Diputado del MPP afirmó que son "una locura" las acusaciones en su contra

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Placeres, negó este jueves en diálogo con Telemundo las acusaciones realizadas en su contra por parte de extrabajadores de Envidrio que en el programa Santo y Seña de Canal 4 afirmaron que el legislador impulsó el trabajo en negro de empleados de la compañía, mientras estaban en seguro de paro.

"Me parece que es una locura", aseguró el diputado mujiquista al ser consultado por Canal 12 mientras visitaba la carpa montada por los trabajadores de MontevideoGas en la Plaza Independencia, en el marco de una huelga.

En la grabación de una asamblea de agosto de 2017, a la que accedió Santo y Seña, se evidencia cómo directivos de la empresa pidieron a los trabajadores que concurrieran a trabajar pese a estar en seguro de paro, algo prohibido por ley.

Según el diputado, cuando asumió su banca en la Cámara de Representantes en 2015, dejó la dirección de Envidrio. Pese a esto, según el testimonio de tres extrabajadores de la compañía a Santo y Seña y las grabaciones a las que accedió el programa lo ubican como uno de los responsables de la gestión de la empresa.

Placeres, uno de los fundadores de la firma y que ejerció como directivo, afirmó que en el audio no está comprobado que haya pedido a los trabajadores que trabajen en negro. Sin embargo, segundos después declaró: "Yo no lo escuché el audio".

"Sería bueno que entrevisten a la directiva de Envidrio", dijo Placeres, que mantiene un vínculo estrecho con el expresidente José Mujica. Consultado sobre su participación en asambleas de Envidrio, el legislador aseguró que asiste a todas las reuniones de trabajadores a las que es invitado.

Respecto a si efectivamente los funcionarios fueron obligados a trabajar en negro Placeres respondió: "Yo debo estar tranquilo por lo que me informan los compañeros y, por lo que me informan, no". "Que investiguen todo lo que quieran, no tengo ningún problema", sentenció.

Envidrio fue uno de los proyectos que financió el Fondo para el Desarrollo (Fondes). La empresa recibió US$ 11,5 millones que el fondo aún no pudo recuperar. Este año, en tanto, recibió un préstamo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) por más de US$ 1,6 millones.

Sobre supuestas irregularidades en el manejo del Fondes existe una denuncia penal, presentada por diputados nacionalistas en mayo de 2017. En agosto de este año la denuncia fue ampliada luego de que se conociera el préstamo que otorgó el Inefop a Envidrio. Asimismo, luego del programa de Santo y Seña, el exdiputado frenteamplista Gonzalo Mujica aseguró a El Observador que se volverá a pedir la ampliación de la denuncia, esta vez por el trabajo en negro mientras los funcionarios estaban en seguro de paro.

Placeres será citado en calidad de indagado por el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, que lleva adelante la causa, entre la que se investiga a Envidrio, así como el proyecto de Alas Uruguay, también financiado por el Fondes. Pacheco también citará como indagado al director de Inefop, Eduardo Pereyra, según confirmó a El Observador.