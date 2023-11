"De ninguna manera se intentó ocultar los chats", Bustillo contradice versión de Ache sobre conversaciones

El excanciller Francisco Bustillo dijo en Fiscalía que no hubo una intención de ocultar los chats que intercambiaron los subsecretarios Carolina Ache y Guillermo Maciel sobre el narco Sebastián Marset. En el interrogatorio ante la Fiscalía, declaró que acordaron "hablar de comunicaciones" y que si pedían detalles los darían a conocer "por una sencilla razón", que era que "nadie sabía qué tenía el Frente Amplio".

"La única persona a la que podía perjudicar dar a conocer el contenido de los mensajes era a Carolina Ache", dijo Bustillo y subrayó que sobre todo porque pese a saber que era un "narco peligroso" "no había habido intervención" de su parte. "Con el segundo debió haber hecho algo, era una alerta de alguna forma a Carolina Ache, entonces está mintiendo una vez".

Fiscal Machado: Sinceramente nosotros creemos que hubo voluntad de ocultarlo

Bustillo: Si, si, yo lo entiendo.

Fiscal: Lo que no entendemos es para qué ocultarlos si la entrega del pasaporte era legal, según lo que se manifestó acá. No cierra con el sentido común.

Bustillo: Cierra con el sentido común. Justamente yo coincido con eso, no hay resquicio de que haya habido algo ilegal pero yo lo supe una vez que concluyó la investigación administrativa pero si surgía que a propósito de ese mensaje ella hizo o dejó de hacer algo (...) No hubo ningún acuerdo por ocultarlo, se habló del tema, hubo acuerdo en decir vamos a mencionar que hubo comunicaciones, si dicen de qué carácter... ¡qué necesidad de que nos puteen!

Más adelante el excanciller dijo que "obviamente el tema político estaba arriba de la mesa", en relación a las repercusiones que podían tener el tema.

"Desmontar el relato de Bordaberry, Díaz y Ache"

Foto: Leonardo Carreño.

La ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache. Archivo

El canciller dijo que su intención era desmontar el relato que, dijo, "han venido intentando instalar el señor Bordaberry, el señor Díaz y la señora Ache" en relación a que buscaron "enchastrarlo".

Además contó que se enteró del contenido de los Whatsapp entre Maciel y Ache el día previo a la interpelación cuando mantenían reuniones para preparar la comparecencia.

En total mantuvieron tres reuniones, dos en una casona del Prado que pertenece al Ministerio del Interior, una el viernes 19 de agosto de 2022, y otra el lunes en horas previas a la interpelación, en las que participaron jerarcas y asesores de Interior y Cancillería junto al asesor presidencial Roberto Lafluf.

Según relató Bustillo, conversaron sobre el procedimiento de todo lo que habían hecho por el pasaporte y armaron una línea de tiempo. "En ese momento me entero de las comunicaciones entre Ache y Balbi, además me entero de que había tenido comunicaciones con Maciel. Del contenido no, y ellos mismos dieron cuenta de que eran comunicaciones naturales", que demostraban que "no había fallado la comunicación".

El excanciller dijo que ese hecho "seguía alimentando" su "bronca" por todo lo que ella le había ocultado. Contó también que –como desconfiaba de la vicecanciller y dudaba si le había ocultado más cosas–, el domingo de mañana convocó en su casa a todos los funcionarios que habían participado de la expedición del pasaporte y el sábado previo conversó por teléfono con Pauline Davies, que era directora general de Asuntos Consulares y ahora cumple funciones en Washington.

Ante la pregunta del fiscal sobre por qué no convocó a Ache respondió: "Por una muy sencilla razón, ella me había estado ocultando información y necesitaba tener la información. ¿Para qué la voy a llamar si de marzo a agosto me había ocultado información?", dijo.

Agregó que sobre las17 horas la llamó y le dijo que al día siguiente iba a poner la cara en la interpelación y necesitaba tener toda la información, por lo que le pidió los chats con Maciel.

Ante esa versión el fiscal le dijo que según el relato de ella, en la reunión del viernes (en el Prado) Maciel tenía esos mensajes impresos sobre la mesa.

"No, yo no sé si los tenía, yo me entero el domingo, 20 horas antes de la interpelación, cuando se los pido a ella. Está todo protocolizado". Según su relato fue en ese momento que decidió iniciar la investigación administrativa.