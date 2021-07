"Del teléfono rojo (con el GACH) nunca se desconectó el borne", dijo Álvaro Delgado

Desde un lugar más relegado, menos protagónico, pero partícipe en reuniones y colaboraciones externas, algunos integrantes del extinguido Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) siguen trabajando con el gobierno y brindan asesoramiento, especialmente el gastroenterólogo Henry Cohen. Así lo explicó este martes el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien dijo haber mantenido reuniones con el médico en los últimos días y conversado en más de una ocasión el lunes.

"El teléfono rojo nunca dejó de funcionar. No es que se llamó o no se llamó, Nunca se desconectó el borne. (...) El GACH, como tal, no dejó de funcionar; sigue colaborando con nosotros en programación de vacunas, planes de vacunación, en todo lo que es, además de salud pública, un asesoramiento externo a Presidencia desde alguien que es reconocido mundialmente y tiene mucho vínculo con los laboratorios internacionales", dijo Delgado sobre Cohen en diálogo con Las cosas en su sitio, de Sarandí.

"Ayer hablé con Henry Cohen un par de veces. Tuve algunos zooms con laboratorios en los que está colaborando con nosotros porque estamos viendo sobre nuevas adquisiciones de vacunas, vencimientos y posibles variantes de la vacuna con inversiones más modernas. Estamos en contacto con ellos (por los científicos del GACH), particularmente con Henry, que, a título personal, está dando una mano todo el tiempo", explicó.

Delgado contó que los jerarcas del gobierno siguen compartiendo un grupo de Whatsapp con los científicos, en los que, si bien antes se compartían informes y ahora ya no lo hacen, continúan intercambiando información. Como estrategia, dijo, las autoridades siguen el consejo de los expertos de mantener conversaciones con laboratorios.

"Ellos han seguido produciendo algún dato que compartían. Seguimos con un grupo muy interno en Whatsapp, en el que se comparte información, no informes. El GACH tiene mucha información de lo que pasa en el mundo científico –lo que ellos llaman benchmarking– y siguen proporcionándola. Destaco lo de todos ellos, particularmente lo de Henry, que lo hace ahora, sin ningún tipo de vinculación con el GACH".