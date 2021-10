Edil acusado de filmar a una compañera en la ducha renunció al Partido Nacional

Israel Ferreira, el edil de Soriano acusado recientemente de filmar a una compañera y correligionaria mientras se estaba duchando, renunció al Partido Nacional. Así lo comunicó este sábado la Agrupación 522, el sector nacionalista local que hasta el momento integraba y que "rechazó cualquier tipo de violencia de género en cualquiera de sus formas".

Además de confirmar la renuncia de Ferreira a filas partidarias, el sector dijo compartir y respaldar lo resuelto por la Comisión Departamental del Partido Nacional que días atrás le había pedido al Honorable Directorio enviar el análisis del caso a la Comisión de Ética.

Por otra parte, más allá de esperar la resolución del caso, la agrupación condenó la "revictimización" mediática la que fue sometida la edila "ante una situación que no buscó ni quiso".

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, también confirmó la renuncia de Ferreira y dijo que la resolución "descomprime" una situación que de todas formas seguirá siendo objeto de análisis en la interna.

En una rueda de prensa que consignó El País, Iturralde dijo que el edil “mandó una nota renunciando al partido y otra nota adjunta narrando los hechos desde su punto de vista". El presidente del Directorio señaló que esto será enviado a la Comisión de Ética, que había comenzado a tratar el tema este viernes.

“Descomprime un tema que tenemos que mirarlo analizando lo que pasó, pero también en clave de futuro”, apuntó, y agregó que todavía no se definió si Acuña continuará ocupando su cargo como edil. Para Iturralde lo sucedido con Ferreira demuestra “todo lo que falta por transitar”. “Lo más importante de todo es que hubo una situación que una edila decidió no dejar pasar e hizo muy bien. Eso nos ayuda mucho. Tenemos que darnos cuenta de que son cosas que no pueden seguir pasando y punto. Avanzar”, concluyó el presidente del directorio nacionalista.