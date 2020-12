Sexo a cambio de $ 500 y un pasaje: los chats del edil de Cerro Largo con un adolescente

En julio de este año, la División de Delitos Complejos de la policía de Cerro Largo y la fiscal de 2° turno del departamento, María Siqueira, investigaban a un peluquero de 31 años porque al menos una docena de menores de edad frecuentaban su negocio y el hombre les pagaba a cambio de sexo.

Este hombre fue condenado por retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos y permanece en prisión desde entonces. Ese fue el puntapié de la investigación que terminó con el presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Gustavo Viera Delgado, condenado por el mismo delito por mantener relaciones sexuales con un adolescente de 16 años a cambio de dinero, según informaron a El Observador fuentes del caso.

A través de los chats que se encontraron en el caso del peluquero, fue incautado el teléfono de este adolescente que se utilizó como prueba anticipada para demostrar el delito previsto en el artículo 4° de la ley 17.815 sobre violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces.

En la solicitud de formalización se detallan algunos chats que Viera mantuvo con la víctima, que datan de julio de este año.

–Cómo te andás portando –pregunta Viera.

–Bien, bien. ¿Vos? –responde el adolescente.

–Yo, tranquilo, ¿y anoche qué hiciste?

–Nada, dormí.

–Como andabas con otro.

–No, pero me acosté nomás, tranquilo, jaja. Vos, qué haces.

–Yo estaba durmiendo. Ahora hasta el martes no estoy.

Así finaliza una de las conversaciones. Luego el adolescente le solicita mediante audio si le puede conseguir unos pasajes para viajar en ómnibus, a lo que el imputado responde:

–Dejame ver.

–Bueno, avisame.

–Mañana te aviso.

–Dale.

Días después, Viera mantiene otro diálogo con el adolescente en el que lo invita a encontrarse, y detalla que si no acepta invitará a otro adolescente.

–Que hacés. Cómo andas. ( …) Trabajando, salgo a las 20 horas –escribe Viera.

–Ah, qué bueno –responde el adolescente.

–¿Vos salís hoy?

–No creo. (…)

–¿No tenés ganas?

–¿De?

–Qué pregunta. De hacer algo.

–Y vemos.

–Decime sí o no, porque sino llamo a otro para salir.

–Sí.

–Te espero.

–Sí, ¿a qué hora?

–A las 20 te dije.

–Llegué.

–Voy

A través del relevamiento de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior la policía comprobó que el encuentro se concretó, ya que el adolescente fue a la casa de Viera y salió a los 20 minutos.

Ese mismo día la víctima le volvió a preguntar si podía conseguirle boletos de ómnibus.

–Déjame ver mañana si me lo dan.

–Yo para así ir por el finde.

–Dale.

–Dale.

–Mañana escribime de mañana y llamo temprano.

–De mañana duermo...

–Dale, cuando te levantes.

–Dale, ojalá los consigas...

–Y cuando vengas a levantarlos me haces el amor.

Al día siguiente hubo un último intercambio de mensajes y luego el teléfono del joven fue incautado.

En su declaración, el adolescente afirmó que mantuvo relaciones sexuales con Viera a cambio de $ 500, además de solicitarle los pasajes aunque no llegó a ir a buscarlos. Además, describió la casa del edil y dio detalles de las conversaciones que mantuvo con él.

En otras conversaciones, Viera se refiere "a los deseos sexuales con personas jóvenes", según se detalla en la formalización.

En tanto, la defensa de Viera afirmó que él desconocía la edad de la víctima ya que no le pidió la cédula de identidad. Por otra parte, aseguró que el adolescente fue a su casa varias veces pero no llegó a mantener relaciones sexuales porque la víctima le pidió un precio que no estaba dispuesto a pagar. "Dijo que ofreció $ 200 o $ 300", expresó la fiscal.

A través de un juicio abreviado, Viera fue condenado a dos años y medio de prisión pero permanecerá en prisión domiciliaria durante 90 días ya que su defensa sostuvo que está enfermo y se le realizará una evaluación médica para determinar si puede ir a la cárcel.

Perfil de Viera

Viera comenzó siendo militante del Partido Nacional en la década de 1980 y estuvo casi 30 años trabajando en la Junta Departamental de Cerro Largo. En las últimas elecciones apoyó al intendente José Yurramendi. También era presidente de la Comisión de Fomento de la escuela pública en Barrio Centenario.