El balance de su gestión que hicieron UTE, Ancap, Antel y el Banco de Seguros

Los presidentes de Ancap, Antel, Banco de Seguros del Estado (BSE) y UTE valoraron los dos años que llevan de gestión y hablaron sobres sus proyectos a futuro. Este jueves, en el Desayuno de Trabajo Empresas Públicas, Realidades y Proyectos organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), disertaron Alejandro Stipanicic, titular de Ancap, Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, José Amorín Batlle, presidente del BSE y Silvia Emaldi, presidenta de UTE.

Ancap

Diego Battiste

El presidente de Ancap destacó la mejora de los números de la empresa.

Stipanicic destacó que Ancap cerró el tercer trimestre del año con una ganancia acumulada de US$ 98 millones que responden, por un lado, a la exportación de energía eléctrica que hace UTE a Brasil y por otro lado al resultado de los mercados no monopólicos donde “Ancap compite y hace dinero”.

En el mercado monopólico, Stipanicic dijo que, a pesar de que las gráficas muestren una pérdida de US$ 19 millones, el ente ganó US$ 7 millones porque “a pesar de las pérdidas Ancap contrató cobertura por tipo de cambio que estabilizó sus resultados”.

El jerarca indicó que el Directorio de Ancap se ha dedicado a generar “trasparencia e información” y que “la función del gobierno no debe ser de discusiones de hinchas” sino que debe ser la de “transmitir datos”.

Stipanicic también destacó la creación de un Centro de Servicios Compartidos que permite “reorganizar” los procesos de negocios de Alcoholes del Uruguay (ALUR), Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa) y Cementos del Plata. Estas empresas facturan US$ 1.400 millones y emplean 1.200 trabajadores. “Centralizamos las mejores prácticas de cada una de las empresas y estas son las que adopta el Centro de Servicios Compartidos y se vuelcan a las otras empresas”, dijo.

Por otro lado, el presidente de Ancap señaló que la calificadora de riesgo Fitch elevó la calificación de riesgo de Ducsa a AAA, destacando su pertenencia al Grupo Ancap y su incorporación al Centro de Servicios Compartidos. “Esto nos dice que vamos por buen camino”, apuntó.

Finalmente, Stipanicic destacó el contrato para el suministro de caña de azúcar a ALUR, un contrato “inédito e histórico” a cinco años que “cambia el modelo de gestión de la caña de azúcar de forma dramática”.

“El nuevo contrato arranca con un precio base que es 10% más barato que el histórico y establece un mecanismo de ajuste a la baja preacordado en los próximos 5 años. Ese precio base distribuye más equitativamente la renta y se cambia el paradigma de empleados de ALUR que plantan caña de azúcar a productores agrícolas que plantan para producir azúcar y etanol. El contrato, por la propia fórmula, nos va a permitir ahorrar US$ 10 millones en la duración de contrato”, explicó.

Antel

Leonardo Carreño

El titular de Antel anunció la sustitución de las conexiones de cobre.

Gurméndez, por su parte, destacó el “compromiso” de Antel de llevar conectividad a 50 pueblos del interior profundo para 2021 y agregar 40 en el 2022. De esa forma se asegurará que todos los poblados estén conectados a internet y con teléfono.

Otro de los proyectos de Antel destacados por su presidente fue el de la sustitución definitiva de los cables de cobre de conexión a internet en todo el país, pasando a fibra óptica. Según el jerarca, hay 120 mil hogares que aún no tienen fibra óptica.

“Acabamos de asignar siete licitaciones públicas para ejecutar a un ritmo muy intenso la sustitución total de los accesos de cobre a estos 120 mil hogares del Uruguay a lo largo del año 2022 y lograr la migración de todos estos clientes de cobre a fibra óptica para el año 2023 y apagar definitivamente toda la infraestructura de cobre y centrales antiguas de telefonía fija que existen en Uruguay”, anunció.

En lo que tiene que ver con la incorporación de redes 5G, Gurméndez señaló que “se está trabajando” y que para fines de 2021 ya habrá “más de 100 sitios preparados para dar el paso”.

UTE

Diego Battiste

UTE tiene previsto avanzar con puntos de carga para vehículos eléctricos.

Emaldi destacó que Uruguay se encuentra en el puesto 13 en el ranking mundial elaborado por el Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés) que evalúa el avance de los países en seguridad energética, sostenibilidad ambiental y equidad energética.

“Nos ubicamos como el mejor país en Latinoamérica, nos sigue Brasil en la posición 26 y a nivel mundial estamos mejor que países como Italia, Japón y Australia”, destacó.

La funcionaria también informó que el 70% de las inversiones de UTE están destinadas a la expansión de redes de transmisión y distribución de energía “permitiendo el desarrollo de grandes proyectos que se van a estar instalando en el país en el próximo período”.

En lo que refiere a movilidad eléctrica, la presidenta de UTE explicó que en Uruguay hay 81 puntos de carga en todo el país a través de un convenio con Ancap. “Ahora estamos en un proceso de realizar convenios con todas las intendencias para que estas definan espacios públicos donde UTE instalará y mantendrá los cargadores eléctricos. El objetivo es que a final del 2022 haya un punto de carga cada 50 km para que el tener una red de recarga pública no sea una de las barreras de entrada para el desarrollo de lo que es la movilidad en el país”, explicó.

Finalmente, la jerarca destacó que desde 2022 estará disponible en Sistema Nacional de Certificación de Energía Renovable, en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y administrado por la Dirección Nacional de Energía, a través del cual las empresas podrán solicitar un certificado de que la energía que usan para el desarrollo de sus productos y servicios es de fuente renovable.

"Estos certificados serán un sello de calidad que las empresas podrán incorporar a su cartera de productos y servicios y que a nivel mundial se va a empezar a valorar. Van a tener un precio diferencial los productos desarrollados con energía renovables respecto a los que no”, explicó.

BSE

Leonardo Carreño

El BSE prevé tener utilidades por US$ 160 millones este año.

Amorín Batlle, por su parte, manifestó la necesidad de que exista competencia en el mercado previsional, que hoy si bien no tiene un monopolio a nivel legal, el BSE es la única aseguradora y factura US$ 600 millones en ese negocio.

“Creo que sería bueno para el país que las aseguradoras privadas entren en ese mercado para que compitamos por pagar mejores jubilaciones, para darle mejor servicio a los jubilados y me parece positivo. Hoy estamos solamente nosotros. Eso es porque hasta hace un año esta actividad daba pérdida pero hoy no da más pérdida y a mí me parece que es bueno que se compita”, dijo.

Amorín Batlle señaló que el BSE facturaba US$ 200 millones hace 15 años y que hoy esa cifra trepó a US$ 1.100 millones

“El activo del BSE era US$ 500 millones en el año 2000 y hoy son US$ 5.500 millones, básicamente activos financieros. Las utilidades del BSE fueron en promedio en los últimos años entre US$ 20 millones y US$ 30 millones. El año pasado llegamos a US$ 67 millones, festejamos un récord y este año vamos a festejar un nuevo récord de US$ 160 millones de utilidad. El patrimonio del banco en el año 2000 eran US$ US$ 50 millones y este año vamos a terminar en US$ 600 millones”, destacó.