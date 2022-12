De Paul escribió en un papel que Argentina iba a salir campeón del mundo: mirá la historia

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul contó este domingo que todavía no puede creer que es campeón del Mundial de Qatar 2022 y contó una anécdota que lo vincula con Lionel Messi.

"El 20 de noviembre estaba tomando mate con Leo, y yo le escribí en un papel: 'Hoy 20 de noviembre te prometo que vamos a salir campeones'. Está anotado en cuaderno que quedó en una habitación", contó

De Paul dijo que no se la mostró. Pero en la segunda fase se lo contó. "Se la escondí, antes de cuartos de final o por ahí le dije: 'Te escribí en un cuadernito algo'. Me dice: '¿Para qué me lo decís boludo?'".

Es la segunda vez que el mediocampista hace una promesa de este tipo. El actual jugador de Atlético de Madrid había grabado un video antes de la Copa América 2021, que luego se viralizó con la consagración albiceleste tras conseguir el título en Maracaná. “A vos te lo digo, hoy 10 de junio, vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil y vamos a quedar en la historia, para toda la vida”, dijo.

El volante Leandro Paredes, que ingresó en la final en reemplazo de De Paul, contó que lo sabía. "La escribió y me la mostró. Lo hizo en la Copa América y la volvió a hacer en el Mundial".