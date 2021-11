De intento de homicidio a reivindicar a Hitler: los últimos episodios que involucran a ediles

Suele ser de los primeros eslabones para empezar una carrera política. Es un cargo honorario, solamente reciben viáticos por participación y están a cargo de la Junta departamental de cada uno de los 19 departamentos. El cargo de edil, que suele funcionar como contralor de las intendencias, ha sido noticia en estos últimos meses pero no tanto por cuestionamientos a las comunas sino por casos ajenos, de su vida personal, que provocaron su renuncia e incluso investigaciones y condenas judiciales.

El último caso se dio en Colonia. La edila frenteamplista en Colonia Ana María Díaz (Partido Socialista) está emplazada tras haber apuñalado y dejado grave a una mujer la noche de este viernes en Carmelo. El hecho ocurrió sobre la hora 20:00, cuando la edila departamental de 57 años llegó a la casa de la víctima, de 32, y discutieron. La agresora la dejó grave tras tomar un cuchillo que llevaba en su cartera y herirla en la cara y en el tórax. Testigos ya declararon ante la fiscalía y la edila renunció al Partido Socialista mientras que el jueves el Frente Amplio convocará a su mesa política para hacer efectiva su renuncia al partido.

Pero lejos de ser un caso extraordinario, este episodio se suma a una serie de hechos irregulares (y en varios casos ilegales) en los que se vieron involucrados ediles de distintos departamentos y de diferentes fuerzas políticas.

Hace pocas semanas, el edil nacionalista de Soriano Israel Acuña renunció al partido tras acusado por su correligionaria Tatiana Loitey de haberla filmado mientras se estaba duchando. La Agrupación 522, el sector nacionalista local que hasta el momento integraba, "rechazó cualquier tipo de violencia de género en cualquiera de sus formas". A su vez, el tema fue tratado en el Comité de Ética del Partido Nacional y Loitey también renunció al sector luego de manifestar que no recibió respaldo.

"Quiero manifestar que no recibí el respaldo de la lista por la que fui elegida. Pero esto no me intimida, sino que me hace dar cuenta de cuánto queda por hacer para que emerjan y se tome conciencia de estos temas", expresó en la sesión de la junta. "Lejos de ser una broma, es un comportamiento que manifiesta que aun hay varones que sienten el derecho de hacer con nuestro cuerpo e intimidad lo que quieren, sin consecuencias", señaló.

A pesar de que estos dos casos se dieron en las últimas semanas, en los últimos meses fueron varios los casos que involucraron a ediles.

Reivindicar a Hitler

El edil frenteamplista Nilson Portugal renunció en mayo a su banca en Rocha luego de reivindicar al líder del nazismo Adolf Hitler en una publicación de Facebook.

"Todos los días de mi vida me pregunto, hermana, qué tan equivocado estaba Hitler?”, escribió en la red social al referirse al conflicto entre Israel y Palestina.

Cuestionado por sus afirmaciones y condenado por su propio partido, rápidamente lanzó otro posteo en el que pidió disculpas por lo sucedido. "Quiero pedir disculpas al pueblo de Israel y al pueblo palestino, si estuve desacertado (sic) en los comentarios, es que estamos un poco complicados con el tema de la pandemia y justo se desatan estos ataques de un lado y del otro. A veces uno reacciona espontáneamente y dice lo primero que se le viene a la cabeza".

Pero, pese a sus disculpas, Portugal fue cuestionado por su propia fuerza política, que reiteró su "absoluto rechazo" a sus expresiones a través de un comunicado. El Frente Amplio manifestó su "repudio" a lo afirmado por el edil y resolvió que fuera sometido al Tribunal de Conducta Política. Incluso fue llamado a declarar por la fiscalía.

Sexo a cambio de $ 500 y un pasaje

El presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Gustavo Viera Delgado, fue condenado en diciembre de 2020 por mantener relaciones sexuales con un adolescente de 16 años a cambio de dinero. Viera fue condenado a dos años y medio de prisión y los chats que le encontraron a la víctima revelaron que le ofrecía $500 a cambio de sexo y pasajes de ómnibus.

En su declaración, el adolescente afirmó que mantuvo relaciones sexuales con Viera a cambio de $ 500, además de solicitarle los pasajes aunque no llegó a ir a buscarlos. Además, describió la casa del edil y dio detalles de las conversaciones que mantuvo con él.

En otras conversaciones, Viera se refiere "a los deseos sexuales con personas jóvenes", según se detalla en la formalización.

En tanto, la defensa de Viera afirmó que él desconocía la edad de la víctima ya que no le pidió la cédula de identidad. Por otra parte, aseguró que el adolescente fue a su casa varias veces pero no llegó a mantener relaciones sexuales porque la víctima le pidió un precio que no estaba dispuesto a pagar. "Dijo que ofreció $ 200 o $ 300", expresó la fiscal.

Atentado violento al pudor contra una niña de 9 años

La Justicia condenó en agosto de 2021 al exedil nacionalista de Soriano Oscar Daniel Fracuelli Fernández y a otras dos personas involucradas en un caso de atentado violento al pudor contra su hijastra, una niña de 9 años con una pena de cárcel por dos años y siete meses.

Los otros dos condenados fueron la madre de la niña y su abuelo materno, que también irán a la cárcel.

El hecho estaba siendo investigado por la policía y la fiscalía desde el 12 junio de 2018 tras una denuncia que hizo la maestra de la niña contra el representante departamental por presunto abuso sexual. El 17 de junio de 2020, el entonces nacionalista fue imputado y al día siguiente presentó la renuncia al Partido Nacional.

Fracuelli había sido electo por la lista 22, que llevó como candidato a Gustavo Lapaz y fue la más votada en las últimas elecciones departamentales. Encabezó, además, la hoja de votación al Poder Legislativo, consignó el medio local Agesor. Además, fue presidente de la Junta Departamental de Soriano.

Agresión a pisteros

El edil nacionalista suplente de Hugo Noguera en Durazno, Santiago Petutto, fue imputado con 120 días de prisión preventiva en febrero de 2021, luego de que los funcionarios municipales del Corralón Municipal se negaran a cargarle nafta y fueran agredidos por el imputado.

Según el pedido de formalización que realizó la fiscal Bárbara Zapater, el hombre llegó "alegando su condición de edil" y "se le fue encima a los gritos exigiéndole que le ponga nafta en su vehículo particular, invocando que era por orden directa del intendente". Ante la negativa de los funcionarios, que le dijeron que primero consultarían, el edil suplente comenzó a tirar cajas y a golpearlos. El hecho quedó registrado en un video filmado con un celular y el hombre atacó a quien filmaba para que dejara de hacerlo y lo amenazó de muerte.

El hecho fue repudiado por el Directorio del Partido Nacional que trasladó su caso al Comité de Ética.

Mató a un hombre al conducir alcoholizado

El 17 de diciembre de 2020 edil del Partido Nacional de Soriano, Hugo Suárez chocó a una moto en la que viajaban dos personas informó Agesor. La espirometría marcó que presentaba 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre. Tres días después se produjo el fallecimiento de uno de los motociclistas.

El caso fue investigado por la fiscal Silvia Mastroianni que concluyó que el motociclista también había realizado maniobras prohibidas y exoneró de responsabilidad penal a Suárez por lo que archivó el caso. De todos modos, Suárez debió acudir al juzgado de faltas por conducir con alcohol en sangre superior al permitido.