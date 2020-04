De Ávila, el campeón de Plaza Colonia 2016 que aún la rema en Segunda

El 29 de mayo próximo Plaza Colonia celebrará cuatro años de la gesta más grande en su centenaria historia: ganarle a Peñarol en el Campeón del Siglo para conquistar el Torneo Clausura 2016 dando la primera vuelta olímpica en el feudo aurinegro. Santiago De Ávila era el lateral derecho de aquel equipo y fue una de las sólidas piezas de la retaguardia que montó el entrenador Eduardo Espinel a lo largo de la campaña. Sus 10 compañeros lograron dar, más tarde o temprano, un salto en su carrera. Sin embargo, el destino del marcador de punta fue la Segunda División Profesional.

"Son las cosas del fútbol", dice a Referí desde Colonia del Sacramento De Ávila, de 26 años, con un dejo de resignación.

"De Plaza me fui por un tema económico, no llegué a un acuerdo y me fui a jugar a Torque a Segunda", dice.

Ese año y medio le permitió hacerse de una caja de ahorros que le sirvió a futuro para capear los temporales del fútbol y la vida: "Aún en Segunda, Torque pagaba bien y te daba todas las comodidades".

Abajo a la derecha en Torque, al lado de Martín Correa

Estuvo un año y medio en el club (Uruguayo Especial 2016 y la temporada 2016-2017), donde creció en su faceta ofensiva de la mano de la propuesta de Paulo Pezzolano.

"Tiene un muy lindo estilo de juego, me exigía subir mucho más y me daba libertad para pasar al ataque", recuerda.

"Plaza y Torque eran dos estilos de juego completamente diferentes, pero es lo lindo que tiene el fútbol, la variedad de estilos". Así pasó De Ávila de la firmeza defensiva de Plaza y su sólida estructura al fútbol de posesión del Papa.

"Con aquel Plaza dejábamos la vida en cada partido y para eso es fundamental que el técnico le llegue a los jugadores. Eduardo (Espinel) nos convenció. Veníamos de la B, hicimos un Apertura regular y en el Clausura nos prendimos arriba y nos fuimos dando cuenta de que no nos íbamos a caer. Para ganarnos tenían que ser 10 veces mejor que nosotros".

Contra el Zurdo Lamas en 2016

Ganarle a Peñarol en el Campeón del Siglo para conquistar el Clausura, el 29 de mayo de 2016, le resulta inolvidable y es la vivencia que tiene el lugar más alto en sus memorias futboleras.

Por aquel entonces, De Ávila era un zaguero convertido en lateral derecho. Hizo toda su carrera en Juventud de Colonia, club del que es hincha, y recién a los 18 años se propuso convertirse en jugador profesional, luego de proclamarse campeón del torneo de selecciones con la sub 18 de Colonia. ¿Cuál fue su destino? Peñarol.

Fichó el mismo día que Jonathan Rodríguez al que había enfrentado en la sub 18 de Florida. "Ya tenía un talento que rompía los ojos", dice. Lo primero que recordaron ambos jugadores ese día fue la gresca que se generó en el partido que jugaron por la serie de aquel torneo nacional juvenil de 2011. "Íbamos ganando 2 a 0, faltaba poco, ellos estaban calientes y se armó. El juez echó a los 36 jugadores. Se recuerda mucho ese partido. Con el Jona no nos cruzamos en la pelea, lo hablamos siempre y nos reíamos, pero no recordamos que nos hayamos cruzado".

En aquella selección de Colonia, Dé Ávila era zaguero y Federico Ricca, actualmente en Brujas de Bélgica, el volante central.

En Peñarol jugó el segundo año de Cuarta en 2012 dirigido por Álvaro Regueira y compartió plantel con Washington Aguerre, Guillermo Varela y Jim Morrison Varela. "Me costó mucho ponerme al ritmo del equipo, se entrenaba muy distinto a como lo hacía en Colonia". En la Tercera, al año siguiente, lo dirigió Jorge Goncálvez y llegó a jugar con Facundo Guichón, Emilio Mac Eachen y los laterales Maximiliano Gómez y Nicolás Raguso. El 2014 lo recibió con una bofetada: quedar en condición de libre.

Con Juan Cruz Sotto en Peñarol

"Me dijeron de ir a Rocha, pero en ese entonces no estaba muy bien económicamente y como tengo mi familia en Colonia volví. Mi padrastro es amigo del Chiqui García y me pude probar en Plaza y quedé. El equipo lo dirigía Gabriel Añón, llegamos a playoffs y perdimos con Rampla Juniors. En la temporada 2014-2015 tomó la posta Espinel cuando estábamos últimos y en zona de descenso. En el Clausura quedamos invictos y ascendimos segundos detrás de Liverpool", recuerda. El resto es historia patablanca y conocida.

Inés Guimaraens

Arriba a la derecha en el festejo en el Campeón del Siglo

De Ávila sufrió otro duro golpe cuando Torque no le renovó contrato al subir al final de la temporada 2017. No encontró cuadro y se tuvo que volver a Colonia. Estuvo seis meses en Juventud con la intención de mantenerse en rodaje. Pero se lesionó el tobillo y apenas pudo jugar. "La cabeza en ese tipo de circunstancias influye mucho; por suerte tuve siempre el apoyo de mi familia y mis amigos".

En el segundo semestre de 2018 volvió a la capital para jugar en un comprometido Miramar Misiones. La cancha del Méndez Piana daba pena y las fórmulas ofensivas de Roland Marcenaro, un entrenador de lujo para el momento que vivía la institución, no alcanzó: el cebrita se fue al descenso, a la C.

"El viaje de vuelta de Tacuarembó donde nos tocó bajar fue terrible. En esos momentos uno quiere irse rápido para la casa y estar solo".

Desde 2019 milita en Atenas de San Carlos que este año firmó un acuerdo con un grupo gerenciador argentino cuya cara visible es el exfutbolista de Estudiantes, Racing de Avellaneda y Peñarol Rubén "El Mago" Capria.

"Veníamos bien, hay un lindo grupo con muchos refuerzos, jugadores de experiencia de Argentina, fuimos a Porto Alegre a jugar un par de amistosos. El Mago iba seguido a los entrenamientos y tenerlo ahí es flor de motivación porque se suma a hablar y nos da consejos".

Atenas fue el primer equipo de Segunda en mandar a sus jugadores a seguro de paro. Para De Ávila la situación no es compleja: "Me vine a Colonia y estoy con mi familia, como no tengo pareja e hijos no la sufro como la sufren muchos jugadores de la división. La B es una divisional muy dura, muy sufrida".

De eso sabe De Ávila. "Atenas se armó para dar pelea. Sabemos que los cuadros que vienen de Primera son favoritos, pero acá cualquiera le puede ganar a cualquiera".

Este fue el destino de los otros 10 titulares de Plaza el 29 de mayo de 2016

Kevin Dawson: Pasó a Peñarol a principios de 2017 y fue bicampeón uruguayo. En 2018 fue elegido como el mejor jugador del Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente El Observador. En junio de 2019, el aurinegro le compró el 100% de la ficha.

Germán Ferreira: Pasó por Rentistas y luego emigró para jugar en Leones Negros de México y Puerto Cabello de Venezuela.

Carlos Rodríguez: Emigró a Olimpo, fichó por Tigre, en 2018 fue campeón uruguayo con Peñarol y desde 2019 milita en Liga de Quito.

Alejandro Villoldo: Emigró a Boca Unidos de Corrientes, también defendió a Wanderers y Defensor Sporting, donde se rompió los ligamentos de la rodilla.

Matías Caseras: Volvió al club en 2019 tras jugar en 2018 en Kyoto Sanga de Japón.

Nicolás Milesi: La rompió en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para luego fichar, en 2020, en Libertad de Paraguay.

Alejandro Furia: Actualmente está también en Segunda División, en Central Español, pero tuvo un pasaje por Quilmes en Argentina y también por Rampla Juniors.

Facundo Waller: Tuvo un pasaje por Nacional complicado por una lesión de ligamentos.

Nicolás Dibble: Tuvo un pasaje sin éxito en Peñarol y otro en Gimnasia y Esgrima La Plata

Germán Rivero: El argentino abandonó al club y luego pasó a Unión La Calera de Chile, jugó en Defensor Sporting y dio un salto al fútbol de Grecia (Apollon Smirnis). Actualmente está en Alvarado de Argentina, en el ascenso de la vecina orilla.