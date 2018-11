Domésticas jornaleras deberán cobrar con tarjeta a partir de enero

Son un pequeño colectivo de asalariados que todavía sigue recibiendo su paga en efectivo, pero que en breve dejará de hacerlo.

Las trabajadoras domésticas que están inscriptas en el Banco de Previsión Social (BPS) como jornaleras deberán comenzar a percibir sus remuneraciones por medios electrónicos de pago a partir de enero.

Así, cada empleador tendrá que depositar obligatoriamente el dinero en la cuenta bancaria o emisor de dinero electrónico que indique la trabajadora. Antes el empleado deberá ir a la institución de su preferencia y abrir la cuenta que no tiene costo. Luego de abrirla deberá llevar al empleador la información que la institución le entregue (datos de la cuenta o instrumento de dinero electrónico) para que se puedan hacer los pagos.

Una pregunta que varios empleadores se hacen hoy es si tendrán que pagar el costo de las transferencias. Por ejemplo, alguien que contrata personal doméstico para que realice tareas tres veces a la semana y realiza el pago diariamente podría llegar a tener que realizar al cabo del mes hasta 12 transferencias interbancarias a la cuenta del trabajador. En las condiciones actuales el empleador tendrá un costo de transacción, porque tendría que pagar a partir del noveno movimiento realizado. De todas formas, esto depende de los bancos y de las condiciones que se le ofrecen a cada uno de los clientes.

Otro punto señalado por trabajadores es el tiempo de acreditación de las transferencias bancarias que se realicen diariamente. Hoy pueden demorar horas si se hacen dentro del horario bancario o días si se realizan, por ejemplo, un viernes luego del horario bancario. Ese inconveniente quedará subsanado en breve. Los bancos trabajan en reducir los tiempos y automatizar las operaciones para que se hagan efectivos de manera automática los siete días de la semana.

En diálogo con El Observador, la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo afirmó que el pago por medios bancarios se considera “un problema” porque gran cantidad de empleadores y trabajadores lo encuentra “poco práctico”.

“Hay empleadas que trabajan por día o por hora que están acostumbradas a que apenas terminan la tarea reciben la remuneración y de camino a la casa con el dinero cobrado llevan los elementos para el diario vivir”, afirmó.

Lorenzo consideró que se debería dar la opción a que empleadores y trabajadores puedan seguir eligiendo de qué manera realizan el pago, sin que sea obligatorio el medio electrónico. En el BPS haya alrededor de 25 mil trabajadoras domésticas que están inscriptas como jornaleras.

Excepción para jubilados

La obligatoriedad del pago por medios electrónicos no aplicará en el caso de los trabajadores domésticos cuyo empleador es jubilado o pensionista. La excepción busca contemplar a gente mayor que tiene servicio doméstico para cubrir un trabajo que ya no puede realizar. Estas personas por lo general no manejan bien internet o un teléfono inteligente con las aplicaciones bancarias para hacer las transferencias. Y en otros casos tienen pocas posibilidades de movilidad. Tener que ir hasta un cajero para hacer el depósito les puede resultar dificultoso.

Desde el 1° de abril pasado rige como un elemento obligatorio que las trabajadoras domésticos mensuales cobren su salario a través de una cuenta bancaria con una tarjeta de débito o un emisor de dinero electrónico. En total hay unas 110 mil trabajadoras domésticas de las cuales están registradas en la seguridad social alrededor de 70 mil.

En la actualidad el salario mínimo en el sector es de $ 17.313,6 mensuales (por 44 horas semanales de trabajo y 25 jornales en el mes), lo que equivale a $ 91,09 por hora. Estos valores tienen vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, fecha en la que vencerá el convenio colectivo de este sector de actividad.