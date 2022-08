El 4x4 de los ovinos ganó el concurso posmortem en Salto

En la exposición denominada Salto Ovino hubo un variado menú de actividades. Algunos ejemplos fueron un concurso de corderos pesados, otro para asadores, también se cotejaron talentos en destrezas para el manejo de lanares y se realizó una demostración de cortes de carne ovina. Además, hubo un concurso posmortem y en esa instancia, entre varios premios, el más relevante fue para la familia Texeira Nuñez Devotto: con un cordero –integrante del 2° mejor lote en pie doble propósito–, se quedaron primero con la cocarda correspondiente a la “Mejor canal pesada doble propósito” y luego con la distinción mayor: “Mejor canal del concurso”.

El logro se concretó con un cordero de la raza Romney Marsh. La dinámica consistió en que de los 23 lotes que en distintas categorías participaron en la jura en pie cada expositor seleccionó un ejemplar para enviar a faena y concursar con base en la calidad y el rendimiento carnicero.

En esa instancia, definió un jurado conformado por la doctora Alba Gallo y el doctor Fernando Rovira (ambos del Instituto Nacional de Carnes), y el ingeniero Jorge Aguerre (por el Secretariado Uruguayo de la Lana).

Salto Ovino (del 5 al 7 de agosto), tradicionalmente organizada por la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS) en su predio ferial, dejó de realizarse por algunos años, volvió este año y tuvo como diferencial que de la organización se ocupó por primera vez la agrupación de jóvenes de esa gremial, la Asociación Agropecuaria de Jóvenes de Salto.

Walter Texeira Nuñez, administrador del establecimiento Las Negras –de su esposa, María Angélica Devotto–, contó a El Observador que no se realiza una preparación especial del lote para el concurso en pie. “De los animales que estamos preparando a campo natural para enviar a faena separamos cinco que fueran parejos y los presentamos al concurso en pie y uno de esos fue el que elegimos para enviar al posmortem”, explicó.

La faena y posterior evaluación del jurado se desarrolló en el frigorífico Daymán Meat.

Texeira Nuñez combina sus actividades productivas con la de contador público y el gremialismo agropecuario. Actualmente es directivo en la AAS, de la Asociación Fomento Rural de Valentín y consejero en la Federación Rural.

Las mejores canales del concurso.

De Palma Sola, en Artigas

El establecimiento familiar está en Palma Sola, en Artigas. Allí exclusivamente hay producción ganadera, con ovinos de las razas Romney Marsh y bovinos de las razas Hereford y cruza Shorthorn.

“Hacemos ganadería vacuna y ovina, a campo natural, manejando suplementación estratégica en algunas categorías vacunas que lo necesitan. Hacemos un ciclo incompleto, los terneros los llevamos a terminar en otro lado. Estamos saliendo de una sequía importante, ahora está todo muy verde pero hay poco pasto, hubo que bajar bastante la dotación”, comentó.

Romney Marsh en el establecimiento Las Negras.

El premio, para “Mingo”

“En mi familia paterna elegimos producir con las razas Corriedale y Hereford, pero en lo de mi esposa decidimos seguir adelante con Romney Marsh, con la base de la muy buena majada que fue formando mi suegro (Domingo “Mingo” Devotto), quien falleció hace 27 años, por lo tanto sentimos en toda la familia que este premio, que lo logramos por primera vez, es un lindo reconocimiento a todo lo que él hizo”, detalló.

Agregó que, curiosamente, es frecuente que la gente que cría Romney Marsh también emprenda el manejo con la raza Shorthorn, como sucedía con su suegro. “Me gusta, en mi caso, la cruza de Hereford con el Shorthorn”, resaltó.

Romney Marsh en el establecimiento Las Negras.

Las virtudes del Romney Marsh

Romney Marsh, comentó, “es una raza que me gusta mucho, por algo siempre digo que es el 4 x 4 de los ovinos, es una raza muy resistente, muy rústica, muy prolífica, son excelentes madres, tienen una facilidad de engorde brutal, no requiere mucho trabajo en el tema de la sanidad porque no tiene problema de Pietín, es una raza que su lugar de origen es una parte baja de Inglaterra, se adapta muy bien a lugares húmedos y otra ventaja es que se logra una muy buena señalada con corderos que son muy lindos y muy vivaces”.

Un detalle a tener en cuenta es que si bien el Romney Marsh da mucha lana, un vellón muy importante, con mucho peso, es una lana gruesa y en estos momentos en el mercado es muy dificultoso comercializar ese tipo de lana, no obstante eso se está compensando con el buen precio que se logra por la carne.

Con relación a la carne, explicó que “es muy sabrosa, tiene mucha calidad”.

Romney Marsh en el establecimiento Las Negras.

Texeira Nuñez, sobre el manejo que hace con el Romney Marsh, indicó que “es todo a campo, se trabaja a campo natural, en la crianza y en el engorde de los corderos pesados”, con animales que cuando están listos para la faena se comercializan en el marco del Operativo Cordero Pesado de Central Lanera Uruguaya.

Los corderos pesados salen con 40 a 45 kilos, tras 12 a 14 meses, en promedio. El cordero que ganó el posmortem pesó en vivo 46 kilos, la canal pesó 23,3 kilos, tuvo un rendimiento de 50,7% y en grasa 10%.

“En la familia de mi esposa y en la mía tenemos más de 150 años, varias generaciones, trabajando en el campo del norte uruguayo, donde la oveja ha cumplido un papel importantísimo para arraigar a la gente, para colonizar en suelos de basalto, donde las opciones para producir son menores. Por eso, sinceramente, quedamos muy contentos con este premio, toda la familia lo disfrutó, lo consideramos un premio para ‘Mingo’ Devotto, el nos dejó la base, una majada muy buena que con mi esposa tratamos de seguirla y mejorarla, seleccionando con base en los criterios que nos gustan y comprando buenos reproductores”, concluyó.

Romney Marsh en el establecimiento Las Negras.

Ataques de perros: falta de energía

Texeira Nuñez, sobre temas de constante consideración en el rubro ovino –desde su rol como directivo de la Asociación Agropecuaria de Salto, de la Asociación Fomento Rural de Valentín y consejero de la Federación Rural– opinó que “el ataque de los perros a las majadas hoy preocupa mucho más que el abigeato, donde la tónica ha cambiado porque la Policía tiene más respaldo y medios para cumplir con su tarea”.

“Desde la Federación Rural hemos estado participando en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y antes en otras comisiones, pero no vemos que se esté encarando el tema con la energía que se debería poner, al menos en el corto plazo”, indicó.

Agregó que “la super población perruna que tenemos no solo es un problema para el ovino, lo es para la salud de gente, los perros sueltos causan accidentes que dejan secuelas muy graves, no entendemos que se termine priorizando al perro antes que a los humanos, no debería ser así”.

En el tema sanitario, señaló que lo que más complica –y sobre todo en Artigas– es el avance de la garrapata, un parásito que ha generado mucha resistencia a los tratamientos, pero también dijo que “aunque parezca mentira sigue apareciendo algún caso de sarna, algo que no es tan difícil de combatir”.

Mencionó que se ve como algo “muy bueno” la cada vez más próxima posibilidad de exportar ovinos en pie hacia Brasil. “La Asociación Agropecuaria de Artigas luchó mucho y por mucho tiempo para que eso sea una realidad, se terminó de armar hace poco, se resolvió todo lo burocrático y esperemos que se active porque sería una linda válvula de escape cuando a los frigoríficos les conviene priorizar la faena de vacunos y no la de lanares”, explicó.

Consideró, además, que “el país tiene una enorme oportunidad de avanzar para el bien de todos con el tratado de libre comercio con China, hay que seguir abriendo mercados porque de eso depende que crezca no solo la agropecuaria y la gente vinculada, con eso crecerá todo el país”.

EO

Walter Texeira Nuñez.