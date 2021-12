Dos presos murieron y tres resultaron heridos tras un incendio en el exComcar

Dos presos murieron en la madrugada de este jueves y otros tres resultaron heridos tras un incendio en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), según informó en rueda de prensa el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González.

Gonzalez confirmó que el incendio se generó por una falla eléctrica: "No hubo pelea, no hubo ningún tipo de problema. Está Bomberos trabajando. La hipótesis es un cortocircuito, una falla; un hecho lamentable", aseguró.

Dos de los heridos se encuentran "muy comprometidos" de salud, confirmó el jerarca. Hay dos que fueron traslados al Centro Nacional de Quemados mientras que el otro herido permanece sedado e intubado.

"Es un hecho lamentable, muy triste para todos. Se hizo y se hace todo lo imposible para que la salud de las personas y la vida pueda primar. No hay mucho para decir cuando suceden estos hechos porque no hubo enfrentamientos, no fueron quemados de afuera, no hubo ningún problema como a veces pasa en las cárceles. Es un hecho lamentable", añadió.

"No por triste podía hacer algo la Policía para evitarlo. Porque uno puede evitar que haya un enfrentamiento, puede evitar una pelea, cualquier cosa puede evitar. Uno no puede evitar un cortocircuito, porque es un accidente", afirmó.