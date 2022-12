Daniel Salinas: "El bichito político no me prendió tan fuerte como me debería haber prendido"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reconoció este lunes que su carrera política "ya fue" y que luego de su salida de la cartera, que se dará el próximo 2 de marzo, no se dedicará más a la política. "Realmente el bichito político no me prendió tan fuerte como me debería haber prendido. En un momento dije ´soy una estrella fugaz´ y es lo que voy a ser. Una estrella fugaz, que trató de hacer lo mejor posible", dijo en entrevista en Así nos Va de Radio Carve.

"Hay que diferenciar dos tipos de persona en la política. Una cosa son los outsiders que salen a pedir el voto y tienen un compromiso mayor o políticos que tienen 25 o 30 años de trayectoria. Ellos se van fortaleciendo y endureciendo. Cuanto más entreverado está parece que tuvieran más fuerzas, yo los envidio. Yo tengo piel blanda, no venía de la política. De golpe, termino en el centro de la mirada pública pero no pidiendo el voto", agregó. "Para mí, ya fue. Tres años intensísimos, me duelen los músculos, las articulaciones. Desde 2019 no me tomo vacaciones. Hasta aquí llegó, hay que estar muy preparado y por eso admiro a los políticos", sostuvo. Leé también Este lunes comienza la vacunación de refuerzo contra el coronavirus; el 2 de enero inicia en el interior Consultado sobre qué hará durante la campaña electoral, y si su partido Cabildo Abierto le pidió que estuviera presente en la campaña electoral, Salinas dijo que por suerte "lo dejaron tranquilo". "Lo mío está cumplido. Si hay que estar en un estrado de fondo puede ser, pero candidato no", agregó. El ministro aseguró que se va a "reformular", dado que a partir de abril debe volver a trabajar. "Voy a ayudar desde el rol asistencial, tengo habilidades varias, puedo ser útil en gestión y administración así como en el ejercicio de la medicina. Puedo incursionar en la docencia", indicó. A su vez, dijo que estará hasta el 2 de marzo en el ministerio y no se tomará licencia hasta su salida. "Esto es muy movido y tuve en cuenta eso para no tomarme licencia porque no quiero que se me escape nada, quiero estar en control y dar la señal de que el capitán del barco de la salud va a estar acá pase lo que pase. Si toca descansar, descansaré cuando corresponda, mientras tanto estaré dando servicio", aseguró. Leé también Salinas: "Esperamos un aumento de casos, no sé si ola, olita u ola mediana" En cuanto a quién le sucederá en la cartera dijo que la directora general de Coordinación, Karina Rando, "tiene chances" de suplantarlo pero que es algo que definirá el presidente de la República, Luis Lacalle Pou junto al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. "Lo que puedo decir (de Rando) es que es una persona preparada, que es parte del equipo, que está en rodaje, tiene una maestría hecha en Londres de gestión. Es una persona muy lúcida y que manejó muy bien todo el abordaje del Greg Mortimer", agregó. "Estoy preparando la transición ya desde hace ocho semanas. Hay muchos temas aparte de los del coronavirus. Hay 50 o 60 temas que hay que darle seguimiento. Hay una ventaja que es que el subsecretario, José Luis Satdjian, ha estado muy involucrado y hay una continuidad del trabajo en equipo".