Día de la independencia argentina: marchas contra el gobierno y agresiones a periodistas

Varias manifestaciones contra el gobierno de Alberto Fernández se llevaron a cabo este jueves en medio de la prolongada cuarentena en Argentina, poco después de que el presidente convocara a la unidad para enfrentar al covid-19.

La agrupación argentina Campo más ciudad convocó a un banderazo en rechazo a la expropiación de la cerealera Vicentín y de las medidas del gobierno de Fernández vinculadas a la cuarentena obligatoria por el avance del coronavirus.

La marcha de replicó en más de 70 localidades del país y en algunas ciudades del exterior, pero los dos puntos importantes de la convocatoria fueron en el centro de Buenos Aires y frente a la Quinta presidencial de Olivos, consignó Infobae. Otro de los lugares importantes de movimiento fue la ciudad santafecina Avellaneda, donde está la empresa Vicentín.

Las manifestaciones se realizaron este jueves 9 de julio, el día de la independencia argentina bajo la consigna "Banderazo por la libertad". El reclamo era por "la libertad, la justicia y el bienestar de los argentinos; por los comerciantes que se están fundiendo debido a la cuarentena; por los productores; por un país sin diligencia autoritaria ni corrupción", según el comunicado oficial de la convocatoria.

Sobre la hora 19, los manifestantes se trasladaron hacia la Casa Rosada, la casa del gobierno argentino.

"No se puede parar la justicia. Eso es lo peor, se paraliza uno de los poderes más importantes. Tampoco podemos dejar de trabajar, la salud importa pero la economía también. No va una sin la otra. El Estado no está para dejarnos paralizados, no es así que nos cuida", dijo a la AFP José Carlos Vélez, de 49 años, que se manifestaba en el centro de Buenos Aires contra la cuarentena obligatoria declarada por Fernández.

La caravana desde el obelisco ocupaba seis cuadras –desde la avenida Santa Fe hasta la Calle Corrientes– y desde los vehículos, con vidrios bajos, flameaban banderas. Se escuchaban también los bocinazos de los autos, palmas y ruido de cacerolas, según la crónica de La Nación.

Con grandes banderas argentinas y haciendo oír las bocinas de sus autos, los opositores, muchos sin barbijo, expresaron una amplia gama de reclamos.

"Para mí, está mal manejado desde el principio. ¿Cómo vamos a estar 110 días encerrados?. Tenemos 1.500 muertos no es tanto. ¿Cuántos muertos tenemos por otras enfermedades? No somos ricos, tenemos que trabajar", se lamentó Rubén Aguirre, un taxista de 51 años.

El presidente Fernández repite que con el aislamiento social obligatorio, vigente desde el 20 de marzo, se han "salvado vidas" en Argentina, ya que dio tiempo para mejorar la infraestructura y se logró hasta el momento evitar un colapso del sistema de salud.

Insiste además en que lo que afecta a la economía es la pandemia, más allá de la cuarentena, por lo que se prevé que Argentina caerá casi 10% en 2020.

En las protestas, se escuchaban virulentas expresiones contra la exmandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta Cristina Fernández y hasta leyendas contra la legalización del aborto.

"Tenemos a una senadora, vicepresidenta, ladrona, asesina", lanzó a la AFP una mujer de 67 años que no quiso dar su nombre y dijo llamarse Argentina.

También hubo manifestaciones en Mendoza, Córdoba y Tucumán, entre otros puntos.

Argentina registra 87.017 casos de covid-19 y 1.707 fallecidos, en un país de 44 millones de habitantes.

Agresión al canal C5N

Un móvil de exteriores del canal de noticias C5N fue agredido por algunos manifestantes que participaban del banderazo cerca del Obelisco porteño.

Un grupo de personas rodeó a la camioneta y exigió que se retire del lugar, mientras insultaba a quienes iban dentro.

"Que se vayan todos", "corruptos", "sin vergüenza", eran alguna de las expresiones que les gritaban, según publicó La Nación. También mencionaban al dueño del canal, Cristobal López, un empresario argentino cercano al kirchnerismo.

Entre los periodistas de otros canales armaron una especie de cordón humano para evitar las agresiones.

"Nos tuvimos que refugiar en el móvil e irnos. Lo rompieron todo", dijo a Infobae el periodista de C5N Lautaro Maislin, que hacía la cobertura del banderazo.

Discurso del presidente

El presidente Alberto Fernández llamó a terminar con los "odiadores seriales" y renovó su mensaje de unidad para enfrentar la pandemia del coronavirus, al celebrarse este jueves el Día de la Independencia en Argentina.

"Ninguna sociedad concreta su destino en medio de insultos y de divisiones, y teniendo al odio como común denominador. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común", declaró el mandatario.

El acto que tradicionalmente se celebra en la ciudad norteña de Tucumán, donde se declaró la independencia el 9 de julio de 1816, se realizó de modo virtual desde la residencia de Olivos, en la periferia de Buenos Aires, con la presencia virtual de los 24 gobernadores tanto del oficialismo como de la oposición.

"No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad de todo tipo, de género e ideológica, y la celebro. Lo que necesito es que esa diversidad sea llevada con responsabilidad. La primera responsabilidad está en no mentir, en decir la verdad y respetarnos", lanzó.

Un sector duro de la oposición liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) viene aumentando las críticas a la prolongada cuarentena por el coronavirus e impulsa las protestas en las que se acusa al gobierno de "atacar a las libertades individuales".

Fernández ha reiterado que "la pandemia y no la cuarentena" es la que asesta un duro golpe a la economía de Argentina, cuya presidencia asumió el 10 de diciembre cuando el país llevaba casi dos años de recesión y en grave crisis de deuda.

Con información de AFP