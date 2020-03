De la UTU a Hollywood: un documental sobre Piria quedó seleccionado en un festival en EEUU

De entre todos los personajes que pueblan el álbum de figuritas históricas del Uruguay, hay un par en los que lo espiritual, lo místico y lo real se funden en un abrazo, en ocasiones, un tanto difuso. Francisco Piria, el alquimista, el empresario, el hombre de los sueños y el fundador de la ciudad que lleva su nombre es uno de ellos. A lo largo de las décadas, su ecléctica obra ha captado la atención de profesionales y aficionados, que consumen y trabajan su legado con avidez, y entre ellos está Alex Flores.

Flores, que es oriundo de Florida pero que se mudó a Maldonado hace ya diez años, tiene 18 años y es uno de los alumnos de tercer año del Bachillerato Audiovisual del Polo Educativo Tecnológico de Arrayanes, que depende de UTU. Junto a otros cinco compañeros de clase (Antonella Frigerio, Yannon Valdéz, Franco Barrios y Iohann Díaz), y como parte de uno de los proyectos que en ese curso debían concretar, el joven escribió y dirigió un cortometraje documental titulado Sun City, que se adentra en algunos de los misterios que Piria dejó por el camino y que pone a expertos en su figura a discutir sobre él.

El punto de partida del documental fue la inquietud de Flores por unas supuestas apariciones de Piria en el castillo al que da nombre. El punto final, sin embargo, todavía no llegó, pero tiene una parada más que interesante en el medio: Sun City –que se puede ver en Youtube– se proyectará en Hollywood, en un festival titulado Lift-Off Sessions impulsado por los estudios Pinewood –en donde se han rodado varias películas “pesadas”– que lo eligió para su selección oficial.

“Presenté una idea que al principio me parecía alocada. Quería hacer un documental sobre las apariciones de Francisco Piria. Pero a medida que empezamos con el proyecto de investigación, el documental tomó otro camino. Investigamos sobre su vida y lo que había hecho con sus ciudad y en Montevideo, y me di cuenta de que en realidad estaba ante un personaje gigante, pero por las características del proyecto no me quedaba otra que quedarme con algo cortito; al proyecto había que entregarlo. Así que quise ir para el lado de lo espiritual, de la alquimia”, cuenta Flores.

El documental tiene una duración de aproximadamente unos ocho minutos y demandó dos meses de trabajo, aunque el equipo de producción tuvo algunas complicaciones. Y esas complicaciones, al darse en el marco de un salón de clases, fueron bastante diferentes a las complicaciones de un rodaje normal. Para empezar, todas las tomas debían de hacerse en exteriores y lugares alejados al edificio de la UTU, por lo que tenían que tramitar un seguro para los equipos de manera que la institución les permitiera rodar fuera. Y no fue fácil hacerlo. Entre el papeleo y otras cuestiones que fueron surgiendo, la producción se demoró un mes más. Pero la demora les dio suerte: una semana después de terminar, en la ciudad de Piriápolis se estaba celebrando el aniversario de Piria. Y en el marco de ese homenaje, el proyecto se resignificó.

“La idea era producir algo, tener la nota y seguir avanzando en el año. Pero se dio la casualidad que, con el corto terminado, en Piriápolis se estaban desarrollando distintas actividades como parte de un homenaje a él. La semana misma en la que terminamos de editarlo nos invitaron para exhibirlo en un evento que organizaba Destino Piria, y ahí se despertaron las ganas de que el corto sea exhibido en otros lugares. Hablé con algunos cineastas independientes y me pasaron unos piques de plataformas en las que se podía subir el documental para enviarlo a festivales. El mes pasado nos juntamos con parte del equipo, subtitulamos el trabajo en inglés y los subimos a una plataforma. Creo que lo mandé como a 80 festivales distintos para ver qué pasaba”, comenta entre risas Flores, y luego agrega: “No tenía muchas expectativas pero el 2 de marzo, una semana después, nos llegó el anuncio por correo electrónico”.

El equipo está ahora a la espera de ver si, en efecto, Sun City consigue vencer en el festival. En caso de hacerlo, el premio será una proyección en el Festival de Cine de Los Ángeles, y todos tienen más que claro que buscarán la manera de viajar hasta allí si se concreta. Los fondos que el Instituto de Cine y Audiovisual Uruguayo (ICAU) otorga para eso son una posibilidad, pero todavía no se desesperan. Para estos jóvenes que recién están comenzando a transitar el camino audiovisual, esta primera selección ya es un premio enorme.