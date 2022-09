Diversidad: la barrera que “deben gestionar” las empresas uruguayas

"Siempre está presente el chiste fácil, ese chiste de oficina que tenemos que soportar, pero creo que, en el fondo, no molesta o, por lo menos, no debería molestar porque nosotros somos más fuertes que eso”, expresó Justino Pérez en diálogo con Café & Negocios. Hace un año y medio que el oficinista comenzó a trabajar para el Estado y hace tres que confesó su homosexualidad a su entorno más próximo.

La consultora global en recursos humanos, Great Place to Work (GPTW), divulgó un estudio sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones uruguayas en cuanto a la diversidad y la exclusión. La country manager para Uruguay de esa institución, Fedra Feola, señaló que muchas veces las empresas locales contratan en su equipo a personas que integran el colectivo LGBTQIA+, pero tienen un “desafío en saber gestionar la diversidad y la inclusión”.

“Por miedo o perjuicio propio nunca explicité cuál es mi orientación sexual, creo que a veces esto puede ser un impedimento para entrar en un trabajo o escalar de posición en una empresa”, dijo, por su parte Federico Casal, que consiguió su primer trabajo en 2013, con 18 años.

Después de pasar por tres empleos, Casal se consolidó en una empresa de telecomunicaciones, hoy en el puesto de analista en Marketing. Hace cinco años que decidió dar a conocer su homosexualidad a amigos y familiares. Y aclaró que, en el ámbito laboral, “si bien no sufrí discriminación directa en carne propia, las discriminaciones indirectas están siempre a la orden del día: una vez presencié discriminación a un compañero que también integraba el colectivo y muchas veces mis colegas no me incluían en actividades de recreación que planteaba la empresa, como las deportivas”, sostuvo Casal.

El 21% de la generación Z (nacidos entre el 1994 y el 2010) se identifica como LGBTQIA+ en la actualidad

Otro de los desafíos que enfrentan las organizaciones locales es que, en esta clase de relevamientos, que operan como una especie de fotografía de la empresa en un momento determinado, “un gran porcentaje de las personas que se identifican como parte del colectivo LGBTQIA+ se niega a responder preguntas relacionadas con ellos mismos”, señaló el estudio. Esto repercute “en los indicadores de las organizaciones” que se estudian, añadió Feola.

Los mayores obstáculos que enfrentan los trabajadores que integran el colectivo LGBTQIA+ dentro de las empresas uruguayas están vinculados a su relación con las gerencias, la seguridad en el entorno del trabajo y el bienestar laboral.

Según el último relevamiento de GPTW tras el mes de la diversidad, “la mayor diferencia entre las experiencias laborales de los colaboradores LGBTQIA+ y las de colaboradores heterosexuales está en la seguridad psicológica”. El análisis explica que los trabajadores LGBTQIA+ tienen un 7% menos de probabilidades de tener un entorno de trabajo psicológica y emocionalmente saludable, en comparación con sus compañeros de trabajo heterosexuales.

Frente a la sentencia: “A las personas se las trata con equidad, sin importar su orientación sexual”, un 96% de los trabajadores uruguayos respondió estar de acuerdo, según la consultora. “Esta cifra es muy buena, pero apenas inferior al promedio de Latinoamérica, que se sitúa en 97%”, aclaró el análisis de GPTW.

“La discriminación hacia el colectivo por parte de los heterosexuales creo que siempre va a estar latente, pero, sinceramente, esto no me ha impedido trabajar y crecer en mi empresa”, señaló, por su parte, Ignacio Fernández, un trabajador de 19 años que se desempeña como vendedor en un shopping.

Para GPTW, desde el punto de vista de la organización, es esencial que se muestre inclusiva. “Los integrantes de la comunidad LGBTQIA+ no tienen por qué leer entre líneas. Las empresas tienen que ser claras y específicas en sus comunicaciones”, apuntó el informe.

“Suponer que sabés cuántas o qué colaboradores se sienten incluidos en el colectivo LGBTIQA+ es un error. Por eso, las iniciativas deben concretarse independientemente de esta información”, agregó el documento.

Además, desde GPTW se estimula a invertir en iniciativas de bienestar para los colaboradores: “Es importante pensar en propuestas que apoyen y favorezcan la equidad, la inclusión y el sentido de pertenencia y entender que estas propuestas pueden suponer una inversión”.

“Los líderes deben contar con información actualizada, comprender las diversas situaciones y estar atentos para asegurar espacios de trabajo seguros y saludables”, concluyó el estudio.

El porcentaje de personas que se identifican como LGBTQIA+ prácticamente se duplicó en cada generación, desde 1946. Hoy, el 11 % de los millennials son LGBTQIA+ y el 21 % de la Generación Z se identifica con el colectivo.

A pedidos de los entrevistados, sus nombres han sido modificados para no verse expuestos en sus empresas.