"De las peores páginas de la historia del Uruguay": Fernando Pereira sobre el caso Vertical Skies y las fichas de Bergara y Carrera

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este miércoles al pedido de imputación que hará la fiscal Sabrina Flores contra el exgerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, quien le pidió a Alejandro Astesiano elaborar fichas con información personal sobre los senadores Mario Bergara y Charles Carrera.

"Una de las peores páginas de la historia del Uruguay, que en democracia se haga espionaje a senadores y que se haga desde una persona de tanta cercanía al presidente de la República, como era el jefe de la seguridad del presidente", cuestionó Pereira en una rueda de prensa, tras mantener una reunión con Fernando Amado para avanzar en una alianza política con el sector del exdiputado colorado.

La fiscal de Flagrancia, Sabrina Flores, pedirá la imputación de Marcelo Acuña, uno de los gerentes de Vertical Skies, empresa que le había pedido al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, que armara fichas de los legisladores frenteamplistas, Mario Bergara y Charles Carrera, confirmaron a El Observador fuentes de Fiscalía.

"(Es) horrible es que los senadores uruguayos pudieran haber sido extorsionados para levantar una denuncia en el puerto", dijo Pereira sobre la denuncia que presentó la izquierda tras la concesión de la terminal del puerto a la empresa belga Katoen Natie, y agregó que "resta saber quién pagó" por esas fichas. "Porque alguien pagó para extorsionar", dijo Pereira.

El presidente del FA dijo no tener "ninguna sospecha" en particular, aunque advirtió que "no hay tantos interesados en callar a las voces de los senadores".

Para Pereira "no se procedió a custodiar la prueba" debido a que solo se pudo acceder al 10% de los chats de Astesiano. "Se va a llegar a la verdad posible y eso desenmascara una red de corrupción que funcionaba en el cuarto piso de Torre Ejecutiva".

"La red de corrupción estaba conducida por Alejandro Astesiano, pero había otros miembros. Por algo toda la cúpula policial cayó después de este episodio", dijo Pereira

Sartori "no debería seguir en el Paramento"

El presidente del FA también se refirió a la situación del senador de Juan Sartori, que se negó a presentar la declaración jurada de su esposa.

La Suprema Corte de Justicia falló en contra de un reclamo de inconstitucionalidad presentado por el legislador blanco y determinó por mayoría de sus miembros que no es inconstitucional que se le pida presentar la declaración jurada de su cónyuge.

El tema será tratado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que deberá evaluar qué sanciones le caben a Sartori, entre las que se incluyen la posibilidad de retener la mitad del sueldo y la imposibilidad de ejercer cargos públicos en el próximo mandato.

"Tener plata en Uruguay no es poder hacer cualquier cosa. Y Sartori está convencido que teniendo plata puede hacer cualquier cosa", dijo Pereira sobre el legislador nacionalista.

"Tiene 90 millones y no gana nada, no sé cómo llegó a 90 millones. Lo va a tener que explicar, tiene que hacer una declaración jurada seria y

después tiene que hacer la declaración jurada de la esposa", dijo y además agregó que "no debería seguir en el Parlamento si no asume que tiene que cumplir con la Constitución".