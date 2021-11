Edila de Soriano que denunció haber sido filmada en la ducha renunció a su sector por falta de respaldo

La edila del Partido Nacional por Soriano Tatiana Loitey, quien fue presuntamente filmada durante el Congreso Nacional de Ediles por su compañero Israel Acuña mientras se duchaba, renunció este lunes a la lista 522, su sector dentro de filas nacionalistas, luego de manifestar que no recibió respaldo. Dijo que en lugar de una broma, como declaró el autor del video, tomó el comportamiento como una actitud de "violencia machista".

"Quiero manifestar que no recibí el respaldo de la lista por la que fui elegida. Pero esto no me intimida, sino que me hace dar cuenta de cuánto queda por hacer para que emerjan y se tome conciencia de estos temas", expresó en la sesión de la junta. "Lejos de ser una broma, es un comportamiento que manifiesta que aun hay varones que sienten el derecho de hacer con nuestro cuerpo e intimidad lo que quieren, sin consecuencias", agregó.

Acuña, que renunció al Partido Nacional el sábado 30, integraba la misma agrupación que Loitey en Soriano.

Loitey dijo que las mujeres se suelen sentir cuestionadas ante la duda de denunciar o no esta clase de hechos y remarcó que eso también le ha sucedido de acuerdo a la forma en la que viste o actúa. En ese sentido, manifestó -sin hacer menciones particulares- que está disconforme con el silencio de los jerarcas de la intendencia sobre el caso.

"Agradezco el gran apoyo que recibí de mi partido, el Partido Nacional, pero también lamento la actitud de sus autoridades locales. En particular, me resulta doloroso que el pedido de renuncia (al edil Acuña) no haya sido unánime, que autoridades departamentales no se manifestaran públicamente ante este repudiable hecho", admitió.

La edila seguirá integrando el Partido Nacional, pero ahora de forma independiente, según explicó. También sostuvo que centrará sus esfuerzos en repudiar los hechos de violencia hacia las mujeres. "Tenemos la oportunidad política de mostrar que hay comportamientos que, como sociedad, ya no toleramos, que no permitiremos que los niños, adolescentes y mujeres continúen siendo víctimas de violencia machista y que no dejaremos impunes situaciones como la que hoy me tocó vivir a mí".

"Soy consciente de que esta es una realidad que viven a diario las mujeres de nuestro país y que mi caso cobró notoriedad solo porque ocupo un cargo público. No debería ser así. Todo caso de violencia hacia la mujer debe resultarnos intolerable", enfatizó.