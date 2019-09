El 56% de los uruguayos votaría a favor del plebiscito Vivir sin Miedo, según Cifra

Si las elecciones fueran este domingo, el 56% de los uruguayos acompañaría la reforma constitucional Vivir sin Miedo que promueve el senador Jorge Larrañaga, por lo que el plebiscito se aprobaría.

La consultora Cifra compartió en Teledoce los resultados de su última encuesta, en la que un 28% está en contra y no colocaría la papeleta, y un 16% no opina o todavía no tomó la decisión.

El apoyo al plebiscito aumentó respecto a la última medición en agosto, cuando la intención de voto era de 45%. La directora de Cifra, Mariana Pomiés, dijo que la disminución del apoyo el mes anterior pudo deberse al lanzamiento de la contracampaña No a la Reforma, el Miedo no es la Forma.

Respecto al perfil de quienes apoyan el plebiscito, en el interior un 63% está dispuesto a votar, mientras que en Montevideo un 45% acompaña la propuesta. "Es un tema muy sensible a la coyuntura, en la medida de que pasen cosas impactantes, que movilicen a la opinión pública, el apoyo a favor seguramente aumente", explicó Pomiés e hizo referencia a los femicidios ocurridos en las últimas semanas en localidades del interior como un factor que podría explicar el aumento del apoyo a la iniciativa fuera de Montevideo.

El mayor respaldo proviene de votantes de Cabildo Abierto (82%), seguido del Partido Nacional (77%), el Partido Colorado (65%) y el Frente Amplio (31%). Según Pomiés, explícitamente los candidatos a la Presidencia de estos partidos no apoyan la reforma, pero sus votantes si, por lo que se mantienen independientes de la opinión del candidato.

Las cuatro propuestas de la reforma

1. Guardia Nacional

La reforma propone crear una Guardia Nacional formada por hasta 2000 militares que colaboren en determinadas tareas con la policía. De aprobarse esa reforma, será competencia de la Guardia Nacional “velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes”; “amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas" y “llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado”.

2. Cumplimiento efectivo de las penas

La reforma también propone comenzar a aplicar el “cumplimiento efectivo de las penas” para determinados delitos. Eso quiere decir que en casos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado, trata de personas o delitos de estupefacientes no se podrá aplicar la libertad anticipada. Quien haya cometido esos delitos tampoco podrá gozar de libertad vigilada y vigilada intensiva.

3. Cadena perpetua revisable

Con el plebiscito también se propone que para delitos de violación o abuso sexual y homicidio a menores, así como homicidio especialmente agravado a adultos, se establezca la reclusión permanente. Esa pena podrá ser revisada a los 30 años de condena si se comprueba que la persona está efectivamente rehabilitada.

4. Allanamientos nocturnos

El proyecto también pretende permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha "fundadamente" que se están cometiendo delitos. Actualmente, solo se pueden realizar allanamientos cuando todavía hay luz del sol.