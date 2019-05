El ANTEL Arena y la Liga: un estadio NBA a la uruguaya

El ANTEL Arena le abrió las puertas a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Asumió el desafío de controlar a dos hinchadas grandes. Cerró las puertas de los estacionamientos al calificar el partido como de “alto riesgo” y al final todo fue una fiesta: los ganadores festejaron y los perdedores se fueron a casa valorando la entrega de su equipo. Entendiendo que al fin y al cabo se trata de un juego.

Las autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) hicieron una evaluación “altamente positiva” de la organización y ya analizaron cuáles son los puntos a mejorar de cara a las finales que arrancan este viernes en el mismo escenario.

“El operativo de seguridad fue un éxito y hubo un gran comportamiento de las dos hinchadas”, dijo a Referí el gerente de marketing de la FUBB Álvaro Butureira.

“Tuvimos dos días para montar toda la organización porque hasta el partido del viernes no se sabía si se iba a jugar el quinto juego. Pero recibimos felicitaciones de todas las partes”, agregó.

El operativo desplegó a 480 policías en las afueras del escenario y también adentro ubicándose en los pulmones que separaron a las parcialidades de ambos equipos.

El ingreso de ambas parcialidades fue ordenado evitándose el cruce de hinchadas. “El hincha uruguayo todavía no tiene la cultura de ir temprano para someterse a todo el proceso de revisación”, expresó Butureira. Por esa razón las colas de ingreso eran larguísimas a minutos del arranque del juego.

Un seguridad contó a Referí que horas antes del juego “se armó lío”. ¿Qué pasó? Hinchas de Aguada habían comprado entradas para la tribuna de Nacional lo que generó molestias. “El problema fue que un periodista informó mal el viernes y el sábado se corrigió. Entonces hubo un 2% o 3% de entradas que se compraron para el otro sector. Pero la comunicación de la FUBB a Tickantel y de ahí a la web fue siempre la correcta”, explicó Butureira.

Se vendieron 6.800 entradas y quedaron 1.600 butacas vacías por razones de seguridad. “Tal vez con el diario del lunes quedaron demasiados huecos, pero era la primera vez que se montaba un espectáculo en el ANTEL Arena. No olvidemos que estábamos ante dos hinchadas populares. Para este partido Nacional agotó las entradas antes que Aguada que siempre las agotaba primero”, expresó el integrante de la FUBB.

Dentro de la cancha no todos los hinchas acataron la regla de seguir el partido sentados. En el tercer nivel tanto parciales de Aguada como de Nacional siguieron el juego parados y apoyados contra los vidrios. En un momento se les pidió, por razones de seguridad, no apoyarse en esa zona. Ni se inmutaron.

También antes del arranque del tercer cuarto, los árbitros retrasaron la reanudación del juego porque la hinchada de Nacional comenzó a insultar con sus cánticos a Peñarol y a Aguada.

El presidente tricolor Martín Elgue les hizo gestos para calmarlos y los parciales acataron. Eso sí, cuando el partido terminó los hinchas captaron rápidamente el mensaje que subió de la cancha donde los jugadores de Nacional, derrotados, saludaron respetuosamente a los de Aguada. Con la bronca a cuestas por haber perdido, los parciales albos se fueron del ANTEL Arena con absoluta normalidad. Al final no pasó nada.

Una decisión que causó polémica fue el hecho de que no se habilitaran los estacionamientos del recinto. Los hinchas quedaron a merced de los acomodacoches. “Ellos te metían, te decían por dónde estacionar y llegó un momento que era un caos de autos. Cuando vimos un lugar para estacionar, a tres cuadras, aparecieron unos pintas sin chaleco ni nada exigiendo plata. Le dimos $ 50 porque sino era para problema. Otros les discutieron y no les dieron nada. A la salida no estaban y había varios autos con vidrios rotos y rayaduras”, explicó un socio de Aguada que asistió al partido de anoche.

Los estacionamientos no se habilitaron por tratarse de un partido de “alto riesgo”, explicó Butureira.

“Obviamente siempre hay cosas para mejorar”, agregó anunciando que los operativos de las finales (siete partidos) serán similares pero pueden tener algunos retoques.

El martes, autoridades de la FUBB se reunieron por espacio de cuatro horas con dirigentes de los clubes finalistas (Aguada y Malvín) y autoridades del ANTEL Arena. Por la tarde mantuvieron una reunión con miembros del Ministerio del Interior, Jefatura de Policía y Guardia Republicana.

También se maneja la posibilidad de que los horarios de los partidos se adelanten para que comiencen a la hora 20.30, algo para lo cual se necesita el visto bueno de Tenfield.

Las finales

1ª- Viernes 10 de mayo

2ª- Martes 14 de mayo

3ª- Lunes 20 de mayo

4ª- Viernes 24 de mayo

5ª- Martes 28 de mayo (de ser necesaria)

6ª- Domingo 2 de junio (de ser necesaria)

7ª- Miércoles 5 de junio (de ser necesaria)