Definieron cómo debe ser el ovino del futuro

"Robusto, eficiente y amigable con el ambiente". Así es, o deberá ser, el ovino del futuro, según fue expuesto en una jornada sobre el “rol de la mejora genética y la gestión sostenible de los recursos naturales en sistemas productivos con ovinos”.

Los investigadores del programa Smarter, que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) desarrollan junto a nueve países europeos, presentaron sus primeros resultados a más de 100 productores reunidos en Tacuarembó.

“Los compradores de lana de calidad en los mercados más exigentes están valorizando la combinación de la buena genética que Uruguay tiene con el componente ambiental; eso ya se está pagando hoy en el mercado”, afirmó Gabriel Ciappesoni, director del programa Carne y Lana de INIA. La clave es lograr animales más eficientes y amigables con el ambiente, con menos emisiones de metano y más resistentes a parásitos intestinales.

La aplicación de los resultados de las investigaciones en curso para el manejo de los rebaños puede servir para la valorización de los productos, una urgencia para el caso de la lana, que sigue sufriendo una desvalorización a partir de 2020, particularmente en las lanas más gruesas y con menor valor agregado.

Precio de la lana exportada

El precio promedio de la lana exportada por Uruguay bajó 12,2% en los últimos dos años, desde US$ 7,67 a US$ 6,73 por kilo según datos de Aduanas para el período 1° de enero al 15 de abril. Se recupera muy lentamente: este año se alcanzaron los US$ 50 millones exportados antes que en 2020 y en 2021, y el precio promedio es apenas 0,35% superior al del año pasado.

Entre 2019 y 2020 (del 1° de enero al 15 de abril), el monto en dólares por exportaciones de lana cayó 43%, de US$ 78,3 millones a US$ 44,2 millones. El precio venía en ascenso, desde US$ 6,9 por kilo base sucia en 2019 a US$ 7,6 en 2020, un 10% más. Para 2021, la exportación creció 26% en kilos y 10% en dólares. El precio estaba 12,5% por debajo y a abril de 2022 solo mejoró 0,35%.

En 2022 (hasta el 15 de abril) se exportaron 7,44 millones de kilos de lana a US$ 50,18 millones.

Respecto a 2021, la recuperación de exportaciones es de 2,8% en volumen, de 2,4% en monto exportado y de 0,35% en precio promedio por kilo exportado.

