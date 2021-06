Lacalle Pou prevé un “teléfono rojo” tras salida del GACH; su trabajo no es “decisorio”, recordó

El presidente Luis Lacalle Pou prevé tener un “teléfono rojo para algunas cosas” con quienes hoy integran el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), luego de que el grupo se disuelva como tal, según dijo el mandatario este jueves. El gobierno evalúa otras alternativas para realizar el trabajo que lleva adelante el GACH en relación al coronavirus.

“Están cansados, están hace un año y pico trabajando con nosotros. Y (es) gente que tiene sus tareas; unos son investigadores, otros médicos, otros son matemáticos. Hay gente que está en los CTI laburando, con la tensión y el estrés que eso conlleva. Es lógico que en algún momento digan: elaboramos más de 80 recomendaciones o documentos, hicimos muchas cosas, y ahora tenemos que hacer un cierre”, dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa en Maldonado.

Recordó que el trabajo “es asesor, no decisorio”, aspecto que “tanto el GACH como el gobierno siempre tuvieron claro que su posición es de asesorar y no de decidir”. De todas formas, "la salida tiene que ser un agradecimiento, no concibo cerrar esta etapa sin un agradecimiento del gobierno y de la población. Y después veremos cómo seguimos", expresó.

Lacalle Pou ratificó un buen relacionamiento con los tres coordinadores del GACH, Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen. El vínculo personal es “muy bueno” y “de primera”, dijo.

El grupo de científicos se reunirá la semana próxima en una sesión plenaria para resolver una salida que tanto las autoridades como los expertos coinciden en que tiene que ser acordada, luego de casi 15 meses de recomendaciones ligadas al control sanitario de la epidemia de coronavirus en Uruguay.