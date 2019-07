La contracampaña de Vivir sin miedo quiere debate y analiza pedir cadena nacional

Desde el lanzamiento de la campaña Vivir sin miedo en mayo del año 2018 por parte del senador nacionalista Jorge Larrañaga la receta para hacer frente al problema de la seguridad fue puesta nuevamente sobre la mesa de lo público y en octubre afrontará otra vez las urnas.

La campaña por el plebiscito para reformar la Constitución en el área de seguridad pareció quedar en segundo plano frente a las elecciones internas, pero a menos de una semana de la cadena nacional que respaldará la iniciativa, y a poco más de tres meses de las elecciones nacionales, partidarios y discrepantes de la iniciativa tejen estrategias para sus respectivas campañas.

Con un 64% de intención de voto según la última encuesta de Opción Consultores realizada en mayo y publicada en junio, la comisión que impulsa la campaña Vivir sin Miedo se reunió este lunes con representantes de Presidencia para ajustar detalles de la cadena nacional que emitirán el martes 16 de julio en horario central. Según supo El Observador será el propio Larrañaga quien hablará ante las cámaras.

Además, el diputado de Alianza Nacional, Pablo Abdala, advirtió que todavía falta camino por recorrer y aseguró que están dispuestos “a participar en todas las instancias de debate que se convoquen”.

Paralelamente a que el equipo de Larrañaga se organizaba para dar impulso del plebiscito, organizaciones y personas independientes gestaban la Articulación Nacional No a la Reforma, con el fin de evitar el triunfo del plebiscito.

“Hay una gran cantidad de organizaciones apoyando (la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el PIT-CNT, Jóvenes por la Memoria), pero también una gran cantidad de compañeros que no pertenecen a ninguna extracción organizativa o militante previa”, afirmó Diego Pereira, uno de los voceros de la Articulación.

No han recibido "apoyo concreto ni participación orgánica de ningún partido”, agregó Pereira aunque señaló que si cuentan con el respaldo de "organizaciones o personas influyentes dentro de la política".

En la misma línea que Abdala, Pereira llamó al debate y dijo que la discusión debe ser “transversal”, porque es “tan o más importante que el propio debate de la elección porque la Constitución determina la relación entre los ciudadanos y de los poderes del Estado”.

La encuesta de Opción fue realizada mediante telefonía celular a 800 personas mayores de 18 años residentes y con un margen de error muestral de más menos 3.5%.

La contracampaña responde

La articulación se divide por comisiones de finanzas, organización, comunicación, entre otras, y mantiene reuniones "abiertas a todo interesado" varias veces a la semana, generalmente en la Facultad de Economía de la Universidad de la República (Udelar) o en la sede de la FEUU. Además, en los últimos meses han organizado charlas y debates sobre el plebiscito con representantes de ambas posturas, y han dado fuerte difusión de la contracampaña a través de sus redes sociales.

Luego de la etapa de la conformación del movimiento y de juntar apoyo a nivel nacional para poder hacerlo funcionar, “se viene una segunda etapa de propaganda y de salida pública más fuerte”, sostuvo Pereira.

Consultado por si piensan solicitar una cadena nacional como contraofensiva a la campaña que promueve la reforma, el vocero de la Articulación dijo que no está definido aún pero que “se está discutiendo, como todo el resto de las posibilidades de propaganda”.

Por otra parte, cuestionó la decisión que tomó la Justicia semanas atrás de dar lugar al recurso de amparo que presentó el diputado Abdala para retirar los carteles que fueron instalados en varios liceos de Montevideo con mensajes en contra de la propuesta de su sector. “Las firmas son una voluntad de iniciar un proceso de debate social sobre el cual hay que tomar una definición y para que se pueda desarrollar ese debate es necesario tener la posibilidad de escuchar las distintas expresiones al respecto”, fundamentó, y dijo que esto implica reconocer “el derecho efectivo de los estudiantes organizados” de manifestar la suya.

Cadena Nacional y una campaña “intensa”

El diputado Abdala dijo que en vistas a octubre “la idea es hacer una campaña intensa a favor de la reforma”. “Estamos comprometidos con la gente que espera que la reforma salga, que es una corriente de opinión, a nuestro juicio, mayoritaria en la sociedad. Confiamos plenamente en que la reforma va a prosperar”, expresó.

En tanto, manifestó que entienden importante “que a partir de este planteamiento de reforma constitucional todo el tema de la seguridad en sus más diversas aristas se pongan también en discusión”.

Consultado por si hubo diálogo con el ex precandidato y ahora candidato al Senado, Juan Sartori, luego de que manifestó su interés de respaldar y adherir a la campaña Vivir sin miedo, Abdala declinó esa posibilidad. “No lo hemos tenido y tampoco lo vamos a tener”, dijo sobre el vínculo con el empresario.

Explicó que, a su entender, “este es un tema que no debe merecer ni conciliábulos, ni acuerdos, ni pactos entre grupos de ningún tipo; es un tema que sobrepasa a las fracciones políticas y a los partidos. Estamos en el plano de la democracia directa y es la gente la que primero con su firma y luego con su voto reforma la constitución e impulsa este tipo de medidas”.

El apoyo del movimiento sindical

El PIT-CNT anunció en abril su apoyo a la contrarreforma y algunos de los sindicatos analizan financiar al menos parte de la campaña.

Dentro de la central obrera, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) reaccionó tras la decisión judicial que entendió como violación de la laicidad las manifestaciones gremiales de los estudiantes en los edificios de liceos.

Fue especialmente a partir de ese hecho, según contó a El Observador Marcel Slamovitz, docente agremiado a Fenapes, que el sindicato decidió participar de forma más activa en la contracampaña.

El sindicalista anunció que el gremio tiene asamblea el 1° de agosto, y que allí se debatirá lanzar una campaña “que implica propaganda, cartelería”, y cuyos detalles se están afinando.

No a la Baja: la contracampaña que triunfó

En las elecciones nacionales pasadas de 2014 otro plebiscito que ponía el tema de la seguridad pública en debate fue llevado a las urnas. La propuesta de reforma constitucional que planteaba bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años de edad, impulsada por el senador colorado Pedro Bordaberry, fue votada por el 46,8% de los habilitados -1.110.283 votos-, sin alcanzar el 50% más uno necesario para salir triunfante. El planteo fue rechazado por distintos sectores políticos, entre ellos el del senador Larrañaga.

Federico Barreto, entonces vocero e integrante de la Comisión No a la Baja, creada para hacer la contracampaña al plebiscito, explicó a El Observador las similitudes y diferencias en los enfoques de las contracampañas. “Ya en 2011, a principios del nuevo periodo de gobierno nosotros sabíamos que iba a haber un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad. De hecho, la Comisión de No a la baja, que en aquel momento era para no firmar, se instala alrededor de abril de 2011. Fue a principios del periodo y tuvimos cuatro años de comisión”, relató Barreto. “Creo que ese es un matiz con esta campaña, que en realidad va a tener una vida prácticamente de un año”, señaló.

El actual director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) hizo hincapié también en la relevancia de lo que es el conocimiento de la propuesta. “Nosotros ya por 2013 teníamos la certeza absoluta de que el plebiscito era conocido por el 99% de las y los uruguayos”, contó, y esto implicó que, como opositores, fuera necesario dar a conocer la otra cara de los planteos de la reforma, explicó. Barreto opinó que el “que este dato sea distinto sin duda alguna hace que las estrategias políticas también sean distintas”.

Desde Opción Consultores explicaron a El Observador que si bien no se puede medir el porcentaje exacto de desconocimiento de la propuesta de reforma constitucional, éste se encuentra dentro de quienes responden "no sabe, no contesta" que, en la última encuesta de mayo, dio un total 9% de los habilitados.

En su momento la contracampaña No a la Baja tuvo un apoyo político que se puso al hombro buena parte de la difusión de la propuesta. En esta ocasión, la campaña Vivir sin Miedo, aunque recibió el rechazo de protagonistas del periodo electoral, la contracampaña está siendo realizada sin un respaldo político partidario explícito, y es llevada adelante desde la Articulación, el movimiento estudiantil, y los sindicatos.



Con respecto al apoyo político partidario Barreto analizó que también la campaña "era liderada por un candidato presidencial en su momento que tenía una presencia enorme”.

En esta oportunidad, Larrañaga no solo quedó tercero en las internas, sino que su propuesta de reforma no es respaldada por el candidato a las nacionales, Luis Lacalle Pou.

Hasta ahora los dos principales líderes de sectores políticos que se manifestaron en favor del plebiscito son Larrañaga y Sartori. Este punto no es menor a la hora de evaluar las posibilidades que tiene el plebiscito de salir exitoso.

El analista político Jaime Yaffe explicó a El Observador que la promoción del plebiscito "depende de la capacidad de los grupos políticos para colocar la papeleta que promueven junto con sus listas", y en esto "se juegan mucho la chance de que el plebiscito sea aprobado o no". El docente explicó que si bien el votante es libre de colocar o quitar la papeleta independientemente de que vote a una lista que la respalda, es responsabilidad de los sectores involucrados que haya papeletas en los circuitos, y que previo a esa instancia sean repartidas con sus listas a la ciudadanía.

Para Barreto los puntos de comparación en materia conceptual son claros. “Creo que al igual que la baja de imputabilidad se vuelve a cometer el error de creer que los problemas de seguridad se combaten con más mano dura, más represión, y retrocesos en materia de derecho”, dijo.

Lo que dice el Ejército

Días atrás, el presidente del Círculo Militar, Carlos Silva, manifestó a El Observador que gran parte de la fuerza militar ve la posible reforma como un “gran problema” y no la comparte “para nada”.

Además, opinó que el apoyo de la ciudadanía nace desde el desconocimiento y lo reaccionario, ya que "a la gente le dieron manija para que salga el plebiscito porque, en su interior, piensa que van a salir los militares para la calle, van a agarrar a todo el malandraje y lo van a hacer pelota. La gente quiere ver a las patrullas en la calle correteando a los chorros", afirmó.

Silva criticó también que el equipo Larrañaga crease la propuesta sin consultar a las Fuerzas Armadas y, según él, sin tener un conocimiento real de cómo estas operan. Explicó que el Ejército y la Policía pertenecen a dos órdenes distintos y que ni los militares “están preparados para ser mandados por policías”, ni las fuerzas policiales “están acostumbradas a mandar a los militares”.