Alberto Ward: "El club anduvo bien en todo, menos en el fútbol y es lo que hay que revertir"

Alberto Ward ingresó a la directiva del básquetbol de Defensor en 1987. Continuó un par de años tras la fusión con Sporting y más tarde integró distintos tribunales en la Federación de básquetbol y fue secretario de ese organismo durante 10 años, hasta que volvió a los violetas para integrar la directiva central. Actualmente es secretario general y candidato a la presidencia en las elecciones de este viernes.

¿Por qué tomó la decisión de postularse a presidente del club?

En el club se trató de lograr unidad con Dante Prato como presidente. Eso no se logró por diferentes motivos y quedó un grupo muy importante de socios y socias que sentían que no tenían representatividad en las tres listas que se presentaban. Hubo un gran empuje de los jóvenes y me pidieron si yo podía encabezar la lista. Se formó un grupo de gente con experiencia y gente joven con trayectoria en el club. Por eso salimos en poco tiempo a armar todo, porque la candidatura de Dante se cayó el domingo 18 de abril, el 21 era la asamblea y el jueves 22 había que presentar la lista. Fue todo rápido, pero por suerte pudimos cumplir con los tiempos que exige el reglamento.

Lista 21

¿Cuáles son los motivos que llevaron al descenso de Defensor Sporting?

Una situación que nadie quería, que nos da una gran tristeza y fuerza para trabajar en la vuelta a Primera. No hay una razón o dos, es un cúmulo de razones. Desde todo punto de vista. Veníamos de campañas que no cosechamos buena cantidad de puntos, empezamos muy bien la temporada pasada y vino la pandemia. Después arrancamos mal y no nos pudimos enderezar en todo momento. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, los dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, no se le puede echar la culpa a nadie. A veces hubo partidos que los teníamos ganados y nos empataban en los descuentos, o pelotas que eran de gol y pegaban en el palo y salían. Se fue dando todo en contra y al final nos costó la categoría.

¿Cuál es el plan deportivo que propone su grupo para sacar adelante al club?

En los estatutos del club hay un problema que algún día lo podremos cambiar y es que prácticamente las directivas asumen con cuerpos técnicos y planteles armados. Lo que se hizo este año fue que una persona de cada uno de los tres grupos que estaban en la comisión directiva trabajaron en conjunto para armar el plantel de común acuerdo. Teníamos el director técnico desde el año pasado y entre ellos y Eduardo Acevedo, con Fadeuille y Nico Olivera, se fueron seleccionando los jugadores. El lunes hubo directiva y se estuvo viendo el plantel con Fadeuille y tenemos varios jugadores por puesto y de jerarquía. Todos los que quedaron, Cardacio, Mallo, Lamas, Navarro, más los jóvenes Poggio, Ocampo, Rabino y se agregaron los refuerzos Sant'anna, Matías Cabrera, Bueno, Píriz... Se armó un muy buen plantel, tenemos un buen cuerpo técnico y eso nos hace optimistas para retornar a Primera división y en 2022 hacer una muy buena campaña en Primera. Toda la profesionalización que se ha ido logrando en general y en la parte futbolística se mantiene, con coordinador de preparadores físicos, encargados de GPS, videoanalistas en las prácticas y partidos. No continúan los asesores argentinos; hay una realidad que los presupuestos de la B no son iguales a los de la A y hay que racionalizar al máximo.

¿A nivel institucional cuáles son los planes?

El club está perfecto en la parte social, básquetbol, atletismo, está funcionando muy bien. Estamos en plena obra de ampliación de la sede y si todo va bien ya para antes de fin de año se podrá inaugurar la fase 1, que es un gimnasio vidriado sobre el Parque Rodó para aparatos y dos gimnasios chicos arriba. Y a la vez empezar con la fase 2, que es ampliación de vestuarios y la piscina nueva. De socios estábamos topeados y eso nos va a permitir ampliar la capacidad de nuestra masa social, que es muy importante para el club.

¡Momento histórico!



La Junta Departamental aprobó la renovación de la concesión para las obras y reformas edilicias en la sede de 21 de setiembre.



Una emoción inmensa nos invade a todos quienes formamos parte de este GRAN CLUB.



El sueño se hace realidad. pic.twitter.com/PkvMxLafDy — Defensor Sporting (@DefensorSp) June 4, 2020

¿Cómo es la situación económica de la institución?

No está en su mejor momento pero tampoco estamos muy mal. Estamos esperando dinero que tiene que venir del exterior, de juicios y reclamos pendientes que puede entrar este año; con algunos prestamistas que estaban trabajando con el club se han ido achicando las deudas y los intereses que se pagaban, y entre eso y que se va a achicar el presupuesto, la situación se puede encaminar.

¿Qué más le diría a los socios en el final?

Que en Pichincha se están terminando las obras de la cancha de sintético y la cancha de pasto natural y está precioso, igual que el Franzini. Otro gasto mensual que teníamos y ya no lo tenemos era el alojamiento de los chicos del interior en la calle Coimbra, que nos salía unos US$ 4.000 por mes. Como la concentración vieja del Franzini ya no se usa porque cuando el plantel de Primera puede concentrar lo hace en hotel, se refaccionó y se agregaron más habitaciones y baños. Ahí tenemos un ahorro importante y como es un préstamo de un socio a pagar sin intereses cuando se pueda, nos alivió bastante y además, los chicos están en el barrio mismo del club y eso les va a dar sentido de pertenencia. El club anduvo bien en todo, menos en el fútbol, pero es lo más importante para la mayoría de los hinchas de Defensor; hay que revertir eso y tratar de seguir por la senda de crecimiento institucional.