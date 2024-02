Diego González sobre la reacción de los periodistas a la denuncia de Ana Inés Martínez a Canal 10: "Hay una cosa primero que es la dignidad"

En una entrevista en el programa de streaming Miedo al lunes el conductor televisivo Diego González fue consultado sobre la respuesta de los colegas a la denuncia sobre acoso laboral y sexual en Canal 10 que hizo pública la periodista deportiva Ana Inés Martínez y los detalles que relató en una entrevista con Búsqueda. Una reacción que la periodista Fernanda Kosak calificó como "escandalosamente silenciosa" al formular la pregunta.

"Lo que pasa es que hay bruto miedo a perder el trabajo y yo voy a hacer un spoiler: lo pueden perder igual", dijo González, que también fue una de las figuras de Canal 10 hasta 2019 . "Si no dicen nada, te pueden echar al otro día sin ninguna explicación y no pasa nada”, agregó.

"En los canales de aire estos últimos tres años han sido de una sangría y de una falta de escrúpulos de echar gente que fue tremenda. Y los que se quedan laburando quedan atrapados en un lugar de decir: ‘Yo no sé si mañana voy a cobrar, no sé si me van a echar, no sé si me van a pagar’. Uno entiende que vivir con esa ansiedad debe ser complicado”, agregó.

El conductor de La Aldea (TV Ciudad) también analizó la situación de los trabajadores de los medios de comunicación. "Hay una responsabilidad de parte de nosotros, los comunicadores. Loco, te convirtieron en una figura descartable y eso también es tu responsabilidad. Uno no puede elegir dónde trabaja pero uno sí puede elegir el tipo de carrera que quiere hacer. Nadie se muere por dejar de trabajar en televisión o en radio", consideró.

"Hay una cosa primero que es la dignidad. Porque vos después de tolerar cierta cantidad de cosas: que a compañeros los maltraten, que haya abuso, acoso. Después de tolerar eso y no decir nada, ¿de verdad querés seguir comunicando? ¿Desde qué lugar vas a comunicar? ¿Por qué te tengo que creer algo? Perdiste la única esencia que tenías que mantener que era la dignidad y la honestidad, cosas que hacen a tu trabajo como comunicador. En el momento que te callaste lo perdiste, entonces va a seguir siendo como trabajar en una oficina (sin demérito de eso)", sostuvo.

En esta línea, se refirió a su experiencia en Canal 10, donde trabajó durante más de 10 años.

“Llegué a tener que hacer firmar un contrato en el 2017 porque a mí me llamaban todas las semanas a decirme '¿por qué escribiste esto en Twitter?', gerentes. Eso tampoco me cabe mucho”, recordó González sobre su pasaje por el canal de televisión, donde en el último tiempo estuvo al frente de programas como Yo y tres más y MasterChef. “Tuve que firmar un contrato diciendo que mis redes sociales son mías, que claramente de la otra parte pusieron: ‘Bueno, sí, pero no podés hablar de forma negativa sobre nuestra programación o la programación de otros canales privados’. Lo otro que no podía hacer eran chistes de los auspiciantes, que tuve mucho problema con hacer chistes con auspiciantes”, dijo.

"En un medio privado vos le hablás a consumidores, en un medio público le hablás a ciudadanos", consideró González.