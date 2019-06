Directivo del INEEd ratificó que Netto pidió postergar publicación de informe educativo

Pablo Cayota, integrante de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), confirmó finalmente que el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Wilson Netto, pidió que se postergara el i nforme educativo debido a que este 2019 es un año electoral.

Luego de que el Codicen emitiera un comunicado negando el episodio y enseguida se sumara el INEEd aclarando que "el Instituto no recibió presión o propuesta alguna de parte del Codicen", Cayota dijo que se sentía liberado "d e la reserva" y aseguró: "Yo mismo tuve que fundamentar que el informe se publicaba en julio por mandato legal y porque contribuía a la calidad del debate sobre educación. Fue en respuesta a planteo de Netto", escribió Cayota en Twitter, luego de que Ineed emitiera un comunicado desmintiendo que haya existido "propuesta alguna de parte del Codicen".

Como Codicen emitio comunicado sobre esa reunion me libero de la reserva sobre la misma.Yo mismo tuve que fundamentar que el informe se publicaba en julio por mandato legal y porque contribuia a la calidad del debate sobre educacion. Fue en respuesta a planteo de Netto. — Pablo Cayota (@PCayota) June 6, 2019

Cayota había sido consultado por El Observador este jueves, luego de que El País informó de la noticia pero se limitó a decir que no podía "ni confirmarlo ni desmentirlo".

Este sábado volvió a escribir en Twitter sobre el episodio y afirmó: " Ojalá que este episodio sobre la presentación del Informe del estado de la educación, ayude a todos los actores del sistema educativo a terminar de entender definitivamente la institucionalidad prevista en ley del 2008. El Ineed tiene sentido si es autó nomo".

Este viernes Alejandro Maiche, designado en la directiva del Ineed por la Universidad de la República, planteó que las sesiones de los organismos de la educación deberían ser abiertas. “¿No será hora de que todas las reuniones sean abiertas y que cada uno saque sus conclusiones?”, escribió en su cuenta de Twitter y mencionaba a su colega Cayota en la publicación.

Todos aclaramos cosas en esa reunión, pero "presión" yo no sentí. De todas maneras: ¿no será hora de que todas las reuniones de los organismos de la educación sean abiertas y que cada uno saque sus conclusiones? Estamos dispuestos a dar el primer paso en el Ineed, no @PCayota ? https://t.co/lxtDZWmo60 - Alejandro Maiche (@AleMaiche) 7 de junio de 2019.

Cayota le respondió: " Bien sabes que he mocionado sesión pública de Directiva Ineed. ¿No será hora también de reconocer que Netto planteó super preocupación n sobre la fecha de publicación del informe? No hable nunca de "sentirse presionado", aclaró porque Maiche había dicho que no se sintió presionado .