no trabajamos todos juntos, no hay mucha forma de sacarlo adelante. Si bien se trabajó por más de un mes y doy fe que Dante puso todo de él para que esto saliese, en algunos aspectos primaron los intereses personales y no se pudo realizar. Una vez que Dante se bajó como candidato, convencidos de que el camino no era solamente repartir cargos, sino que tiene que haber una propuesta de cómo sacar el club adelante, nosotros insistimos mucho que si no había una base programática para hacer un acuerdo era imposible sacar a Defensor de esta situación. Convencidos de eso, emprendimos el camino de seguir solo en la lucha electoral y mi grupo me respaldó como candidato.

"Estamos en una crisis económica y financiera muy grande, en una crisis deportiva muy grande, estamos a tiempo de revertir pero únicamente entre todos"

¿Por qué Defensor bajó a Segunda?

El análisis es más de dos años. Deportivamente se consuma con el descenso, pero se viene cometiendo una cadena de errores que terminan reflejándose ahora. Y se han profundizado en los últimos dos años. En parte hemos dejado de lado la identidad, la idiosincrasia del club. Hablando de lo que es el fútbol y no lo hemos sabido replicar en las otras ramas del deporte como el básquetbol. Somos eternos formadores. Es lo que nos caracterizó en la historia de Defensor y es de lo que todos los hinchas de Defensor nos enorgullecemos cuando hablamos con otros. Todo eso se ha visto en una pérdida bastante grande y creo que estamos a tiempo de recuperarlo, pero va por ahí el problema. Se ha perdido la identidad, se intentó, creo que con buenas intenciones, profesionalizar demasiado toda el área deportiva y no se supo acompasar ese proceso con lo que es la idiosincrasia de Defensor y el medio uruguayo. Eso trajo como consecuencia la catástrofe que se refleja en el descenso. Las intenciones fueron buenas, pero el cómo se implementó estuvo en el error. Y no hubo autocrítica para decir, nos estamos equivocando, frenemos esto.

¿Cuál es el plan deportivo que propone su grupo?

A grandes rasgos parece muy simple porque no es tan distinto a las intenciones que hubo, pero sí es reivindicar algunos aspectos base. Primero, proponemos unificar un plan maestro a nivel deportivo. Que seamos formadores de jugadores y personas en todas las disciplinas del club. Esto no es solo fútbol, es también para el básquetbol, para el fútbol y el básquetbol femenino, atletismo y otros deportes, porque queremos ver la posibilidad de federar por ejemplo el vóleibol. Estamos en busca de la amplitud porque Defensor no es solamente un cuadro de fútbol, es mucho más que eso. Un plan maestro de formación reivindicando lo que son los valores históricos. Uno de los grandes errores en el fútbol son las tablas acumuladas de juveniles, eso ha hecho sacar el foco de la formación del jugador y apuntar a ganar campeonatos. ¿Qué pasa? Cuando uno solamente juega a ganar, se pierde en el camino todo el proceso natural para que cuando el jugador salta de Cuarta a Primera división no llegue con ese peso de salir a a la cancha y querer ganar todo, porque la realidad de la Primera división no es esa. El fútbol es otro, tenemos que volver un paso hacia atrás en ese sentido, volver a formar jugadores, que como consecuencia de esa formación y persona se den los resultados deportivos en juveniles, pero si no se dan no va a pasar nada, y que los podamos acompañar de buena forma para que cuando lleguen al plantel de Primera se sientan con respaldo para poder proyectarse, que en definitiva son los que nos dan los mejores resultados deportivos. Y esto lo queremos replicar en todas las áreas deportivas del club.

"La primera medida que vamos a tomar en caso de ganar es darle la participación a todos. De esta se sale con mucho trabajo y todos juntos"

¿A nivel institucional cuáles son las propuestas?

La primera medida que vamos a tomar en caso de ganar es darle participación a todos. De esta se sale con mucho trabajo y todos juntos. Somos una agrupación con un promedio de 40 años, renovadora en ese sentido, con experiencia pero jóvenes al mismo tiempo. Hay un estigma en Defensor que es Defensor por un lado y Sporting por otro a causa de la fusión y de temas generacionales, queremos romper con todo eso. Volver a juntar a todas las partes, rellenar esa grieta que en parte es la que nos trajo a esta situación y por eso hay cuatro listas en las elecciones, empezar a sanar esos problemas, que muchos son personales de una agrupación con otra, juntar a todas las partes y laburar todos por el club. Institucionalmente tenemos que dar unidad, si no la hay y ojalá nos toque ganar y podamos ser los gestores de la unidad, pero al que le toque ganar tiene que dar ese paso, es fundamental.

Camilo Dos Santos

Sede de los violetas en el Parque Rodó

¿Es muy compleja la situación económico-financiera?

No me gusta manejar números públicamente, pero es una situación económica complicada. Tenemos varios planes en lo que respecta al ámbito económico-financiero, que pueden encauzar una buena salida. Pero van acompañados de la reforma deportiva y como última pata de cambio y no menor, la unidad. Si nosotros por más buenas ideas que tengamos no podemos consolidar una unidad de todo el club, será muy difícil salir de esta situación. Aunque ganemos nosotros, solamente con el equipo que tenemos no nos va a dar, porque precisamos de todos los socios e hinchas. Y esto no es por sentirnos menos, sino que es la realidad que vemos, el club precisa de todos, pero de verdad.

En el final, ¿qué le diría a los socios?

Me parece importante reconocer que no todo está mal. Uno tiene que hacer una crítica constructiva, si bien tengo muchas críticas respecto a la situación actual, creo que a nivel administrativo se ha mejorado muchísimo como institución. Falta camino por recorrer, a nivel social la infraestructura en la sede de 21 de Setiembre hay muy buenos proyectos que hay que culminarlos por el sentido de pertenencia y unidad, y aparte crecés como institución y como referente. Profundizar la responsabilidad social. Si bien Defensor ya está trabajando en esto como en Casavalle, hay que replicarlo en más lugares, principalmente hay que salir al interior, donde hay muchos 'defensores' desparramados y empezar a entablar buenos contactos con ellos. Trabajar para generar sentido de pertenencia y responsabilidad social, profundizar las comisiones de género que vienen trabajando muy bien y de acá al final de las elecciones un pedido a todos: respeto, que prevalezcan las ideas, porque el que gane va a precisar de todos, porque si esto se politiza demasiado y se ensucia la cancha, será muy difícil que nos podamos juntar después.