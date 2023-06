El bancario que logró una hazaña con Central, empezó el quinquenio con Peñarol y fue campeón de América: la vida de Héctor Tuja

Héctor Tuja se consagró cuatro veces campeón Uruguayo en Primera división y tres veces en Segunda. Integró el plantel de Peñarol que ganó los primeros dos años del quinquenio 1993-1997. Fue el tercer arquero de la selección de Uruguay que ganó la Copa América de 1987 y después de reclamar en la AUF, consiguió que le dieran la medalla. Finalizada su actividad deportiva, ejerció como vicepresidente y técnico de Central al mismo tiempo. En paralelo con su carrera de futbolista fue empleado bancario hasta que se jubiló en 2021.

LEONARDO CARREÑO

Héctor Tuja en 2023

Tuja nació en Malvín hace 63 años, se mudó a Punta Gorda y un vecino que vivía frente a su casa lo invitó a jugar en Rojas River, un equipo de baby fútbol ubicado en la Aduana. El abuelo o sus padres lo llevaban en ómnibus.

Siempre jugó al arco. El buzo de arquero y la pelota de fútbol no faltaban nunca el Día de Reyes. Su gran ídolo fue el histórico golero de Peñarol Ladislao Mazurkiewicz, aunque su familia era hincha de Central de toda la vida.

Héctor Tuja, arquero súper campeón

Cuando terminó el baby quedó un par de años “en banda” por diferencia de edad y apenas pudo se incorporó a la Quinta división de Central.

“Fue a probarme en 1976, con 16 años, y quedé. En ese tiempo solo había Quinta y Primera. Si no sobresalías en Quinta quedabas por el camino”, recordó Tuja con lujo de detalles: “Entrenábamos en el Palermo a la 1 de la tarde y a las 3 entrenaba el primero”.

Hasta 1978 se jugó en Uruguay el torneo Liga Mayor y en esa última edición participaron equipos de la A, de la B y de OFI. Tuja debutó en Primera en esa competencia en un partido contra Defensor. “No me acuerdo que problema tuvo el titular y jugué dos o tres partidos”.

Dos veces campeón en Central

En 1979 no participó en el equipo principal y volvió a alternar en 1980. En 1983 ya era el titular indiscutido en el equipo que salió campeón de la B y logró el ascenso a Primera división.

En 18 partidos jugados, Tuja recibió solo tres goles y uno de ellos de tiro penal. “En la primera rueda terminamos con cero gol en contra”.

“Fue un campeonato muy parejo, se sumaba de a dos puntos, eran 18 partidos, 36 puntos, nosotros hicimos 32 y Racing 31. En la cuarta fecha les ganamos y le sacamos un punto de ventaja que se mantuvo hasta que se terminó el torneo. Tanto nosotros como ellos mantuvimos una regularidad impresionante”, expresó.

El entrenador del equipo era Roberto Fleitas. Al año siguiente asumió Líber “Bola” Arispe y de manera increíble, Central ganó el Campeonato Uruguayo de Primera división.

Central campeón uruguayo 1984

“Tuvimos la suerte de dar con el Bola Arispe que nos dejó una enseñanza de vida a todos los que estábamos ahí que fue fabulosa. Nos fuimos fijando metas cortas, lo primero era salvarse del descenso, después se veía, se subía un poquito el objetivo, entrar en la Liguilla, una fecha antes de terminar llegamos iguales con Peñarol”, recordó el exgolero.

“Nosotros nunca fuimos primeros, jamás, solo en la penúltima fecha que igualamos con Peñarol. En la última nosotros ganamos, ellos empataron y salimos campeones”.

Central venció 1-0 a Huracán Buceo en el Parque Central con gol de José Ignacio Villarreal.

“Toda esa gente que pasó por Defensor con el profe (José Ricardo) De León quedaron marcados para siempre. Yo tuve la gran fortuna de que me dirigieron varios de los exjugadores del plantel de Defensor de 1976, Arispe, Salomón, Gregorio, José Gómez, el Tato Ortiz, y más o menos todos seguían la misma línea. Aprendimos muchísimo ahí y seguimos conectados en un grupo de WhatsApp, tanto los del 83 como los del 84, a veces es bravo que se mantenga a lo largo de los años, si bien no nos vemos seguido porque hay muchos en el exterior y alguno falleció”, explicó Tuja.

¿Y la medalla dónde está?

Jugó un año más en el palermitano y en 1986, junto a Falero, Miguel Berriel, Fernando “Bolita” Operti y el técnico Arispe, pasaron a Defensor.

El primer año fue malo y el violeta casi pierde la categoría, pero en 1987 con la llegada de Raúl Möller a la dirección técnica, se coronó campeón Uruguayo. “Una alegría enorme, salimos campeones dos fechas antes”.

Tuja durante su etapa en Defensor

Fue el cuarto título de Héctor Tuja. El tercero fue unos meses antes con la selección de Uruguay en la Copa América 1987 que se jugó en Argentina.

Desde 1984 fue siempre convocado a la selección por Omar Borrás, aunque no jugó oficialmente y tampoco concurrió al Mundial de 1986.

En 1987 fue nuevamente convocado por Roberto Fleitas y en el plantel de la Copa América quedó como tercer arquero detrás de Eduardo Pereira y Jorge Seré.

“Junto a Walter Pelletti y Gustavo Dalto nos quedamos en Uruguay. Pero si pasaba algo en un rato estábamos ahí”, contó.

Sin embargo, pese a ser campeón, no cobró premio y tuvo que reclamar la medalla: “Yo estaba mirando (la premiación) por la tele y me nombraron en el estadio cuando entregaban las medallas. Cuando volvieron pregunté por mi medalla, alguien tenía que haberla agarrado”, pensó Tuja.

Pero no fue tan fácil. Tuvo que reclamar más de una vez en la AUF hasta que apareció con un argumento insólito: “Dicen que uno la encontró en la calle y la devolvió; no se lo cree nadie a eso”.

Después de la Copa América permaneció otro año en Defensor y en 1989 pasó a Racing.

“Me fue a buscar el Lito Silva, que estaban armando un equipo para subir y me empezó a nombrar los jugadores que iban: el Bomba Cáceres, Villazán, Venancio, Bica, la Pocha Fernández, Miguel González, Sergio González que había salido campeón con Uruguay en Cannes, el Topo Rosa… había flor de equipo”.

Como no podía ser de otra manera, equipo donde atajaba Tuja era campeón. En la última fecha Racing le ganó a Cerrito en el Franzini y se coronó campeón Uruguayo de la B.

Héctor Tuja en Racing 1989

Retornó a Defensor en 1990 para participar en la Copa Libertadores y en 1991 pasó a River Plate. “Me llamaron porque estaba Jauregui, un buen equipo con Carrasco, Petete Correa, Canobbio, Julio Ribas, Rabino”.

Durante ese pasaje por el darsenero, Tuja quedó sorprendido en un partido con la hinchada de Rampla Juniors. “Fue en un partido en el Saroldi, Rampla no venía nada bien y yo miraba que la gente alentaba como si estuvieran jugando la final. Pensé que tener esa gente atrás debía ser algo espectacular”.

Al año siguiente, en 1992, surgió la posibilidad de defender al rojiverde y lograr un nuevo título, el campeonato Uruguayo de Segunda.

“Fue bastante emocionante, porque ves lo que es la pasión del hincha, la notas. El apoyo que tenés, es algo distinto, en otros clubes no se vive así de esa manera. Es la impresión que me llevé, son pasionales, fue espectacular. Si bien no arrancamos bien después se fueron acomodando las cosas y logramos el ascenso”.

Luego del pasaje por Rampla, Tuja estuvo seis meses sin equipo, entrenando en Sportivo Italiano. “Le pedí para entrenar al Colorado Collazo, que me había dirigido en Central. Estuve a punto de arreglar, pero ellos no sabían si iban a jugar”.

El premio para el final de su carrera

El destino le tenía una sorpresa. A mediados de 1993 lo llamó Gregorio Pérez, con quien había sido compañero en Central en 1979, para jugar en Peñarol.

“También por referencias de Marujo Otero que había pasado de Rampla a Peñarol, y ahí me encontré con Darwin Quintana que había estado con nosotros en Rampla. Jugué un año y medio”, subrayó.

Fueron los primeros dos años del quinquenio aurinegro, de manera que obtuvo dos títulos más para la colección personal. Su participación como titular fue escasa, pero participó de un partido contra Gremio en Brasil que terminó en una batalla campal.

“Se armó un lío bárbaro, casi nos matan. No pasaba nada, pero entró la policía y empezó a pegar. Le habíamos protestado al juez, pero es muy difícil que alguien le pegue al juez. Los tipos se metieron para adentro a dar palo nomás, los jugadores de Gremio no tenían nada que ver”.

Inés Guimaraens

Tuja homenajeado por la AUF junto a otros campeones de América

Llegar a Peñarol con 33 años “fue un premio casi al final de mi carrera” y además cumplió un sueño: “El entrenador de arqueros era Mazurkiewicz, mi ídolo; con eso estaba completo, no me faltaba más nada. Una cosa que soñas de chico, lo ves ahí, el tipo te está entrenando. Son cosas que yo valoro”.

Recuerda de ‘Chiquito’ “las enseñanzas y la humildad, un fuera de serie. Aprendí muchas cosas con él porque en mi época no había entrenador de arqueros, no existía ese cargo. Entonces a veces tenés defectos que no te das cuenta, errores, dónde pones la rodilla, dónde pones la pierna. A los 33 años era muy difícil porque hay cosas que tenés incorporadas de tantos años, pero él me insistía, me insistía y yo pensaba, cómo no me di cuenta de esto. Siempre hay tiempo para aprender”.

Desde su punto de vista, Mazurkiewicz es el mejor arquero de la historia uruguaya. “Está fuera de concurso. A veces veo que hacen encuestas de quien fue el mejor; a él hay que dejarlo afuera, del puesto 2 para abajo el que quieras”.

Las últimas atajadas de su carrera

Tras la salida de Peñarol, en 1995 se incorporó a Deportivo Maldonado, el año que el club ingresó al profesionalismo.

Cuando estaba por colgar los guantes, lo llamaron de River Plate. “En 96 ya estaba para no jugar más y a fin de año me llama Ariel Sandoval que era el ayudante de Fernando Morena en River, porque se había lesionado uno de los arqueros. Ese año no jugué, pero era el suplente y entrenaba al titular que era Diego Monserrat. En el 97 también y Fernando me ofreció para dirigir la Tercera y entrenar a los arqueros”.

El curso de entrenador lo había terminado en 1995.

Cuando dejó en River Plate fue ayudante de Eduardo Acevedo en Defensor Sporting y luego en Deportivo Maldonado.

La carrera: 1978-1997 Central Español, Defensor, Racing, River Plate, Rampla Juniors, Peñarol, Deportivo Maldonado y selección uruguaya.

En el 2000 se hizo cargo de Rampla Juniors: “Una época bastante mala económicamente del club, no podía hacer incorporaciones porque tenía deudas y estuve dos años”.

Unos años después lo llamó Möller para entrenar los arqueros de Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de Peñarol , tarea que cumplió durante un año y medio”.

También fue vicepresidente de Central Español en 2018, cuando Villarreal ganó las elecciones. “Enseguida me fui porque tenía un tema de salud de mi padre y de mi hermana y me alejé totalmente”.

Pese al poco tiempo que integró la directiva, tuvo que hacer horas extras dirigiendo al equipo en varios partidos: “Estuve como ocho partidos de técnico porque a Juan Mouro, que era el entrenador, le faltaba revalidar unas materias y demoraba, entonces como yo tenía el curso entraba a la cancha”.

"Si perdía el trabajo estaba frito"

En 1977, incluso antes de debutar en Primera división, Tuja ingresó a la Caja Bancaria y en 1981 entró en el Banco Pan de Azúcar, donde trabajó en el área de Clearing de cheques.

“Si bien entré por concurso, en esa época se hacían pruebas de mecanografía, cálculo, listado, era medio básico pero era el nivel que exigían en ese momento”.

Nunca dejó su trabajo en el banco y lo hizo en paralelo a la actividad futbolística: “Yo no sabía lo que podía pasar con el fútbol, no era como ahora que capaz que metés un pase y te salvás. Yo no cobraba nada en inferiores. En una época trabajaba de mañana, de tarde entrenaba y de noche iba a estudiar. Todo el día a full”.

“Ahora los jugadores hacen una diferencia yendo a Centroamérica, en mi época iban los que no podían jugar en la B de acá o a tirar los últimos cartuchos que les quedaban. Tenías que hacer toda la carrera y lo máximo era llegar a un cuadro grande”, señaló.

Títulos 1983 Campeón Uruguayo de la B con Central Español

1984 Campeón Uruguayo de la A con Central Español

1987 Campeón Uruguayo de la A con Defensor

1987 Campeón de América con la selección uruguaya

1989 Campeón Uruguayo de la B con Racing

1992 Campeón Uruguayo de la B con Rampla Juniors

1993 Campeón Uruguayo de la A con Peñarol

1994 Campeón Uruguayo de la A con Peñarol

Contó que nunca tuvo problemas para realizar las dos actividades y cuando debía viajar con algún equipo, “usaba la licencia que tenía; creo que solo una vez tuve que pedir una licencia sin goce de sueldo y me la banqué yo”.

Una vez tuvo la posibilidad de jugar en el exterior, pero decidió quedarse en Montevideo: “Hice las cuentas de lo que iba a ganar en Argentina y era lo mismo que ganaba entre el banco y Central”, por lo que no aceptó la propuesta: “Si perdía el trabajo estaba frito”, dijo.

En 2021, después de 45 años de trabajo, se jubiló del banco.

LEONARDO CARREÑO

Héctor Tuja en 2023

Lo que destaca de su carrera es la continuidad: “Casi siempre me tocó jugar, capaz que hay gente que se acuerda de mi porque jugué siempre acá, nunca salí al exterior. Ahora juegan tres partidos y no están más, no sabes ni quienes son, antes se mantenían en el tiempo. Fue una carrera larga, 21 o 22 años, por suerte no tuve lesiones. Un agradecido al fútbol, hice lo que me gustaba”.

Jubilado, con dos nietos, por fuera del fútbol aunque al tanto de todo lo que ocurre, transcurre la vida de Héctor Tuja, el arquero súper campeón.