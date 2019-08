Talvi da “libertad de acción” para apoyar reforma de Vivir sin miedo

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, resolvió dar “libertad de acción” a los dirigentes para que decidan si quieren apoyar “Vivir sin miedo” –la reforma constitucional que impulsa Jorge Larrañaga en materia de seguridad–, y quienes así lo entiendan podrán ensobrar la papeleta junto a sus listas.

Talvi explicó que la decisión va en sintonía con una resolución tomada por la convención nacional y dijo que Ciudadanos no ensobrará ya que considera que las soluciones a la seguridad no van por la “dureza” de las “penas” ni por “militarizar” la policía, lo cual le parece una “pésima idea”.

“Se lo dijimos a Larrañaga, creemos que la solución va por otro lado, por la efectividad de la policía. Hay que hacer una reorganización de cómo funciona el Ministerio del Interior”, señaló el economista.

Leonardo Carreño

Sanguinetti tampoco está de acuerdo con la propuesta, la cual calificó de “discutible” porque considera que hay “definiciones” que deberían ser materia de ley, un argumento similar al de Talvi, que pidió no andar “zarandeando” la Constitución en “cada tema”.

“Hay que tenerle un poquito de respeto, es la Carta Magna, por algo se llama así. Vamos a cambiar estas cosas por ley que es lo que corresponde, son materia legal no constitucional”, subrayó.

Pese a la negativa del líder, en Batllistas Unidos, el sector conformado junto a José Amorín luego de las internas, hay varios dirigentes como el senador Germán Coutinho, el diputado Germán Cardoso y exlegislador Guzmán Acosta y Lara que adhirieron a la convocatoria.

El exintendente de Salto, que ocupará el segundo lugar en la lista al Senado, fue el primer colorado en adherir al plebiscito, hizo campaña durante los últimos meses y recolectó más de 20 mil firmas en su departamento.

Consultado por El Observador, dijo que al tener libertad de acción seguirá apoyando la propuesta “como hasta ahora” por lo que ensobrará, aunque en los próximos días hablará con Sanguinetti y Talvi.

Acosta y Lara, que lidera una agrupación de Durazno, también tiene previsto continuar haciendo campaña y recorriendo el país, mientras que Cardoso aún no definió si ensobrará.

En el Partido Nacional, las cinco listas que impulsan a Luis Lacalle Pou como presidente ofrecerán la papeleta en sus puntos de distribución aunque el candidato no está de acuerdo con la iniciativa.

Leonardo Carreño

La última encuesta de la consultora Cifra, presentada el martes, señaló que por primera vez en el año el plebiscito no supera el 50% de adhesión. El 45% de los electores piensa votar la reforma, mientras que un 37% no está dispuesto a acompañarla y 18% no sabe qué posición tomará en octubre. Las mediciones mensuales muestran una caída sostenida del respaldo desde mayo.

La reforma propone: crear una Guardia Nacional formada por hasta 2.000 militares que colaboren con la policía; cumplimiento efectivo de las penas para determinados delitos; instaurar la cadena perpetua revisable, y regular los allanamientos nocturnos.

Sanguinetti será secretario general

Talvi aprovechó el acto de presentación de la lista 2000 en Montevideo, que estará liderada por el diputado Conrado Rodríguez, para ofrecerle a Sanguinetti la secretaría general del Partido Colorado.

“Te voy a tener que pedir disculpas, Marta”, le dijo Talvi a la esposa del dos veces presidente, antes de hacer el anuncio, que se venía a cocinando a fuego lento desde el día siguiente a las elecciones internas.

Leonardo Carreño

“No lo voy a dejar salir del brete tan fácil. Hizo un sacrificio muy grande por el partido y me consta. Pero le voy a tener que pedir otro. Cuando esto termine quiero pedirle que asuma la conducción del partido y que sus conocimientos, experiencia y amor pueda canalizarlos en formar a los más jóvenes, que nutrirán nuestros cuadros para que volvamos a ser el partido de la república y el porvenir”, le dijo provocando que los militantes y dirigentes que estaban en Casa de Galicia estallaran en aplausos.

“Nunca he rehuido de un combate”, contestó Sanguinetti, que cumplirá su anhelo desde que volvió al ruedo político.

"Humildad" y "optimismo" por últimas encuestas

Los resultados de las primeras encuestas posteriores a las internas, que muestran al Partido Colorado a pocos puntos del Partido Nacional son tomadas con “optimismo” por los dirigentes.

Sanguinetti dijo que las posibilidades de alcanzar la victoria no eran “utópicas” sino “posibles”, mientras que Talvi pidió trabajar con “humildad”, los “pies en la tierra” y sin “triunfalismos”.