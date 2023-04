Denuncia a Jey Mammon: la reacción de Lucas Benvenuto luego que el conductor abandonó Argentina

Lucas Benvenuto, el denunciante del conductor argentino Jey Mammon, habló este miércoles sobre el escándalo que motivó su demanda pública. A través de su cuenta de Instagram, el joven, que denuncia que el conductor abusó sexualmente de él cuando era menor de edad, y que en 2020 lo demandó ante la justicia aunque el delito prescribió y la causa no avanzó, respondió a las declaraciones que Mammon hizo en los últimos días, tanto en un comunicado como en las entrevistas que concedió a tres programas de televisión.

En la tarde del miércoles Benvenuto realizó una transmisión en vivo a través de la red social, en el que se refirió al caso y reafirmó sus denuncias, pocas horas antes de que Mammon abordara un avión con destino a España, donde tiene previsto pasar un mes y medio. Antes de embarcar, el comunicador aseguró que lo hacía "para relajar la cabeza".

En su video en Instagram, Benvenuto afirma "hice lo que tenía que hacer. Denuncié y hablé" y que su intención "no era un juicio por la verdad, sino un juicio de verdad".

Benvenuto reafirmó que conoció a Mammon cuando él tenía 14 años y el conductor 34, algo que este último niega, asegurando que empezó una relación consensuada cuando Benvenuto tenía 16. El joven asegura que tuvieron una relación a partir de ese momento, y que Mammon "romantizó" el vínculo.

El descargo completo de Lucas Benvenuto luego de la filtración de sus audios. pic.twitter.com/cSrnomEdXX — emi (@eeemiliano) April 5, 2023

En el video, Benvenuto dijo que en su primera noche juntos, Mammón lo violó. "Por mucho tiempo me sentí culpable", contó al respecto de esa situación.

“No me vas a callar tan fácil. No me vas a romper nunca más, nunca más me vas a volver a tocar”, arremetió luego, y aseguró: "Un ‘perdóname’ hubiera bastado para que yo no los denuncie”.

“Mientras unos se escapan, huyen como cobardes, las víctimas nos quedamos acá luchando una y otra vez. No me canso de decir ‘yo no miento’”, concluyó.